Mejor Promedio: Williams Geryng, de Oberá, es uno de los ganadores de la “Beca ElectroMisiones” de Universidades de Misiones

Cursó con promedio 10 el 3er año de la carrera de Farmacia de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas de la UNaM. Por empate por igual promedio, con la estudiante Rocío Suarez, de Posadas, resultaron ganadores del Concurso Mejor Promedio 2019 de Misiones Online en la categoría de nivel universitario de la provincia y compartirán una beca de $35.000. En el evento virtual realizado el viernes, el diploma a los estudiantes fue entregado por el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y la beca por la directiva de la empresa ElectroMisiones SA, Teresa Barrios.

Con una historia académica de excelencia en 2019, el estudiante universitario Williams Geryng, de Oberá, resultó ganador del Concurso Mejor Promedio de Misiones Online.

El evento virtual se organizó el viernes 25 de septiembre, oportunidad en que Misiones Online, junto a representantes de una decena de empresas, cámaras empresariales, el Gobierno provincial y de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), entregó las becas y premios a los alumnos destacados en todo el territorio nacional, en un certamen que se realiza por séptimo año consecutivo. Esta vez, atendiendo a las restricciones impuestas por la pandemia, el acto se realizó vía conferencia virtual en la que tuvo una activa participación el Gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, quien le dedicó mensajes de felicitación y aliento a cada uno de los premiados.

En este caso, por empate por igual promedio, recibió el diploma con la estudiante Rocío Suarez, de Posadas, en la categoría de nivel universitario de la provincia y compartirán la “Beca ElectroMisiones”, que fue otorgada en el evento virtual por la empresaria Teresa Barrios.

Williams reside con su familia, sus padres y dos hermanos mayores, en la localidad de Oberá. “Por los estudios universitarios en la FCEQyN-UNaM, alquilo en la ciudad de Posadas, y en época de clases presenciales no tengo la posibilidad de viajar mucho, por temas de dinero y también de tiempo”, explica el joven.

Su padre es agricultor, tiene plantaciones de yerba mate. Y sus hermanos comenzaron hace unos meses con un nuevo emprendimiento juntos, un mercado, contó el joven premiado.

De su desempeño escolar, recordó que la primaria la realizó hasta el 4to grado en una escuela rural, cerca de San Antonio, en Misiones. Después su familia se radicó en Oberá, donde cursó del 5to al 7mo grado en la Escuela N°305. En tanto, la secundaria la realizó en el Colegio Nacional Amadeo Bonpland.

Como a otros jóvenes, le gustan los deportes, desde fútbol, vóley y pádel, aunque “el único que practicaba regularmente era el fútbol”, admite el estudiante.

Y también tiene sensibilidad por la música. “Por muchos años practiqué tocar la trompeta, aunque cuando empecé la facultad lo dejé de hacer”.

Sobre el concurso Mejor Promedio, contó que tomó conocimiento a través de una historia de Instagram de Misiones Online, días antes de que finalice la etapa de inscripción. “Leí acerca del certamen y decidí inscribirme, al haber concluido el año con notas muy buenas”, relató el joven universitario.

Destacó que la iniciativa es una forma excelente de promover el estudio en la provincia. “La verdad que este último año fue único, es casi imposible mantener un promedio de 10 en la universidad, además del estudio hubo un poco de suerte en obtener la beca. Hay muchas materias por año, y largas, por lo que se hace difícil llegar a rendir todas”, explicó en la entrevista.

Williams estudia actualmente la carrera de Farmacia, pero estuvo indeciso hasta último momento respecto a qué carrera empezar. “Como me gustaba la química y las ciencias biológicas, busqué carreras afines, y me decidí por Farmacia. Además, la Facultad la tengo en la provincia donde vivo, algo que me facilita muchas cosas”, consideró el estudiante.

La vida de estudiante le permitió a buenos compañeros en la facultad. “Entre todos nos compartimos apuntes y tareas, y nos ayudamos en lo que necesitamos. Además, tengo una compañera de estudio, con lo que se me hace más fácil estudiar, ayudándonos entre nosotros y resolviendo cualquier problema o duda juntos”, dijo.

El 2020 y las complicaciones por la pandemia

Sobre el año de la pandemia por COVID-19, Williams consideró que “en gran parte, sino fue a todos los estudiantes, este año fue complicado. Por un tema o por otro, surgieron problemas, ya que fue todo muy rápido y no hubo tiempo para organizar todo”, explicó en coincidencia en la opinión con los otros estudiantes ganadores del certamen.

“En lo personal, este año tuve altibajos anímicos debido a la facultad. Un poco porque, aunque siempre está el riesgo de atrasarse en la carrera, este año esos riesgos aumentaron y me sigo sintiendo un poco presionado por mí mismo al no querer atrasarme. El año educativo en sí no fue malo, pero claramente no fue el deseado o el que hubiese sido con clases normales. En mi carrera hay mucho trabajo de Laboratorio, por ejemplo, que este año no lo pude realizar aún y es algo que, al menos en parte, no lo podré volver a experimentar y así aprender más”, comentó con visible frustración el estudiante obereño.

Por otra parte, dijo que “la relación entre las personas es muy importante también en mi carrera como lo es el futuro profesional de salud, y este año las relaciones fueron pocas. Del contacto con los demás es algo de lo que siempre se puede sacar provecho y es lo que extraño ante el cambio”, precisó Williams.

Rescató en este contexto a aquellos profesores, que al no estar acostumbrados a dar clases online, aprendieron nuevas herramientas para guiar a los estudiantes en el proceso de enseñanza.

Finalmente, sobre su futuro académico, comentó que quisiera seguir un máster o doctorado luego de terminar la carrera de Farmacia en la UNaM. Agregó que en sus planes está irse a vivir en otro país, “así que también quisiera seguir aprendiendo dos idiomas de los cuales ya tengo conocimientos básicos, que son el inglés y el portugués, y tal vez aprender otro desde cero. Viajar es algo que me gusta mucho, por lo que quisiera conseguir los recursos necesarios para hacerlo”, concluyó.

