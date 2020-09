LinkedIn suma una función para publicar Stories

El contenido efímero sigue esparciéndose en diferentes servicios digitales. Con Snapchat como uno de sus impulsores e Instagram como continuador, el formato de las Stories ahora llega a LinkedIn. La red social comienza a implementar esta función, naturalmente enfocándose en tu terreno: las relaciones laborales.

El cambio llega a LinkedIn en el marco de un rediseño general de la plataforma, luego de una serie de pruebas realizadas internamente por la compañía que Microsoft compró en 2013 en una operación que superó los 26.000 millones de dólares. Las novedades llegarían en primera instancia a usuarios en Estados Unidos y Canadá. En ese orden, se esperan noticias respecto al posterior despliegue en más regiones.

LinkedIn Stories: los detalles

Las Historias en la red social profesional tienen una mecánica similar a la ya conocida en Instagram o Snapchat. Para comenzar, se trata de publicaciones efímeras que desaparecen luego de las 24 horas. Es posible utilizar imágenes y videos, agregando textos y GIFs. Desde la red social señalan que los usuarios podrán configurar el nivel de privacidad de sus Stories para establecer quiénes acceden al contenido.

¿Las Stories son afines en entorno como aquel, de suyo vinculado al universo laboral? ¿Tendrán éxito las Historias al estilo Instagram en un espacio más formal? Liz Li, directora de producto en LinkedIn, dijo a la mencionada fuente que durante el período de pruebas encontraron que muchos usuarios están más dispuestos a publicar contenido cuando saben que el mismo desaparecerá al cabo de algunas horas y que, en tanto, no permanecerá allí por siempre (o hasta que se lo elimine en forma manual).

Según Li, descubrieron que para algunas personas es intimidante publicar en LinkedIn. “Esperamos que (la nueva función) genere más conversaciones de personas que simplemente no comparten contenido en nuestra red social”, dijo. Adelantaron, además, que lanzarán una pregunta cada día para incentivar las interacciones con Stories.

Más allá de esta nueva característica, que en principio avanza hacia una faceta más “relajada” en LinkedIn, los responsables de la red social dicen que la plataforma mantendrá su espíritu. Es decir, que no se abrirá hacia el contenido de otras redes como Instagram, sino que seguirá con su foco puesto en las relaciones de trabajo. “No está destinado a compartir las mismas cosas que compartiría en otras redes”, señaló Li en ese sentido. “Eso no significa que no puedas compartir una foto de tu perro (…) El objetivo es mantener las conversaciones en el mismo tono que tendrías en tu lugar de trabajo”, notó.

Junto con esa novedad, LinkedIn traerá otros cambios como nuevas opciones para las búsquedas (con más parámetros de filtrado), y mejoras en las funciones de mensajería.

