Juegos Deportivos Misioneros 2020: Una modalidad diferente que sigue generando oportunidades de participación

La motivación y el entusiasmo que genera prepararse y tener la oportunidad de formar parte de los Juegos Deportivos Misioneros sigue siendo el propósito del programa del Ministerio de Deportes de la provincia que este año, con una modalidad diferente, avanza con un espíritu netamente participativo.

A través de presentaciones virtuales, niñas, niños, jóvenes y mayores tienen la oportunidad de mostrar y compartir las destrezas o rutinas de cada disciplina, que en esta temporada tan particular, practican y entrenan en sus domicilios o establecimientos deportivos donde se cumplen los protocolos.

Durante el mediodía de este sábado, la exhibición de Karate tuvo 170 participantes en las categorías Niños, Niñas, Cadetes, Juveniles, Mayores y Veteranos, en todos los casos Promocionales y Libres, representando a 18 gimnasios de Jardín América, Oberá, Candelaria, Concepción de la Sierra y Posadas, entre otros municipios. Cada categoría realizó dos rondas, con la guía de Atilio Acosta (6º Dan JKA) y Rubén Ferreira Márquez (3º Dan).

El viernes por la tarde fue el turno del Taekwondo WTF, otra disciplina que tuvo la oportunidad de mostrarse y compartir de manera virtual. Fueron más de 70 participantes, en categorías Infantiles, Cadetes, Juveniles y Mayores, de San Vicente, Dos de Mayo, Londero, Aristóbulo del Valle, Apóstoles, Posadas y Santa Ana.

La presentación en modalidad Poomsae (individual femenino y masculino) que registró cada participante, en su casa o academia habilitada respetando protocolos, fue compartida a través de la plataforma Cisco Webex Meetings y analizada desde el CePARD por Hugo Márquez, Aldo Benítez y Julio Bareiro. Los responsables de las academias y asociaciones Wharangdo (Santa Ana), Sung Chumok (San Vicente), Yom Chi (Apóstoles) y Camino Olímpico (Posadas), también siguieron de manera online atentamente la exhibición.

Juegos Deportivos Misioneros

Ajedrez, por su parte, durante la tarde del jueves completó las dos presentaciones planificadas. La segunda fecha tuvo nuevamente a más de 100 participantes, jugando partidas online muy entretenidas desde sus casas, en categorías Sub-14 y Sub-16.

Las partidas fueron seguidas con comentarios y apreciaciones de Enzo Oliveira (Oberá), Carlos Chu Lau (Posadas), Erni Vogel (Puerto Rico), Néstor Santa Cruz (Posadas) y en este caso a ellos se sumó Julio López (Posadas), otro referente provincial de la disciplina.

En ambas fechas hubo representación de las cuatro zonas provinciales, con presencias de Iguazú, Eldorado, Montecarlo, Puerto Rico, Jardín América, Aristóbulo del Valle, Dos de Mayo, Oberá, Colonia Alberdi, Campo Ramón, Villa Bonita, Alem, Garupá y Posadas, entre otros municipios.

Las partidas fueron de manera individual y mixtas con un ritmo de juego de 10 minutos, donde se destacaron Jesús Álvarez, Luciana Portillo, Angel Yossen (sub14 – zona 1), María Unternahrer, Kevin Ríos Martín Ferreyra (sub14 – zona 2), Mateo Prado, Bruno Vogel, Santino Sennhauser (sub 14 – zona 3), Franco Brizuela, Luciana Benítez y Brahian Ynsfran (sub 14 – zona 2); Itatí Álvarez, Elías Rodríguez, Lucas Colluccini (sub 16 – zonas 1, 3 y 4), Sasha Rozental, Walter Ringeloth y Luis Arce (sub16 – zonas 2).

Este año los Juegos Deportivos Misioneros comenzaron con una modalidad diferente, pero manteniendo la motivación, entusiasmo, expectativas y oportunidades de participación de niños, niñas y jóvenes de toda la provincia.

#Deportes Juegos Deportivos Misioneros 2020: con distinta modalidad, pero la motivación y el entusiasmo intactos https://t.co/XejLEiwBV5 pic.twitter.com/LSjxiDyllP — misionesonline.net (@misionesonline) September 12, 2020

AR-CP+EP