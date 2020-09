Así cotiza el dólar hoy. El dólar blue subió un peso, se negoció a $146 este martes y se mantuvo en los valores que alcanzó el 16 de septiembre, cuando el Banco Central impuso el “supercepo” para tratar de cuidar las reservas.

El Banco Nación (BNA) ofreció divisas a $80 más impuesto PAIS y más percepción de Ganancias. El precio de venta del dólar oficial, sin tener en cuenta esos tributos, acumulaba 2 pesos en el mes.

El dólar mayorista llegó a $76,12, administrado por el Banco Central (BCRA).

El “contado con liqui” y el dólar Bolsa, las opciones bursátiles para acceder a las divisas, se pactaban a valores en torno a $147,63 y $139,19, respectivamente.

El dólar “solidario” o “tarjeta”, que surge de sumar el 30% de impuesto país a las cotizaciones minoristas, promedió $132,26 en los bancos.

El BCRA informó que en agosto, antes del “supercepo”, casi 4 millones de personas compraron dólares para ahorro, cifra récord hasta entonces, a razón de U$S193 por persona, que llevó el total a U$S750 millones.

Este lunes, tras superar los problemas para habilitar la compra de divisas con las nuevas restricciones, los bancos volvieron a vender al público. De todas maneras, las autoridades bancarias esperan al 1 de octubre, cuando se limpia el cupo de U$S200 mensuales, para confirmar cuántas personas acceden al dólar ahorro tras prohibírselos a los beneficiarios de programas estatales, como los receptores del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los deudores de créditos hipotecarios UVA.

Mientras tanto, entre el mismo 15 de septiembre, cuando anunció el “supercepo”, y el 24 de este mes, los depósitos en dólares de ahorristas privados cayeron U$S750 millones, por retiros de los bancos, aún teniendo los particulares que hacerlo con turno previo, por el coronavirus. Esos depósitos bajaron desde los U$S17.379 millones a los U$S16.629 millones, según datos del BCRA. También vendió divisas esos días importadores, a pesar del virtual feriado cambiario que se extendió hasta el lunes para las personas humanas.

Miguel Pesce espera al 1 de octubre para ver la efectividad del “supercepo” luego de incluir a alrededor de 10 millones de personas entre los imposibilitados de comprar dólares: los beneficiarios del IFE (incluidos los titulares de AUH y Asignación por Embarazo, que cobran el beneficio), los deudores con créditos hipotecarios UVA con cuotas congeladas desde febrero, los que hayan refinanciado cuotas de tarjetas de crédito a 12 meses con el plan del Banco Central y los más de 600.000 monotributistas y autónomos que tramitaron créditos a tasa 0, entre otros. Los cotitulares de cuentas en moneda extranjera solo tendrán un cupo por cuenta (y no por persona). Y los que no tengan ingresos declarados ante la AFIP no podrán adquirir divisas (con lo que el Gobierno espera detener las compras “familiares”, de hijos mayores de 18 sin ingresos formales propios).

El BCRA confirmó que a esa lista sumó a trabajadores del sector privado que cobran una parte de sus salarios con la ayuda estatal del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

DL-CP