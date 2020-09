Nueva Movilización para pedir la apertura del Turismo en la ciudad de las Cataratas

Más de mil personas de diferentes sectores turísticos afectados por la pandemia de coronavirus y vecinos, se concentraron en la entrada de la ciudad para visibilizar la situación crítica en la que se encuentra la Capital del Turismo.

Desde las ocho de la mañana representantes de distintos sectores empresariales y comerciales de la ciudad y vecinos de Puerto Iguazú se concentraron en la entrada de la ciudad, a la altura del control vehicular, con carteles, bombos, silbatos, banderas argentinas, sin abandonar los barbijos y con mucha agua y sombrillas debido al calor sofocante, para cortar totalmente el acceso y la salida de la misma. Bajo el lema “SOS Iguazú”, la movilización tenía como meta hacer llegar al gobierno provincial un pedido para conformar una mesa de trabajo, en la cual, cada sector pueda visualizar su situación y buscar una solución al estado crítico en que se encuentran.

La convocatoria surgió del Comité de Crisis de Puerto Iguazú conformado hace pocos días y que reúne a once asociaciones y cámaras empresariales -entre ellas la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, Asociación de taxis y remises, Asociación de camarógrafos y fotógrafos del área Cataratas, asociación de guías de turismo, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (ATH), agencias de viajes, entre otras- y al sindicato de UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina).

Respecto a la conformación del Comité Fredi Ríos, de la asociación de taxistas locales “Paradas Unidas” resaltó que “Es la primera vez que se juntan todas las asociaciones y las cámaras para buscar una solución para que no pasemos a un punto mucho más complicado del que ya estamos viviendo.”

El pedido:

Además de la visibilización, la concentración tenía como objetivo acompañar a tres representantes del Comité de Crisis quienes viajaron hasta la ciudad de Posadas en busca de una reunión con el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, para presentar un petitorio cuyos puntos más importantes incluyen: la quita de impuestos, exención del pago de servicios, ATP diferenciado (75%) para la zona y ATP para los independientes, como por ejemplo los fotógrafos y taxistas.

Rodrigo Lugo, secretario adjunto de UTHGRA, refiriéndose a este pedido afirmaba: “Necesitamos que nos den un plan tanto de como seguir desarrollándonos, como de cómo vamos a salir de esto. Lo que buscamos en resumen, es cierta claridad y sinceramiento por parte del gobierno provincial con respecto a nuestra situación, que es muy distinta a la realidad que viven otras partes de la provincia. Tenemos la particularidad que dependemos al cien por ciento de la actividad turística y hace 7 meses que no vemos un turista”.

Por su parte, Rodolfo Vargas de la Asociación de Guías de Turismo, nos contaba lo siguiente: “Llevamos 7 meses inactivos, ha pegado muy fuerte en este sector principalmente, yo he recorrido la provincia, he estado en otros municipios y van llevando su día a día. Otra cosa es Iguazú donde la actividad está totalmente paralizada. Nosotros estamos reclamando que haya empatía de los gobernantes por la ciudad de Puerto Iguazú, entendemos lo difícil que es llevar adelante una pandemia, pero creo que tendrían que acercarse a charlar y ver las necesidades que estamos pasando actualmente. Esta manifestación se viene a dar también por la falta de presencia de los gobernantes”.

Respecto a la necesidad de protocolos para la seguridad de trabajadores y visitantes afirmó: “Que los protocolos se lleven adelante va a ser esencial porque eso va asegurar que, valga la redundancia, sea un lugar seguro. En eso se tienen que trabajar, y bueno voluntad y gente preparada para trabajar puntualmente en eso”.

“Queremos Trabajar”

Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos manifestantes que se encontraban en la ruta. Pedro, propietario del puesto “Gela Buela” de la fehirina de Puerto Iguazú contaba: “Estamos en una situación caótica, nosotros como feriantes estamos dando el apoyo a todos los que están acá. Pedimos que abran el puente. Tienen que abrir el puente, sin el puente, esta ciudad no trabaja. Ya los fondos están en rojo”. La feirinha es un paseo emblemático de la ciudad que atrae a turistas regionales, específicamente de la triple frontera y que cuenta con 55 puestos donde trabajan entre cuarenta y cincuenta personas en cada uno de ellos.

También Miriam Castillo del Grupo Americano de Mucamas afirmaba que: “Si no hay turismo, no podemos trabajar y no podemos cobrar el 100% de nuestro sueldo. Necesitamos que venga gente”

Desde la Asociación de Guías de Turismo, Marcela Elía, sumaba el pedido: “Nosotros somos gente de trabajo, no venimos a pedir más que la posibilidad de poder trabajar, teniendo todos los protocolos existentes, ya existen en otras partes de la provincia, sentimos que estamos un poco olvidados. Queremos trabajar, no somos locos, no pedimos cosas imposibles, nos hemos preparado durante todo este tiempo para hacerle frente al trabajo y eso es lo que venimos a manifestar”.

Después de más de cuatro horas de corte, a las 12:30 del mediodía se habilitó la ruta durante diez minutos en ambos sentidos permitiendo el tránsito hacia y desde la ciudad. Durante ese tiempo los manifestantes compartieron choripanes que se realizaron con donaciones de los integrantes del Comité de Crisis.

La movilización se levantó a las 13:30 horas cuando los representantes que viajaron a Posadas fueron atendidos por el Gobernador.

Datos:

Hasta el año 2019, los ingresos del sector turístico representaban el 10% del PBI Nacional, y 9% de los trabajadores del país son del rubro turístico, sin contar los sectores que indirectamente se benefician de esta actividad como el comercial. Debido a las medidas de ASPO para frenar el avance del Covi-19 se han perdido aproximadamente 86.000 puestos de trabajo y 4.200 pymes y empresas de turismo han dejado de operar.

DL-CP