Misiones, en alerta meteorológica por “altas temperaturas y tormentas”

Las condiciones comenzarían a mejorar a partir del lunes.

La Oficina de Prevención de Riesgos Ante Fenómenos Naturales (OPAD) emitió una alerta meteorológica esta tarde por “altas temperaturas y tormentas fuertes” para toda la provincia de Misiones.

En un comunicado, el organismo que depende de la Municipalidad de Posadas señaló que este jueves se consolida en el norte argentino “una masa de aire de origen tropical asociada a baja presión atmosférica”, pero las temperaturas más altas en Misiones se registrarían entre el viernes y sábado con temperaturas de 36 y 38 grados respectivamente. “También para el sábado pueden registrarse por la tarde fuertes ráfagas de viento, entre 40 y 50 km por hora del sector norte”, detallaron.

El domingo se espera el ingreso de un frente frio al sur de Misiones a partir de las primeras horas del día. A su ingreso es muy probable que se registren fuertes ráfagas de viento entre 60 y 70 km por hora del suroeste. Además se prevé que desciendan las temperaturas y que se registren lluvias y tormentas que por momentos pueden ser fuertes. Durante el día domingo el fenómeno con su inestabilidad seguirá su desplazamiento hacia el norte misionero.

Las condiciones comenzarían a mejorar a partir de la mañana del lunes 28 de septiembre en Posadas y durante la tarde en el resto de la provincia.

La OPAD aconseja que ante el registro de altas temperaturas lo ideal es no exponerse al sol y a lugares calurosos. Beber agua fresca y usar ropas livianas. Prestar atención a niños, ancianos y personas que necesitan cuidados. Ante tormentas, evitar encontrase en aire libre. No conducir o desplazarse. Desconecte los artefactos de la red eléctrica e informática. No arroje basuras a la calle.

LD-EP