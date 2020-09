El Ministro de Salud, Oscar Alarcón, habló sobre el nuevo test rápido: “Esta prueba no garantiza que tengas o no el virus y no reemplaza la PCR”

En el día de ayer participó de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) donde se decidió fortalecer el Dispositivo Estratégico de Testeo para coronavirus en todo el país con el uso de los test rápidos de antígenos para casos de personas con síntomas compatibles. Estos test rápidos serán enviados por el Ministerio de Salud de Nación y llegarían a la provincia en los próximos días.

Oscar Alarcón. Radio Libertad

Según señaló, este nuevo test funciona de manera similar a los test de embarazo y ya lo están utilizando en distintos países del mundo donde la circulación viral es muy alta. El test viene en un paquete cerrado que debe abrirse segundos antes del momento de la muestra y con todo lo necesario para saber si la persona a analizar presenta síntomas compatibles y podría tener la infección en curso. Se realiza con una pequeña muestra que se toma con un hisopado nasofaríngeo y luego se la pone en un tubito o sobre una pequeña superficie. Si cambia de color indica o no la presencia del Sars-cov-2.

«La provincia de Misiones tiene una logística y una metodología de diagnóstico que ha venido desarrollando desde el inicio de la pandemia a través de los hisopados en el Laboratorio de Alta Complejidad: Lacmi, donde se realizan entre 30 y 50 testeos diarios en toda la provincia«, señalo Oscar Alarcón, Ministro de Salud Pública de Misiones en diálogo con Radio Libertad.

En cuanto al nuevo test rápido que llegará a la provincia en los próximos días, consideró «Esta tecnología de testeo es muy útil en los lugares donde el tiempo y la sobresaturación es alta, como ocurre en Buenos Aires donde confirman mil casos por día. El tiempo para la obtención del resultado es de 15 minutos y permite lograr una ventaja a la hora de realizar los bloqueos, salir y tomar las acciones que deben tomarse con respecto a un caso sospechoso«.

En este sentido, remarcó: «Nosotros en Misiones, todavía tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico con PCR porque hay una menor cantidad de casos, por eso le pedimos a la población que no se aboque a salir a buscar los test rápidos porque esto nos va a producir un trastorno en la logística de acción con respecto al bloqueo y por otra parte, ese estudio no garantiza que tengas o no el virus y no reemplaza el PCR«.

«Si en algún momento llegamos a tener muchos más casos, muchos más de los que nosotros como Salud Pública o el sistema privado que realiza pruebas por PCR, no pueden hacer porque la demanda es mucha y llegamos a saturarnos, posiblemente tomaremos este tipo de acción».

De esta manera, Alarcón dejó en claro que los test rápidos funcionarán como elemento complementario en caso de que la provincia presente un gran número de casos como ocurre en las grandes urbes donde la circulación viral es muy alta. Por momento, para tener un diagnóstico certero se deberá realizar el hisopado.

VD-EP