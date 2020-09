Mañana se conmemora el Día mundial del corazón y este año el lema es “utilizá tu corazón”

La enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el planeta. Y pueden estar originadas por múltiples factores: desde el tabaquismo a la diabetes, pasando por la presión arterial alta y la obesidad, la contaminación del aire o patologías menos comunes, como la enfermedad de Chagas o la amiloidosis cardiaca. Por eso al conmemorarse mañana el Día Mundial del Corazón, en esta nota encontrarás algunas recomendaciones.

En diálogo con Radio Libertad el doctor Ernesto Duarte, especialista en Cardiología intervencionista misionero, resaltó que el Día Mundial del Corazón es una efeméride que se creó en el año 2000, justamente para tratar de concientizar a la población de la importancia de las enfermedades cardiovasculares, su prevención, su control y tratamiento.

El objetivo es tratar de hacer conocer a la gente lo importante que es tener controles sobre las enfermedades cardiovasculares. Porque las causas más importantes de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares. Estas afecciones se llevan por aproximadamente 17.9 millones de vidas anualmente en todo el mundo. Y se cree que, si la tendencia sigue así, en el año 2030 estaríamos en alrededor de 23 millones de muertes al año.

“Hoy día esto que vivimos con la pandemia es algo sin precedentes, por lo que no sabemos que va ocurrir después, pero sí sabemos que las enfermedades cardiovasculares van a seguir y tenemos que prevenirlas y tratarlas. “

El médico contó que, si bien bajó bastante la consulta inicialmente, por la pandemia, actualmente la gente está volviendo a acudir a los consultorios. “Este año tenemos un lema que es «utilizá tu corazón, utilizá tu corazón para tomar decisiones adecuadas. Eso sería para disminuir los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo que son algunos modificables y otros que no son modificables. No modificables son el sexo, la edad y los antecedentes cardiovasculares hereditarios. Y los modificables son diabetes, hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo, tabaquismo que es muy importante sacarlo, erradicarlo, y la realización de la actividad física.

Esos factores de riesgos pueden modificarse acudiendo al médico por un lado y por el otro tratando de hacer cosas en la casa, como cambiar el estilo de vida. “Ahora que podemos salir, podemos caminar al trabajo en vez de venir en auto o utilizar una bicicleta. También el tema de la alimentación es importante, estamos acostumbrados a comer comida que compramos envasada, enlatadas, con mucho contenido de grasas saturadas y con mucha cantidad de sal, tenemos que reemplazarlo por frutas. Además, el exceso alcohol y las bebidas azucaradas, hay que reemplazarlos por agua”.

Mensaje de los médicos a la sociedad

En los tiempos de la COVID-19, los pacientes con enfermedad cardiovascular (ECV) se enfrentan a una doble amenaza. No solo están expuestos a un mayor riesgo pudiendo desarrollar formas más graves de la COVID-19, sino que también es posible que descuiden la atención médica que requiere su corazón por temor a acudir a un centro donde se pueda producir el contagio.

Utiliza tu Corazón… PARA TOMAR MEJORES DECISIONES. Cuida tu corazón siguiendo una dieta saludable, practicando ejercicio con frecuencia y diciendo “no” al tabaco. Además, sigue las recomendaciones oficiales para la prevención de la COVID-19.

Utiliza tu Corazón… POR LA SOCIEDAD, POR LOS SERES QUERIDOS Y POR USTEDES MISMOS. La COVID-19 nos ha recordado la importancia de cuidarnos unos a otros, tanto a nivel individual, familiar y comunitario, como a nivel de la población y de los gobiernos.

ESCUCHA A TU CORAZÓN. Asegúrate de asistir a las revisiones regulares con tu cardiólogo y no dudes en llamar al servicio de urgencias médicas cuando lo necesites: es más seguro y los profesionales de la salud están ahí para ayudarte.

PARTICIPA CON NOSOTROS. Vivimos un tiempo sin precedentes. No sabemos qué curso seguirá la pandemia en el futuro, pero sabemos que cuidar nuestro corazón es hoy más importante que nunca.

Utiliza tu Corazón para… ALIMENTARTE BIEN Y BEBER CON MODERACIÓN. Reduce el consumo de bebidas azucaradas; en su lugar elige agua y bebidas sin azúcar. Cambia los dulces y las golosinas por frutas frescas, como una alternativa saludable. Mantén el consumo de alcohol dentro de los límites recomendados por los expertos. Intenta limitar el consumo de alimentos procesados y envasados ya que suelen tener un alto contenido en sal, azúcar y grasa. Prepara en casa comida sana para llevar a la escuela o al trabajo.

Utiliza tu Corazón para… AUMENTAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA. Intenta realizar al menos 30 minutos de actividad física moderada o intensa 5 veces a la semana. O realiza al menos 75 minutos de actividad física vigorosa repartida a lo largo de la semana. Jugar, caminar, las tareas domésticas, bailar!!!! Todas las actividades cuentan! Aumenta la actividad física día a día: sube las escaleras, ve al trabajo a pie o en bicicleta en lugar de utilizar el coche. Mantente activo en casa: incluso en caso de confinamiento se pueden seguir clases virtuales y ejercicios para toda la familia desde tu hogar. Descárgate una aplicación o usa un podómetro para controlar tus progresos.

Utiliza tu Corazón para… DECIR NO AL TABACO. Es una de las decisiones más importantes para mejorar la salud de tu corazón. A los dos años de dejar de fumar, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce sustancialmente. A los 15 años el riesgo de ECV es similar al de una persona no fumadora. La exposición al «humo de segunda mano» es también una causa de enfermedad cardiaca en no fumadores. Al dejar de fumar (o no empezar a fumar) mejora tu salud y la de aquellos que te rodean. Si tienes problemas para dejar de fumar, solicita ayuda a un profesional; algunas empresas y centros de salud ofrecen programas para abandonar el tabaco.

SABÍAS QUE… Los niveles elevados de glucosa (azúcar en sangre) pueden ser indicadores de diabetes. La ECV es responsable de la mayoría de las muertes en personas con diabetes, por lo que si se deja sin diagnosticar y sin tratar aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca y cerebrovascular.

SABÍAS QUE… La presión arterial elevada es uno de los factores más importantes de riesgo de ECV. Se la conoce como la «asesina silenciosa» porque frecuentemente no presenta signos ni síntomas de alerta y muchas personas no saben que la padecen.

SABÍAS QUE… Los niveles elevados de colesterol se asocian a alrededor de 4 millones de muertes al año. Consulta a tu médico para determinar tu nivel de colesterol, peso corporal e índice de masa corporal (IMC). Con estos datos, tu médico podrá valorar el riesgo de ECV y ayudarte a mejorar la salud de tu corazón.

El Día Mundial del Corazón se celebra cada año el 29 de septiembre, y se hace desde que en el año 2.000 la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) designara este día, con el objetivo de concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran alrededor de 18 millones de vidas al año. Y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030.

Una gran proporción de estas muertes podría evitarse con una alimentación saludable que reduzca el consumo de sal, con ejercicio físico y evitando el consumo de tabaco. Si haces estos pequeños cambios en tu vida, tendrás una vida más larga, saludable y plena.

