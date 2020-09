Empresarios panaderos de Misiones anticipan que será necesario aumentar los precios del pan

El incremento del precio de la harina y otros insumos necesarios para la producción del pan, pone en aprietos a los empresarios panaderos quienes afirman que su rentabilidad es cada vez menor, por lo que afirman que es urgente actualizar los precios en góndolas. A la fecha, por el Programa Ahora Pan el precio del kilo de pan es de 90 pesos, no obstante, para algunos empresarios, esta cifra es insostenible debido a la inflación y plantean rediscutirla, llegando a un equilibrio que beneficie también a los consumidores. Este fin de mes esperan reunirse con las autoridades para rediscutir los precios con este programa, algunos estiman que a pesar de la inflación el kilo de pan no pasaría de los 100 pesos.

Frente a los rumores sobre una escasez de la harina que ocasionaría el incremento de los precios del pan, empresarios del sector afirman que no han sido notificados de esta faltante y consideran que la especulación entre los molineros es lo que ha generado incrementos de entre 5% y 8% del precio de la materia prima.

Sin embargo, afirman que sí existe la necesidad de actualizar los precios al consumidor debido a que los costos de producción se han elevado considerablemente no solo por el precio de la harina, sino de otro insumos necesarios para la producción. Estimaron que en los últimos seis meses se calcula un incremento de los precios de los insumos en un 50%, otros como los huevos han elevado su precio hasta un 70%, carga que afirman no ha sido trasladada al consumidor.

Cesar Marcyniuk, empresario panadero de Chiki’s señaló que «por el momento no han sentido una escasez importante de la harina, pero sí han sido afectados por el alza constante de los precios de los insumos que ha afectado la rentabilidad de las panaderías

Según el empresario, el precio de la harina tuvo un aumento. «Este mes pasó de los 900 pesos a los 950 pesos la bolsa de 25 kilos de harina cuatro cero, esto representaría un incremento de entre el 5% y 6%».

Coincidió Sergio Petri, de la panadería Petri, quien sostiene que la situación que atraviesan debido al alza constante de los precios de los insumos empeora cada vez más lo que afecta sus márgenes de rentabilidad. «De inicios del mes a la fecha, los precios se han elevado un 8% en la harina y el gas en un 15%. Estamos pasándola bastante mal respecto a estos incrementos».

Según Petri con respecto a la harina no hay escasez. «No quiero hablar mal de nadie, ni del molino, pero es especulación de precios».

Para Eduardo Giménez de la panadería Panafri, en diálogo con los molineros, estos han retenido un poco los pedidos porque han priorizado la venta de la harina tres cero y la cuatro, por un tema de rentabilidad.

Marcyniuk precisó que en los últimos seis meses los precios de los insumos se elevaron en promedio un 50% . «Estamos tratando de que todo esto pase y sobrevivir a la situación», lamentó.

El empresario Giménez agregó que en otro insumos se han visto incrementos de hasta el 70% como en el caso de los huevos, lo que en muchos aspectos generaría un aumento de precios y no se han podido trasladar a los usuarios.

También indicó que en este tiempo de pandemia hubo un cambio en el eje de consumo, debido a que los consumidores optaron en muchos casos por preparar sus propios panes.

«Tenemos medidas paliativas insuficientes para que las panaderías sigan funcionando. Muy poquitas recibieron ATP y otras estamos atrasados con cargas sociales y algunos impuestos. Hemos priorizado el pago de salarios y el funcionamiento básico de la industria».

Agregó: «Este es un esfuerzo en conjunto entre el Gobierno, proveedores y los empresarios. Sabemos que la población en general no tiene un bolsillo para seguir comprando la misma cantidad de kilos, aunque siguen comprando el mismo importe en dinero».

Entre la espada y la pared: rediscusión de precios entre panaderos

Si bien, hay un incremento que necesita traducirse en los precios, los empresarios coinciden en que están disminuyendo sus ganancias con el objetivo de mantener a flote sus empresas y no cerrar.

«Los que estamos en este mundo sabemos que ganamos menos que lo que ganábamos antes y no podemos aumentar los precios porque cada vez el cliente compra menos. Entendemos que la situación está difícil y tenemos que disminuir nuestras ganancias», dijo Marcyniuk,.

Para Giménez hoy el kilo de pan con el programa Ahora pan debería estar entre los 120 pesos , en otras provincias con el mismo programa de beneficio de la luz, están en 130 pesos el kilos.

