Cerro Azul: dieron negativo los tests de Covid-19 de las personas que mantuvieron contacto con un caso positivo de Posadas

El resultado de los hisopados de Covid-19 de las dos personas oriundas de Cerro Azul es negativo para la enfermedad viral, según lo anunció el mismo intendente de la localidad. No obstante, pese a la buena noticia, ambas personas continuarán en aislamiento domiciliario por prevención.

Gaspar Dudek – intendente de Cerro Azul.

Lea más sobre coronavirus haciendo click aquí

Gaspar Dudek, intendente de Cerro Azul, informó sobre los resultados de Covid-19 de las dos personas que mantuvieron contacto estrecho con un caso positivo de la Capital provincial. El día de ayer, miércoles 23, les realizaron los test correspondientes para determinar si habían sido contagiados.



“Gracias a Dios hoy podemos informarles que oficialmente han arrojado resultados negativos. No obstante, estas dos personas tendrán que cumplir los 14 días de aislamiento. No tenemos casos en Cerro Azul, pero no olvidemos que tenemos que seguir cuidándonos. Esto nos va a servir de experiencia”, manifestó al respecto.

A pesar de que se ha descartado que ambos sean portadores de coronavirus, las autoridades tomaron la decisión de que permanezcan en aislamiento domiciliario por prevención. La persona con la que tuvieron contacto estrecho en los últimos días, en tanto, vive y permanece en Posadas, también en aislamiento.

Pasando en limpio, Cerro Azul no registra casos activos de Covid-19 hasta la fecha, aunque el jefe comunal insistió en seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar la circulación del virus. “Con esto nos dimos cuenta de que no nos estamos cuidando. Si viene un caso, vamos a estar complicados”, finalizó Dudek.

Lea más sobre coronavirus haciendo click aquí

Confirmaron tres nuevos infectados y Misiones alcanzó los 80 casos desde que inició la pandemia

Los pacientes notificados corresponden uno a Puerto Esperanza y los restantes a Posadas. En dos pacientes el nexo epidemiológico se encuentra en estudio. En total hay 13 contagios activos.

El Ministerio de Salud de Misiones confirmó en su parte epidemiológico de este miércoles tres nuevos infectados de coronavirus Covid-19 y la provincia alcanzó un total de 80 casos notificados desde que se inició la pandemia.

Tal como lo anticipó Misiones Online, uno de los casos es un hombre de 28 años de edad que trabaja en la Empresa Arauco en Puerto Esperanza y se encuentra aislado de manera domiciliaria en esa localidad. Su nexo está en estudio y siete compañeros de su área fueron testeados y aguardan resultados.

Los pacientes restantes pertenecen a la ciudad de Posadas. Se trata de una mujer de 76 años con comorbilidades (enfermedades preexistentes), que está internada bajo medidas de bioseguridad. También se desconoce su nexo epidemiológico hasta el momento.

Casos nuevos confirmados: 3

ABRIMOS HILO CON DETALLES pic.twitter.com/GtDE73IA9C — Gobierno de Misiones (@gobmisiones) September 23, 2020

Por último, en la capital misionera un joven de 17, quien estuvo en contacto con un trabajador esencial, también dio positivo para Covid-19. Actualmente realiza el tratamiento de manera domiciliaria.

En Misiones hay actualmente 13 casos activos confirmados, de los cuales tres están internados. Según el reporte sanitario, se contabilizan 1363 personas en aislamiento domiciliario, mismo número que ayer martes. Se trata de ciudadanos que ingresaron a la provincia en los últimos 14 días y deben permanecer en cuarentena estricta por dos semanas.

Del total de infectados registrados hasta el momento, 64 personas lograron recuperarse y tres pacientes fallecieron.

AV-A