“Le di un beso en la teta, no pasó nada”: la justificación del Diputado que protagonizó un escándalo erótico

Pensó que estaba desconectado cuando llegó su pareja y protagonizó la escena de sexo en plena sesión virtual. “Fue un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas”, afirmó

Tras el escándalo que protagonizó este jueves por la tarde en plena sesión virtual de Diputados, el legislador salteño por el Frente de Todos Juan Emilio Ameri le dijo a TN que está “desolado” y aseguró que el episodio “fue un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas”. Reconoció que cometió “un error” y que “es grave” que haya pasado en medio del debate. Además, pidió que se tenga en cuenta que «hay personas y familias” en el medio al momento de tratar la noticia.

“Acá en mi casa tengo una señal espantosa que va y viene. Estaba desconectado sin cámara, sin conexión. Llegó mi pareja, le pregunté cómo habían quedado las prótesis de la operación, si quedó bien, esta bajó más, esta bajó menos… estaba al lado mío y le di un beso en las tetas, eso es todo. No pasó de eso”, dijo el salteño, quien más tarde afirmó que diez días atrás su esposa se había realizado un implante mamario.

Explicó que, en el momento en el que ocurrió el juego sexual con su pareja, “la señal volvió y se reconectó automáticamente como suele suceder”. “Y bueno, nada, salió en cámara algo que tiene que ver con la intimidad de las personas”, expresó. “Es algo grave que haya pasado en medio de una sesión, pero yo estaba completamente desconectado”, aseguró.

Leé también: Sergio Massa pidió la inmediata suspensión del diputado que protagonizó el escándalo erótico en la sesión de este jueves

Manifestó que tanto él como su pareja están “muy mal» y “llorando” por lo que pasó y pidió disculpas “a los diputados y fundamentalmente a la sociedad”. “Esto no fue algo que uno hace adrede, fue un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas. Igualmente, es un error mío porque estábamos sesionando y yo, como se había caído la sesión, me puse a conversar con mi pareja, eso es todo”, sostuvo.

El legislador, de 47 años, está en pareja y tiene tres hijos. Tuvo denuncias públicas en su contra por “pedir favores sexuales” a militantes de su mismo espacio político. Tras el episodio de este jueves por la tarde, fue suspendido por 180 días. Una comisión de cinco legisladores evaluará lo sucedido para aconsejarle a la Cámara de Diputados cómo proceder.

“No voy a renunciar”

Más tarde, Ameri aceptó dar una entrevista en TN y dijo que no renunciará. “Voy a esperar que mis pares decidan en comisión y ya veré cuáles son los pasos a seguir. No puedo tomar ninguna decisión en la situación en la que me encuentro”, expresó entre lágrimas. “Si mis pares consideran que está todo dado para que me expulsen yo acataré la decisión, no tengo ningún problema”, agregó.

“Estoy sumamente arrepentido y avergonzado, por mis hijas, hermanas, mi vieja, mis compañeras y compañeros”, manifestó. “Estoy mal, esto no debería haberme sucedido y me pasó, no estaba teniendo relaciones sexuales ni mucho menos”, dijo.

Por último, desmintió las denuncias por acoso en su contra que organizaciones feministas llevaron adelante. “Son fake news”, aseveró sobre las acusaciones que sostienen varias agrupaciones.

Según las denuncias, el diputado salteño acosaba militantes a quienes les habría ofrecido crecer en el espacio político a cambio de favores sexuales. También lo acusaron por violencia y maltrato.

(Fuente: TN)

LD-CP