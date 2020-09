La conductora de camiones con Covid-19 se mantiene aislada en Posadas, en buen estado y se retractó de sus dichos que minimizaban la enfermedad

La joven Damaris Bar, conductora de camiones que realiza recorridos habituales entre Misiones y Buenos Aires, reiteró que un examen privado determinó resultado positivo para Covid-19 y se mantiene aislada en un domicilio prestado por sus empleadores, en Posadas.

Aunque ayer jueves, a través de sus redes sociales la conductora de 24 años minimizó y hasta dejó entrever que «no era nada», en diálogo con Red Ciudadana explicó que las expresiones de la jornada anterior se debió a su estado de ánimo alterado a causa de la enfermedad.

«Estoy bien, re bien, estoy comenzando a recuperar el gusto; aunque el olfato no todavía», afirmó la camionera oriunda de Leandro N. Alem, aislada hoy en Posadas, en domicilio proporcionado por su empleador, dueño de los camiones que maneja.

Sobre el contagio de coronavirus y su manifestación en el cuerpo, Damaris precisó que «el lunes fue que sentí los primeros síntomas, yo estaba acá en Posadas. Primero tenía miedo, no me quería hacer el test, después me dije que era lo mejor para mí misma y después de 8 horas me dieron el positivo. Tuve que pagar 6 mil pesos para hacerme el test, aunque yo ya sabía que tenía el virus, por los síntomas, por cómo me sentía».

Aunque por razones laborales, realiza hasta dos viajes por semana a Buenos Aires, fue la primera vez que se realizó el hisopado, por iniciativa propia. «Ingresé a la provincia el viernes pasado, por Centinela, allí no me pidieron nada; a veces ingreso dos veces por semana y me piden solo el número de documento, el número de teléfono, la temperatura, y me hacen llenar una planilla que no sirve para nada, cuando hay gente que nunca levanta fiebre con el virus», dijo.

Respecto de sus expresiones vertidas ayer en sus redes sociales, Damaris afirmó: «Ayer me dejé llevar por el trajín al que te lleva el virus, la gente se desespera, dije cosas que por ahí fueron desubicadas, pero no por eso tienen que tratar mal a mi familia. Si yo sabía que tenía el virus, nunca iba a ir para allá».

Más adelante agregó: «Me hicieron una nota, yo estaba mal porque a mi familia le están molestando, están metiendo a gente en el medio que nunca estuvo conmigo…Se está armando un rollo de mentira que no es así, eso me pone mal a mí. Desparraman una foto mía del 2003 o no sé cuándo era, diciendo que era del domingo y es una foto vieja. Así, siguen inventando cosas, nadie se pone en mi lugar, te discriminan porque tengo el virus ese».

Finalmente, confirmó que en su familia «están todos aislados ahora, sin ningún síntoma» y que un integrante de su grupo cercano «se hizo el test solo y le dio negativo».

En diálogo con Alem News, la trabajadora, que ejerce una actividad comprendida como “esencial”, desmintió ya el pasado jueves rumores que circularon en Alem y que la ubicaban físicamente en distintos lugares de esa ciudad los últimos días y en contacto con muchas personas.

“Sabemos cómo es la gente que exagera todo. Yo estuve con algunos familiares (mamá, padrastro, tíos), pero ellos están aislados y todos estamos siendo monitoreados por el Ministerio de Salud”, detalló.

En la entrevista con el portal, afirmó que “Salud Publica” está muy presente con ella brindándole contención. “Por ahí me pongo nerviosa, me cuesta respirar y ellos (Salud Publica) me tranquilizan”.

La paciente es camionera y se traslada frecuentemente a Buenos Aires. Tras retornar a Misiones luego de uno de sus viajes, perdió el olfato y por ese motivo se practicó un estudio de PCR cuyo resultado estuvo anoche y el diagnostico arrojo positivo para Sars cov 2.

