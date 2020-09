Turismo: la suspensión del retorno de los vuelos de cabotajes no sorprendió a los operadores turísticos, pero afirman que acentúa la incertidumbre que ya pesa en el sector

A pesar de que se estimaba que la vuelta de los vuelos de cabotaje sería el 1 de octubre, la ANAC postergó dicha apertura por lo menos hasta el 12 de ese mes. Sin embargo, esta situación no generó la sorpresa de los operadores turísticos, quienes sostienen que la situación sanitaria en el país no es la más favorable. No obstante, recuerdan la necesidad de un salvataje profundo de parte del Estado para el sector debido que están con ganancias cero.

Si bien estaba previsto que los vuelos de cabotaje regresaran el 1 de octubre, se confirmó que no será así porque la Administración Nacional de Aviación Civil postergó la apertura aérea al menos hasta el 12. “Están suspendidos los vuelos de transporte de cabotaje comercial regular, no regular y de aviación general”, comienza el Notam (Notice to Airman, o aviso a los aviadores), el comunicado que la ANAC envió a las líneas aéreas.

El texto tiene fecha del 20 de septiembre, con finalización para el 12 de octubre a las 3 am. La determinación coincide con la fecha de la última extensión de la cuarentena. De esta forma, se confirma que la reanudación de la actividad no se concretará a principio del mes, como estaba previsto originalmente.

En ese sentido, Gustavo Alvarenga, el presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (AMHBRA) afirmó que no les toma por sorpresa debido a la situación que atraviesa el país.

«Nosotros suponíamos porque no están dadas las condiciones en todos los medios vemos que hay 470 muertos y no baja, entonces sabemos que va a tardar (retomar los vuelos). Hay protocolo de vuelo, pero no hay de si la persona hará la cuarentena ni dónde la hará».

Vuelos de cabotaje en un panorama difícil para el sector salud

Para el empresario hotelero, la incertidumbre de este panorama acentúa la problemática que viven. «Que vengan los vuelos de cabotaje es como abrir la frontera, sería un riesgo y entiendo que todavía no lo quieran hacer porque en el país están en el pico de la pandemia y nuestros principales clientes son de Buenos Aires», enfatizó.

Para el titular de la AMHBRA la situación en la que se encuentran las diversas empresas del sector los pone en el limbo. «Necesitamos abrir, pero corremos el riesgo de estar en una situación muy complicada por contagios», lamentó.

Por su parte, el titular de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (AMAT) y referente provincial de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT), Héctor “Toly” Dopazo coincidió en lo complejo del panorama y afirmó que seguirán exigiendo un poco de previsibilidad que necesita el sector turismo para su desempeño.

«Hasta este viernes vos tenías en el sistema de ventas vuelos programados para el primero de octubre. A partir de que se publicó el anuncio, desaparecieron lo vuelos con esa fecha y se vendían a partir del 12 de octubre, entonces, si vos hubieras hecho una venta para ese periodo estarías con el quilombo de reprogramar, diferir y cambiar. Nosotros estamos así».

Ley de Emergencia Turística

Según Dopazo, no se pudo sancionar una ley de emergencia turística orientada solo a este sector. «El turismo así como genera muchos ingresos para el país, al ser muy grande abarca muchas áreas. Por eso no declaran una ley de emergencia turística porque deben contemplar a muchos actores y tendría que bancarse el Gobierno Nacional con ayuda directa para ellos y requeriría mucha inversión».

El titular de la AMAT, recalcó que uno de los pedidos que elevaron en su marcha el pasado lunes, era la necesidad urgente de tener previsibilidad. «Uno de nuestros pedidos fue el de poder tener cierta previsibilidad porque nuestro trabajo no es factible si no sabemos cuándo, cómo dónde y con qué protocolo y no se puede desarrollar si no tenemos esos parámetros», explicó.

Como se recuerda, las Agencias de Turismo de Misiones solicitaban, entre otras cosas al Gobierno Nacional, analizar el impacto en el sector de la resolución que exige un impuesto del 35% para la compra de dólar ahorro o gastos con tarjeta en el exterior, anunciado por el Banco Central de Reserva de Argentina.

Para Alvarenga, si bien se necesitan clientes en el sector, pero lo que más urgente es «un salvataje profundo de parte del Estado para el rubro, para que las empresas no quiebren».

«Nosotros no vamos a tener los clientes en este momento porque las fronteras van a estar cerradas, tanto nacionales como internacionales y provinciales. Estamos en un laberinto sin salida, aguantando como podemos y con deuda acumulada».

En relación a la marcha, Dopazo afirmó que hasta el momento no tienen ninguna respuesta positiva. «Alimentamos la esperanza de que haya algún tipo de reacción. Tenemos toda la predisposición de Matías Lamens para trabajar en post del sector, pero es una decisión que debe tomar Nación y la gente del Banco Central a nivel provincial no se puede tener alguna directiva porque es un tema a nivel nacional».

Al ser consultados sobre la suspensión de la reanudación de los vuelos de cabotaje, desde el Ministerio de Turismo de Nación informaron que aún no está confirmado y que es una decisión tomada y dependiente por el Ministerio de Transporte y que el interés del titular del sector de Turismo y Deportes es apostar por el retorno de los vuelos.

