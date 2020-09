Beba abandonada en la costanera: familia de la madre afirma que sufre de psicosis puerperal y especialistas aclaran porqué la premeditación no estaría entre las características de esta patología

La etapa post parto o lo que habitualmente se conoce como el puerperio es todo un desafío para la mayoría de mujeres. Sin embargo, especialistas sostienen que un buen acompañamiento psicológico y la participación activa de la familia harían el proceso más llevadero.

A inicios de este mes un caso conmovió a la sociedad misionera, luego de que en los últimos días se suscitaron diversos ataques a bebés, la capital de la tierra colorada vivió una historia de milagro, una expresión que hacer honor a su pequeña, pero valiente protagonista.

Diego Penayo, instructor de gimnasio y personal trainer, trotaba ayer a la tarde por los senderos de la Costanera Oeste y escuchó un ruido entre las piedras de la ribera del arroyo Mártires. Se acercó y dentro de una bolsa encontró a una beba que aún respiraba. Desde allí la cargó la llevó hasta el Comando Radioeléctrico Zona Oeste. Eran las 17.30 y fue el primer paso para salvar la vida de la recién nacida.

La acción de este hombre le salvó la vida a la niña, quién había sido apuñalada y así empezó una travesía para dar con la madre de la nena.

Cuando se encontró a la madre biológica de la niña, su situación de salud no era la más favorbale. Días después se informó del agravamiento de la salud física de la joven de 28 años, la familia de la mujer apuntó contra la atención en el hospital local y sostuvo que el hecho se debió a una psicosis post-parto. Según precisó su abogado en declaraciones radiales, Manuel Rondón, antes de darle el alta lo ideal habría sido que la revisara un profesional de la salud mental.

Un recorrido por las enfermedades emocionales en la etapa del puerperio

Misiones Online indagó acerca de la importancia del acompañamiento y la contención en el post-parto, entendiendo que se trata de un proceso en el que los cuerpos gestantes experimentan cambios o alteraciones tanto físicas como hormonales. Así lo explicó la licenciada en psicología María de los Ángeles Coletto, en comunicación con este medio.

Por su parte, Juan Britez Svoboda, psicólogo y especialista del Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Neonatal explicó la necesidad de que la población asuma como necesaria la visita a un profesional en psicología durante todas las etapas de la gestación.

Principales desajustes emocionales en la etapa del post-parto

Consultada sobre estos desajustes durante la etapa del puerperio, la especialista señaló que en este proceso fisiológico pueden llegar a producirse cambios emocionales, siendo las alteraciones psicológicas más conocidas y prevalentes la ansiedad, el estrés y también la depresión. Durante los primeros días luego del post-parto suelen aparecer sentimientos de tristeza, ligados a los factores físicos, psíquicos y sociales.

Estos sentimientos, por lo general, suelen desaparecer al poco tiempo y no requieren de la intervención psicológica de algún profesional de la salud mental. Sin embargo, se vuelve necesaria cuando lo que hay es una depresión post-parto.

Los síntomas a tener en cuenta, precisó Coletto, son una mayor inestabilidad emocional con la consecuente aparición de llantos repentinos, falta de esperanza, sentimientos de incapacidad para maternar y de culpa, inquietud, desgano, falta de apetito y problemas a la hora de dormir.

En ese sentido, Britez afirmó que , aunque son muy estigmatizadas, «la psicosis puerperal y la depresión postparto son dos patologías que suelen ser muy juzgadas, pero no son elevadas en cuanto a las estadísticas, debido a que se trabaja desde múltiples principios y se realiza un trabajo articulado con diversos profesionales durante el embarazo«.

El especialista del Hospital de Neonatología señaló la importancia de las consultas prenatales para la detección de estos síntomas. Explicó que también cuando una mujer ingresa a la sala de partos, trabajan en un sistema de interconsulta. «Si los médicos observan algo distinto, extraño, ya nos solicitan consultas».

Coincide la profesional de la salud mental, quien sostuvo que es difícil hablar de números o estadísticas en cuanto a la prevalencia de la psicosis puerperal dado que son casos poco frecuentes.

Sicosis puerperal

La diferencia entre la depresión y la psicosis post-parto es que presentan estructuras psíquicas distintas. En la psicosis hay aparición de alucinaciones, despersonalización y conducta desorganizada, por lo que requiere de atención psicológica y psiquiátrica.

El especialista en psicología perinatal indicó que el principal síntoma que sucede en la psicosis puerperal es el corte con la realidad. «El corte con la realidad compartida, a esto se le suman alucinaciones y delirios», coincidió.

Como se recuerda, la familiaasegura que la mujer sufrió un brote psicótico posparto (psicosis puerperal). Ya que la joven estuvo desaparecida hasta el día en el que encontraron a su bebé dado que ella misma se comunicó con su familia tras dar a luz.

En ese sentido su hermana contó que el día que la mujer parió, acudieron tras su llamado a su domicilio y que ella “estaba en un total estado de shock. Yo nunca la había visto así, temblaba, estaba fuera de sí, lloraba, sólo decía mi bebé. Se arañó toda, lloraba y se tiraba de los pelos. Intentamos frenarla, a mi y a mi cuñado también nos arañó y golpeó”, contó su hermana.

