Liga Provincial de Básquet sin actividad: “No están dadas las condiciones para jugar este año”, aclaró Román Queiroz, presidente de la FMBB

El 2020 sin Liga Provincial. Así lo confirmó Roman Queiroz, presidente de la Federación Misionera de Básquetbol (FABB) quien además indicó que todavía es una incertidumbre saber si el 2021 se podrá comenzar con una competencia en la provincia.

Mientras algunos clubes de la Tierra Colorada entrenan, otros jugadores lentamente van desestimando su carrera debido al parate histórico que produjo la pandemia del coronavirus. “Muchos jugadores me comentaron que a raíz de esto han decidido alejarse de las canchas”, contó Queiroz a Misiones Online.

La Liga Provincial de básquet debía comenzar el 27 de marzo, el calendario ya estaba listo, los planteles estaban organizados para comenzar a competir, pero el aislamiento social preventivo y obligatorio obligó a los clubes a quedarse en sus hogares. Hoy, varios meses después, la realidad es que la pandemia sigue haciendo estragos en el mundo y Misiones no es la excepción.

En diálogo con Misiones Online, Roman Queiroz, presidente de la Federación Misionera fue claro “no están dadas las condiciones para jugar este año, tampoco tenemos la certeza si vamos a poder en el principio del año que viene”, dijo.

“Estamos muy mal, hay clubes que no están entrenando, muy pocos están con las prácticas. Además, hay varios municipios que han dado marcha atrás en las excepciones y se complica entrenar. Este año no habrá campeonato y tampoco sabemos si el año que viene arrancará”, manifestó Queiroz.

Si bien hay algunos equipos que entrenan, lo cierto es que “estamos muy preocupados, hay algunos clubes que están entrenando y la preocupación de los dirigentes es poder pagar los sueldos a los técnicos”, aclaró Queiroz.

La Liga Provincial no tendrá accion

Según precisó el mandamás del básquet provincial “para que haya un torneo, todos deben estar en igualdad de condiciones y eso no está ocurriendo, así que no habrá torneo en este 2020”, dijo. Cabe mencionar que el Torneo Apertura de la Liga Provincial debía comenzar el 27 de marzo, pero la pandemia frenó la actividad de la pelota naranja.

Seguidamente, Queiroz dijo “estimamos que hasta que no haya vacuna esto seguirá complicado. Hasta el momento solamente seguirán habilitado los entrenamientos, respetando los protocolos vigentes”, añadió.

Está más que claro, la pelota naranja no volverá a picar en un duelo de dos equipos misioneros en la tierra colorada. Es así que, Roman Queiroz comentó que la principal preocupación como dirigentes es que los clubes puedan abonar los sueldos de los entrenadores.

En cuanto a la recaudación de la Federación, el dirigente mencionó “estamos en cero, al no haber básquet no hay recaudación, pero estamos bien. Los que están muy preocupados son los clubes que no tienen ningún tipo de ingresos económicos”, aclaró.

Al ser consultado por el balance desde que han iniciado los entrenamientos, el presidente de la Federación remarcó que “hay equipos que no tienen para comprar pelotas, las formativas están entrenando, pero no hay un entrenamiento constante ya que hay municipios que retroceden de fase”, dijo.

“La Primera División de básquet está muy mal, hay jugadores que van a dejar la actividad y que son buenos jugadores, pero el parate los obliga. Es una pena”, se lamentó el dirigente.

Para el año próximo, el básquet misionero será muy duro “después de esta pandemia hay que refundar el básquet en la provincia, hay que pensar seriamente que queremos, vamos a necesitar un apoyo muy fuerte del Gobierno provincial, sino muchos equipos quedarán en el camino”, mencionó contundente.

Por otro lado, Queiroz manifestó su felicidad por el ascenso de Oberá Tenis Club a la Liga Nacional “se lo merecen, vienen trabajando muy bien desde hace muchos años. Es una de las noticias deportivas más importante de los últimos años, esperemos que le vaya muy bien”, comentó.

DL-EP