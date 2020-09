Bruno Chiapella cerró su debut en la Fórmula Renault 2.0: “Esta es una etapa que recién comienza”, subrayó el joven

El misionero Bruno Chiapella (Werner Competición) redondeó su debut en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Fue nada más y nada menos que en el estreno para él en la categoría en otra jornada como la del sábado con incertidumbre por las condiciones climáticas, el único representante misionero en la histórica “Fábrica de talentos” debió abandonar luego de haberse mantenido en pista en la mayor parte de la competencia y hasta incluso metiéndose en el sexto lugar.

Sin embargo, Chiapella pudo sumar los primeros puntos en una categoría nacional en la disciplina de autos obteniendo un total de 19 puntos.

Mateo Polakovich (Martínez Competición) ganó la segunda carrera de la Fórmula Renault 2.0 en el circuito número 8 de Buenos Aires, escenario de la primera fecha de la temporada. Los pilotos del Werner Competición, Lautaro Piñeiro e Isidoro Vezzaro, completaron el podio.

El fin de semana soñado se dio en la catedral del automovilismo

Fue el fin de semana del ansiado debut tras meses intensos de entrenamientos, todo comenzó el viernes metiéndose entre los diez primeros. Luego, en la jornada sabatina repitió ese resultado ya dando cuenta de su potencial como piloto. El misionero por la inversión de los diez primeros lugares, largó adelante junto Barovero, pero las condiciones de pista húmeda dieron cuenta diferentes toques. Supo defenderse en los primeros lugares.

La carrera se neutralizó, se ubicó en el segundo lugar de cara al relanzamiento y se despistó en la horquilla tan difícil para todos los protagonistas.

Mientras que en la jornada del domingo, cuando parecía que el piso de la pista estaría seco y vivir otro tipo de carreras, el circuito número en ocho en diferentes sectores presentaba charcos. Bruno se destacó hasta subirse en el sexto lugar pero perdió terreno y debió entrar a boxes a dos vueltas del final.

De todos modos, fue el estreno y se va con la experiencia de nutrirse de conocimientos del auto además del trazado porteño de cara al futuro en pleno crecimiento deportivo para él.

Luego de la competencia Chiapella resumió su jornada: “en la jornada del sábado el poco tiempo entre la clasificación y la carrera, tal vez dificulta eso. El auto diez puntos en los drenajes, nos dificulta cuando queríamos doblar lo pude mantener donde pude. El domingo, en cuanto al día pudimos sacar un buen ritmo de carrera, lastimosamente intento hacer el sector de Áscari en quinta a fondo, las condiciones no estaban para hacerlo, me despisté y el auto salió disparado. Pero más allá de eso, en sí fue una linda experiencia debutar en pista húmeda en este circuito no pude entrenar como debía hacerlo para adaptarme. Mi debut fue con piso húmedo y tuve que acostumbrarme a todo en unas pruebas de 10 minutos, la clasificación y bueno, la carrera. Tuvimos que abandonar, cuando vengo a la horquilla hacer la rebaja sigue de largo la palanca de cambios. De todos modos, conforme”

Bruno Chiapella

“Fue un buen trabajo del Werner Competición, agradecer a mi mecánico Iván, al Ingeniero Maximiliano Giorsetti, a mis padres, al Gobierno de la Provincia de Misiones, a todos los sponsors: Lukoski S.R.L, Excavaciones Pastori Hormicon S.RL, Cepsa, especialmente al diario Primera Edición que confiaron en mí desde un principio, Óptica Mariana Galmarini, WinOil, a todos los que me acompañan en esta etapa que recién comienza”, finalizó el piloto la capital misionera.

Con lo hecho este primer fin de semana para él en la Fórmula Renault 2.0 acumuló puntos tanto en la primera como en la segunda competencia con un total de 19 unidades en esta primera fecha.

Recordemos que la primera Carrera 1 fue ganada por Eduardo Moreno (Croizet Racing) seguido de Thomas Pozner (Litoral Group) y Ayrton Chorne (Martínez Competición) completaron el podio. La Carrera 2, Mateo Polakovich (Martínez Competición) ganó la segunda carrera de la Fórmula Renault 2.0.

La burbuja sanitaria del evento estuvo a cargo de la Asociación Argentina de Volantes (AAV) quien estuvo a cargo de los protocolos en conjunto con la CDA del ACA y las autoridades del autódromo porteño detectando a un piloto del Súper TC2000, el mendocino Julián Santero como positivo.

En el Centro de Alto Rendimiento de la Asociación Argentina de Volantes

Luego de la competencia, el piloto misionero Chapella estuvo con autoridades de la AAV y acompañados por la categoría visitando un lugar único en Sudamérica» donde los participantes fijen objetivos, optimicen sus potencialidades, tiempo, recursos y energía, de manera sinérgica, logrando la excelencia a través de un trabajo que integre el cuerpo y la mente – vista, sentidos, emociones, cerebro- tendiente a un mayor rendimiento y a la concreción de objetivos concretos en su vida deportiva y personal.

