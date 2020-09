Coronavirus: el intendente de Aristóbulo del Valle denunció discriminación hacia su ciudad por parte de otros Municipios

Eldor Aníbal Hut sostuvo que, tras confirmarse algunos casos positivos, localidades vecinas han prohíbido el ingreso de aristobuleños, pese a que la situación sanitaria está «controlada», según destacó el funcionario. “He mandado a Oberá pacientes particulares y no los han querido atender por ser de acá”, señaló.

El intendente de Aristóbulo del Valle, Eldor Aníbal Hut, realizó fuertes críticas este domingo hacia los Municipios vecinos, a los que denunció de discriminar a los aristobuleños por algunos casos positivos de coronavirus Covid-19 que se han confirmado en esa ciudad.

En una entrevista con FM Horizonte y sin una pregunta sobre ese tema, el mandatario se encargó de mostrar su fastidio por la situación. “Hay cosas que no comparto, por ahí hay otras localidades que..” arrancó y rápidamente acudió a un hecho puntual que despertó su molestia: “He mandado a Oberá pacientes particulares y no los han querido atender porque son de Aristóbulo del Valle. Yo creo que eso es una discriminación total que pueden hacer”.

Hut acusó a localidades vecinas de prohibir el ingreso de personas que llegan desde su distrito y afirmó que la “estupidez más grande que pueden hacer los funcionarios es discriminar a la gente de Aristóbulo”.



“Hay localidades vecinas que no dejan ingresar a personas que sean de acá (Aristóbulo) y esto no puede ser así. Esta pandemia nos puede afectar a todos, nadie está exento, ni los pueblos que cierran las calles. No es que el virus no va entrar porque tienen un cordón de tierra en el ingreso. El virus entra por otra parte. La estupidez más grande que pueden hacer algunos funcionarios es discriminar a la gente de Aristóbulo y eso molesta”, declaró.

Situación Epidemiológica

Durante la nota con la emisora de Montecarlo, señaló que la situación epidemiológica en Aristóbulo está estabilizada y aclaró que tienen identificados tantos los infectados como sus contactos estrechos y le están haciendo un seguimiento en conjunto con el Ministerio de Salud de Misiones.

El jefe comunal explicó que actualmente son los 6 casos activos en su ciudad, cinco de los cuales realizan la recuperación de manera domiciliaria y el restante se encuentra internado en el Hospital Samic de Oberá. También, precisó que son 35 las personas aisladas por ser contacto estrecho de los positivos.

Sobre los cincos externados, indicó que el paciente más sensible es un hombre de 60 años con diabetes que presentaba cuadro de tos, pero que no fue necesario hospitalizarlo. “Le estamos haciendo placas para controlar que no sufran ningún problema respiratorio”, detalló.

El paciente de Oberá, precisó, presenta varias enfermedades preexistentes (diabetes, hipertensión, obesidad), pero que se encuentra estable y siendo evaluando con tomografías computadas por los médicos para saber si puede pasar a una sala común.

Hult adelantó que en los próximos días le realizarán hisopados a los contagios para saber si negativizaron el virus y pueden recibir el alta médica. Puntualizó que tal como sucedió con los tres casos anteriores que tuvo la ciudad, se le realiza un nuevo PCR a las personas 15 días después que se confirma la presencia del virus. Ese estudio tiene que dar negativo para que sean considerados recuperados.

En la entrevista agradeció tanto el esfuerzo y al responsabilidad de los ciudadanos locales y la colaboración del a Policía para frenar la cadena de contagios y evitar mayores complicaciones. Afirmó que tanto en su localidad como en Salto Encantado (ciudad vecina) han disminuido considerablemente la circulación de personas.

