Colono denunció el robo en su chacra en Apóstoles: “mi suegro no puede ir a misa, si no deja un casero en la casa”

Un colono manifestó que está “cansado de los robos a su chacra de Apóstoles” , que vienen aconteciendo de hace mucho tiempo, pero que en los últimos meses se agudizaron.

Carlos Bambil, denunció que personas desconocidas ingresaron a su campo (Lote 81), en la zona rural de Apóstoles, “cortaron el alambrado a machetazos, se llevaron 1.500 plantines de yerba mate y además, intentaron usurpar el lugar”.

Fracasado el intento de usurpación, desbaratado por la Policía, “entraron nuevamente el campo y se llevaron 500 metros del alambrado de púas”.

Indignado, el productor manifestó además, que su “suegro no puede ir a misa, si no deja un casero en la casa”, por el temor que no entren a la propiedad a robar.

Bambil hizo la denuncia policial en la comisaría de Apóstoles. Destacó la buena predisposición de la Policía de Misiones, que inició las investigaciones del caso. Dijo que “los policías vienen cuando le necesitamos, de la Policía no tengo ninguna queja”.

“Cuando llegamos a los medios de comunicación, es porque nos cansan”, manifestó su desazón el colono ayer sábado, en una entrevista en la emisora Límite Informativo Radio de Apóstoles.

Denunció que los productores de la zona “sufren robos de plantines de yerba mate, alambrados, postes y también prenden fuego, entre otros hechos delictivos”. “Fíjate, mi suegro vive en el campo y el no puede venir a ninguna misa, si no deja un casero en la casa”, manifestó fastidiado el colono de la Zona Sur.

Remarcó que hizo las denuncias correspondientes a las autoridades. “Están las actuaciones policiales, cortaron el alambre a machetazos. Volví a arreglar el alambrado y ellos volvieron y se llevaron casi toda la cerca”, expresó.