Añadió que en diálogo con sus pares de otras provincias que cuentan con redes de gas, se reclamaba el incremento de la tarifa. «Ellos reclamaban porque pasaron de pagar 10 mil pesos a 12 mil, cuando en Misiones yo y un colega hablábamos de que en gas pagamos alrededor de 160 mil pesos».

Según el dueño de la panadería Panafri, al incremento del precio del gas y de los insumos, se suma un aumento de más del 25% de paritaria a marzo. «Lo que haremos es tratar de negociar con proveedores y gente del gas para que pongan, así como nosotros, al mínimo la rentabilidad suya para tratar de sostener un mercado donde el que cierra ya no abre más».

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, había confirmado la prórroga del programa provincial “Ahora Pan” que vencía el 1 de julio y se extendió a finales de este mes y que establecía como precio tope los 90 pesos el kilo.

El acuerdo dispone que el Estado Provincial les bonificará el 50% de la tarifa eléctrica cuando el consumo de energía no supere los 10.000 kw. mensuales, y del 35 % (treinta y cinco por ciento) cuando el consumo supere los 10.000 kw. mensuales, que será aplicada sobre los conceptos de Energía, Cuota de Servicio y Potencia.

No obstante, los empresarios esperan reunirse y rediscutir la extensión o no del programa y llegar a un acuerdo para actualizar los precios.

«En teoría se va actualizar desde el mes de octubre. «No creo que podamos seguir soportando. Tendremos que aumentar porque cada semana se incrementan los precios de los insumos», afirmó el propietario de Chiki’s.

«Para mí el pan debería valer 120 pesos el kilo de aquí a los próximos tres meses, porque luego no sabemos ni qué va a pasar y esperamos que el Gobierno nos de pie para charlar», afirmó.

Coincidió Marcyniuk explicó que «la apuesta es llegar a un acuerdo para alzarlo con un monto que no afecte tanto al consumidor pero que no les genere pérdidas. Lo que sí es seguro es que no llegará a los 100 pesos».

Para Petri, «sabemos que el consumidor está sufriendo y si nos vamos a un precio real o como debería ser, creo que vamos a perder mucha venta y a nuestros clientes, trataremos de evaluar las dos cosas. Hoy está 90, yo creo que si llegamos a 100 sería más equilibrada la balanza».

En el caso de Giménez, indicó que no han tenido la reunión previa con el Centro de Panaderos de Misiones, donde debaten y tomarán medidas. «En base a eso después charlamos con el ministro de Hacienda y después de las conversaciones vemos si podemos continuar o no en el programa. Siempre hemos sido escuchados y también ponemos nuestro granito de arena. Tratamos de hacer un combo entre todos»

Afirmó que van a negociar. «Haremos los números ya cerca a la reunión porque toda las semanas están cambiando, yo te puedo decir que vamos a 100 pesos el kilo y puede ser insuficiente. Los precios cada semana están cambiando. Habian productos que estimábamos que ya no se iban a mover, pero se incrementaron y no trasladamos al precio final».

El presidente del Centro de Industriales de Panaderos de Misiones, Omar Acosta, descartó que los molinos no estén proveyendo de harina para las panaderías, pero explicó la difícil situación que atraviesa el sector , más aún por el encarecimiento del trigo a nivel mundial que afecta los precios de la harina. Informó que la harina 0000 y la real han escaseado y esto ha elevado el precio también.

Omar Acosta. Radio libertad

El presidente del Centro de Industriales de Panaderos de Misiones, Omar Acosta, explicó que cuando se impuso el impuesto del 35% al dólar, los molinos pararon los pedidos por un par de días lo que generó la preocupación de los panaderos del sector.

«Aunque el impuesto no les afecta, por un par de días no tomaron pedidos, pero sí afirmaron que el trigo subió de 160 a 200 dólares, pues el precio es a nivel mundial. Los molinos están aguantando los precios y han aumentado un 5%, luego un 6%, progresivamente», le dijeron.

Según Acosta, si el dólar continua en 80 pesos, no se afectarán tanto y desde los molineros afirmaron que están asumiendo los precios y que sí hay disponibilidad.

«Me indicaron que lo que está faltando es la harina más blanca la 0000 y la real, explicó que ante la escasez de ese tipo de harina ha incrementado el costo de la harina 000 de 600 a 630 pesos».

SPM-EP