Misiones: la joven con COVID dijo que «es una gripe nomás» y que «no es pecado tener el virus de mierda ese»

Damaris Bar, la mujer oriunda de L.N. Alem que se contagió de coronavirus desestimó los efectos de la enfermedad y atribuyó la importancia que le dan los sistemas de salud de todo el mundo a “una cuestión política”. La joven que es camionera, reconoció que Salud Pública de la Provincia “siempre estuvo muy presente”. En una Historia publicada en sus redes sociales confirmó que es positiva para COVID y dijo que «no es pecado tener el virus de mierda ese»

“La verdad que no están así como dicen, el virus es como una gripe nomás no pasa nada. La gente exagera, los noticieros exageran porque no es tan grave, es todo más política que otra cosa. O sea, muere alguien por un infarto y dicen que murió de coronavirus, no es tan así. Yo me siento bien. Me siento bien. Tuve pérdida de olfato nada más que eso, no me duele el cuerpo, no tuve fiebre, nada, no es para dramatizar tanto como dramatizan todos. No es tan grave”, el testimonio corresponde a la camionera de Leandro N Alem que fue recientemente diagnosticada con coronavirus, quien dialogó hoy con FM Santa María de las Misiones

Tras retornar a Misiones luego de uno de sus viajes, perdió el olfato y por ese motivo se practicó un estudio de PCR cuyo resultado estuvo anoche y el diagnostico arrojó positivo para Sars cov 2.

“Estuve con mi mamá, con mi padrastro que están aislados, también estuve con la hija de mi padrastro que también están aislados. Estuve con mis tíos que también están aislados porque ya le avise. A ellos no les dio positivo nada. Están aislados, están todos bien. Están en Alem pero están aislados, yo estoy en la ciudad de Posadas”, indicó la camionera.

La trabajadora, que ejerce una actividad comprendida como “esencial”, desmintió rumores que circularon en Alem y que la ubicaban físicamente en distintos lugares de esa ciudad los últimos días y en contacto con muchas personas.

“Sabemos cómo es la gente que exagera todo. Yo estuve con algunos familiares (mamá, padrastro, tíos), pero ellos están aislados y todos estamos siendo monitoreados por el Ministerio de Salud”, detalló.

También destacó que “Salud Pública está muy presente, me hicieron pagar el hisopado que obviamente tuve que pagar, pero aparte de eso están presentes. Me llaman todo el tiempo para tranquilizarme porque por ahí me pongo muy nerviosa, me cuesta respirar, pero están presentes ahí me llaman me tranquilizan, Estuvieron con mi familia, le hicieron una entrevista a mi familia están todo bien. Se preocuparon la verdad que salud pública están muy presentes, todo el tiempo me llama y muy amable”, dijo.