Los familiares de la imputada y su abogado coinciden en que en estos días ella mejoró en su salud física, pero que su salud mental no es buena. “Está deprimida y por momento está perdida, tiene confusiones espacio temporales.Tiene muchos blancos respecto al tiempo en que estuvo desaparecida. Necesita que la vea un profesional”, reveló su hermana al tiempo que se lamentó: “Si el hospital nos hubiera permitido entrar y acompañarla todo esto no habría pasado”.

Sin embargo, estas declaraciones generaron diversas perspectivas entre los lectores de Misiones Online pues manifestaron en redes que no entendían el actuar de la madre y es que de acuerdo con la investigación, la mujer se habría ido de la casa el 5 de septiembre, eso había denunciado su pareja oportunamente a quien había dejado encargado a su hijo y para ingresar al hospital se presentó con el DNI de una amiga.

Precisó que existen dos terrenos en relación a la psicosis, la primera que está diagnosticada previa a la gestación y que producto del embarazo van a aparecer fenómenos o delirios que se irán agudizando por el estado, por lo que desde que ingresa a su primer control se le hace el seguimiento.

«Ya tiene un psiquiatra, un trabajador social y el equipo de abogados ya está al tanto del caso y la familia acompaña».

Lo otro es cuando aparecen algunos síntomas posteriores, pero analizó que estos son evidentes por las características expuestas líneas arriba.

Añadió, la familia también es responsable de lo que sucede, porque el embarazo no es solo de la mujer.

La importancia del acompañamiento familiar en el post-parto

Explicó que en muchas ocasiones estas sintomatologías comienzan a darse durante el embarazo, de ahí la importancia de una detección precoz tanto desde la atención primaria de la salud como del entorno familiar. Frente a los primeros signos de alarma, recomendó consultar a un especialista que pueda ayudar y brindar herramientas frente a estos cambios que se van produciendo.

El acompañamiento de la familia, afirmó Coletto, resulta imprescindible: para ello es necesario involucrarse en mayor medida y acompañar a la persona, ayudando en sus actividades y permitiéndole expresarse en sus sentimientos. Se trata de un abordaje familiar que servirá para fortalecer las redes de apoyo y comunicación, brindando educación e información acerca de la depresión post-parto.

Sin embargo, Britez contó que en ocasiones hay mujeres que llegan solo a parir y allí deben hacerle las evaluaciones de emergencia. «En estos casos actuamos de manera inmediata porque también estamos de guardia».

Señaló que hay personas que no tienen psicosis, sino que están más relacionadas con las psicopatías. «La psicosis pierde el contacto con la realidad y la psicopatía no. Se habla mucho de la tristeza post parto, psicosis puerperal y depresión, pero no se habla de la psicopatía que se pone en juego en el puerperio».

Al ser consultado sobre las señales de alarma explicó algunas cuestiones que las familias y amigos deben observar.

Por ejemplo, en las consultas prenatales, muchas mujeres prefieren que el hombre o la familia no esté involucrado acompañando.

«Hay cosas que las mujeres ni perciben en estas sintomatologías. La mujer siente los síntomas, pero no se evalúa así misma. Allí está la familia que verá eso y si lo ven debe consultar con salud mental», recomendó el profesional.

Una persona que se aísla, que no plantea la comunicación en relación a sus controles de embarazo, son algunas señales a tener en cuenta. «Usualmente la persona gestante quiere compartir su estado», dijo Britez.

En ese sentido, la colega añadió que en vez de prevención podría pensar en posibles formas de resolución: la contención del entorno, el cual al estar cerca permite que se detecte con más anticipación y, de ahí, que pueda ser tratado más rápido.

“En salud mental no existen recetas exactas, sino que hay que tratar la particularidad de cada caso y brindar a cada paciente los recursos y herramientas que necesita”, explicó Coletto.

¿Es fácil encubrir un embarazo?

La familia, durante este proceso ha afirmado que están muy preocupados por la situación de salud y los maltratos que afirman ella recibió. Sin embargo, ellos sostienen que nunca sospecharon sobre el embarazo de la madre.

Para el especialista del Hospital de Neonatología, hay que evaluar la constelación de cada una de las mujeres para ver cuán probable o improbable es ocultar una gestación.

¨La negación de un embarazo o el ocultamiento del mismo, por ejemplo, en el caso de una adolescente que la familia supone no tuvo relaciones sexuales, donde hay el tabú de la sexualidad, allí como que la familia puede no estar tan presente con la idea del embarazo».

Pero, aclaró, en una constelación diferente, donde hay un marido, una familia contenedora, afirmo que es muy extraño no darse cuenta de un embarazo.

«Se supone que uno convive con un marido, tiene una relación de confianza, se supone que positiva y de intimidad como parte de la pareja y en ese proceso cuando hay un bebé también se siente. Hablamos de un mecanismo defensivo muy raro, donde indicaría que todos quisieron no darse cuenta del embarazo».

«Pordríamos entender en el caso de una adolescente, en otros casos donde una persona es adulta y que se supone es responsable de su salud y que saben pedir ayuda y pueden consultar y podemos brindar contención».

El especialista sostuvo que es importante también abordar el tema de la psicopatìa.

