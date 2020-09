Coronavirus: trabajadores de turismo de Iguazú reclaman una ayuda urgente porque afirman que «el próximo mes será catastrófico»

Un grupo de trabajadores de turismo de Iguazú realizó una manifestación en el ingreso de la autovía de Puerto Iguazú solicitando una solución definitiva y no más paliativos, pues afirman que la situación ya es insostenible después de siete meses sin ningún tipo de ingreso. Hasta el momento afirman que más de 400 personas perdieron sus puestos de trabajo directo.

Santiago Lucenti. Radio Libertad

En la altura del kilómetro 5 al inicio de la autovía de Puerto Iguazú se concentró un grupo de trabajadores del sector turísmo exigiendo medidas urgentes para paliar los efectos de la pandemia en su sector.

Según Santiago Lucenti, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Iguazú (AHGAI), esta actividad tiene como objetivo visibilizar la situación que viven en uno de os sectores más afectados por la pandemia.

«Intentamos visibilizar la falta de respuesta después de siete meses de pedidos, de reuniones, de tratar de encontrar una solución para toda la comunidad de Iguazu que depende en su gran mayoría de la actividad turística», manifestó.

Al ser consultado sobre los anuncios que el Gobernador Oscar Herrera Ahuad realizará al media día para ayudar a paliar la crisis del sector, sostuvo que desde el sector requieren medidas no paliativas, sino de emergencia.

«Tenemos cuatro representantes de este comité de crisis que están en Posadas para asistir a una reunión con el gobernador. estamos a la espera de los anuncios. Por lo que hemos visto, lo trascendido a través de algunos medios periodísticos, las propuestas no solucionarían en nada el problema que tiene hoy la comunidad».

El empresario hotelero explicó los detalles de la problemática que viven. «Nosotros estamos hace siete meses aguantando la estructura de gastos, pagando ingresos brutos por los créditos que hemos tomado para poder pagar sueldos, para poder pagar lo esencial de las empresas. Las empresaw están al borde de la quiebra, ya hay más de 400 puestos de trabajo que se perdieron en forma directa, y de no encontrar una solución ni una asistencia por parte del Gobierno el mes que viene será catastrófico».

Ante la posibilidad de que se vuelvan a suspender el retorno de los vuelos de cabotaje y la imposibilidad de que se abran las fronteras por la siuación sanitaria, buscan una ayuda urgente.

«Estamos planteando es la necesidad de trabajar, porque esta situación es insostenible. Usted imagínese estar siete meses sin ningún ingreso, taxitas parados, guías, fotógrafos y demás. De no poderse abrir los vuelos, no poder abrirse el puente, necesitamos una solución para nuestra gente, ese es el planteo», dijo el representante de los trabajadores de turismo.

Propuestas presentadas por los trabajadores de turismo

Precisó que entre las propuestas presentadas, lo primero que habían solicitado es el no pago del servicio de luz para los establecimientos que estaban cerrados, «tambièn pedimos el no pago ingresos brutos cada vez que depositabamos dinero para poder pagar los sueldos o que tomamos un crédito para poder pagar los sueldos y realmente hasta el día de hoy no se consiguió nada de eso».

Añadió: «Hoy dentro de la comunidad hay un sector autònomo que es el taxista, el guía, el fotógrafo que necesita una asistencia directa, no un bolsín de comida».

