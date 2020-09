Parte I: “La tecnología y la prevención para un buen uso»

La TIC (Tecnología de la Información y el Conocimiento) ha ocasionado una revolución sin precedentes cuyo alcance todavía es insospechado, positivo de muchas formas con sus tintes negativos.

Hoy les traigo a conocer diversos conceptos y sus diferencias dentro del gran mundo que es el derecho informático y más precisamente los ciberdelitos y los cibercrímenes en sus diferentes conceptos que ya los conocemos. Los delincuentes encuentran en el ciberespacio distintas formas de delinquir; eliminando barreras territoriales. Podremos erradicarlos, creo que no, pero si amortiguar sus consecuencias en conocer más sobre esta temática, y lograr que nuestros legisladores redacten más en leyes que castiguen a estos cibernautas que están tratando de una forma destructiva toda lo hermoso y productivo que nos trajo la tecnología.

¿Como podemos amortiguar, las consecuencias ¿Haciendo hincapié en la Prevención , para minimizar la erradicación? Los números en estos días han crecido en porcentajes altos.

La prevención; la capacitación y el dialogo entre los que conformamos la sociedad hace que se conozca y se pueda prevenir en tomar medidas y acciones para evitar las ocurrencias de actos delictivos

La Globalización ha sacudido los pilares de las instituciones y las bases de nuestra Sociedad, hasta el punto de sugerir el nacimiento de otra sociedad paralela – a la meramente física – que se conoce como Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Una de las primeras personas en desarrollar un concepto de la sociedad de la información fue el economista Fritz Machlup. La frase fue empleada por primera vez en su libro de 1962 The production and distribution of knowledge in the United States («La Producción y Distribución del Conocimiento en los Estados Unidos»). Aun cuando no existe un concepto universalmente aceptado de lo que se llama «Sociedad de la información», la mayoría de los autores concuerda en que alrededor de 1970 se inició un cambio en la manera en que las sociedades funcionan.

Los términos cibercrimen, ciberdelitos, ciberdelincuencia, se han hecho hueco entre nosotros. En pocos años la sociedad ha tenido que aprender a convivir con esta realidad, extraída de películas de ciencia ficción que unos años atrás nos asombraban. Desde el propio hogar, el usuario de un ordenador, conectado a Internet, puede convertirse en un protagonista activo del progreso. Puede negociar, comprar, vender, subastar, informarse, suministrar información, comunicarse y también, en no pocos casos, delinquir.

El cibercrimen representa el estado más sofisticado de la conducta antijurídica. Esencialmente no existe mucha diferencia entre las conductas antijurídicas y punibles tradicionales con aquellas que se cometen a través de medios informáticos. Es justamente la adjetivación del delito, “informático”, la que convierte al delincuente en algo apartado de la tradición y envuelve el hecho de unas connotaciones que lo dotan de cierta autonomía conceptual. El ordenador se convierte en un instrumento del delito, no por sí solo, sino por su conexión a una red interna (intranet) o a una red externa (internet), por donde circulan usuarios, estudiantes, empresarios, profesionales, pederastas, grandes sumas de dinero encriptadas, estafadores, saboteadores, niños y terroristas.

Fuentes https://www.academia.edu/34191813/Los_Cibercrimenes_en_el_Espacio_de_Libertad_Seguridad_y_Justicia?email_work_card=thumbnail

http://www.unlu.edu.ar/doc/seginfo/como_protegerse_del_phishing.pdf

*Dra.Claudia A. Zalesak -Docente de Nivel Medio en Escuela Técnica -Posadas -Mnes Email: cazalesak@yahoo.com.ar

E.B.-CP