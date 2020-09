Escándalo en Diputados: suspendieron al legislador que protagonizó una escena sexual en la sesión

El legislador fue registrado en una situación íntima de connotación sexual mientras se desarrollaba la sesión en la que se debatía la ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

La Cámara de Diputados de la Nación decidió por unanimidad la suspensión del legislador por Salta del Frente de Todos Juan Emilio Ameri, a pedido del presidente de la Cámara baja Sergio Massa, quien solicitó conformar una comisión para determinar si debe ser expulsado del cuerpo tras haber protagonizado una escena sexual durante su participación virtual en la sesión de este jueves.

El diputado fue registrado en esa situación con una mujer mientras se desarrollaba la sesión en la que se debatía la ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Tras la interrupción de la sesión, Massa reveló que habló con el presidente Alberto Fernandez, quien «compartió la decisión» de suspender a Ameri.

En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara baja sostuvo que tras conversar con las autoridades del bloque oficialista y otras bancadas decidió «aplicar el articulo 188 del reglamento para disponer la suspensión inmediata de Ameri y la conformación de una comisión de cinco miembros para que determinen la sanción» definitiva.

«Lo que hoy hemos vivido supera las reglas de convivencia y las reglas de funcionamiento de esta casa«, enfatizó.

Por su parte, Ameri dijo sentirse «desolado» y relató: «En mi casa tengo una señal espantosa. Estaba desconectado, sin cámara. Llegó mi pareja, le pregunté cómo le quedaron las prótesis de la operación. Estaba al lado mío y le di un beso en las tetas. Eso es todo. No pasó de eso».

En comunicación con el canal TN, el legislador prosiguió: «En el momento en que eso sucede, la señal me volvió y me reconectó automáticamente, y se vio en cámara. Es algo que tiene que ver con la intimidad de las personas. Es grave que haya pasado en medio de una sesión, pero estaba completamente desconectado».

El legislador pidió disculpas a los diputados y a la «sociedad», y remarcó que «no fue algo que uno hace adrede».

«Fue un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas. Es un error mío, porque estábamos sesionando y, como se me había caído, me puse a conversar con mi pareja», completó.

La vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau; el titular del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, y el jefe del interbloque Unidad para el Desarrollo, José Ramón, respaldaron el pedido de Massa.

Desde el bloque Consenso Federal, la diputada Graciela Camaño señaló que, por estar presente en el recinto, no había visto lo que ocurrió, y dijo sentir una «profunda vergüenza».

Para la legisladora, ese hecho «ensucia todo el cuerpo en tiempos en que la sociedad está carente de todo, y donde la política aparece privilegiada».

«Estoy abochornada, no puedo creer que (Ameri) sea tan mala persona como para mostrar esto a una sociedad que tiene todos los padecimientos. No puedo creer que la dirigencia política argentina llegue a estos niveles de bajeza y podredumbre«, añadió Camaño, en declaraciones a TN.

Por su parte, Negri sostuvo que debe constituirse la comisión, «citarlo al diputado y tomar la decisión lo más antes posible, no esperar 60 días, sino en forma urgente».

«Estamos indignados. No hay que juzgar al cuerpo por la conducta de uno. Cuando uno es una persona pública, no solo hay que ser sino parecer, y tener un comportamiento acorde a las circunstancias», dijo Negri, y añadió: «Una cosa es que un diputado se pueda haber dormido, pero esto no tiene nada que ver».

En tanto, el senador salteño del Frente de Todos Sergio Leavy expresó desde redes sociales su «repudio» a Ameri y señaló que ese diputado «ofendió el trabajo legislativo y deshonró a toda la ciudadanía a la cual debe representar con valores éticos».

La comisión que debe decidir sobre el tema se reunirá para analizar los elementos probatorios, sobre todo el video, aunque desde la propia bancada oficialista no descartaban que el diputado «renuncie a su banca en las próximas horas».

(Fuente: Télam)

