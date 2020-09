Proyecto AlimenDar Posadas celebra el primer Día internacional de Concientización sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos

Sobre el Proyecto Plato Lleno explican que «nace en 2013 y tiene como principales impulsores al diseñador de eventos Alexis Vidal y a Paula Martino de la agencia de Eventos Sustentables GettinGreen ). El proyecto surge como consecuencia de una alianza entre las partes para organizar eventos con enfoque sustentable, ante la pregunta ‘¿Qué podríamos hacer con la comida que no se llega a consumir en los eventos -que es muchísima- y que termina siempre en la basura?’. Poco a poco fueron dando forma a este proyecto de carácter 100% solidario para que la comida elaborada que no llega a consumirse en cada evento pueda ser destinada a Hogares, Comedores, Instituciones, etc, la clave para lograrlo era…voluntad! Así, fueron sumando amigos como Carina Guevara (armó la gráfica), Martin Capella (nos asesora legalmente), Fernando Rodriguez, Leo Campisi y muchos más! ¿Quiénes pueden participar en este proyecto? ¡Todos!: empresas de catering, salones de fiesta, hoteles particulares, organizadores de eventos, productores de eventos …y todas aquellas personas físicas y jurídicas que puedan y quieran colaborar. En Posadas, se desarrolló la idea por parte de Gionnatan Borboy y Nadia Gibaja».