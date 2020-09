Un diputado misionero contundente con el reclamo fronterizo de Paraguay: “Uno no tiene que ir a reclamar derechos a la casa del vecino”

El diputado nacional por Misiones, Ricardo Wellbach se refirió en una entrevista a Radio República al reclamo que realizan los comerciantes paraguayos, quienes luego de seis meses de frontera cerrada atraviesan un duro momento económico.

Ciudad del Este y Encarnación, por su ubicación fronteriza y las asimetrías que propicia, se sustentan pura y exclusivamente del comercio. Los misioneros siempre optaron por estas ciudades para adquirir todo tipo de productos, sin embargo, desde que se cerró la frontera, todo este consumo se volcó hacia los negocios internos de Misiones.

Si bien esto significó un alivio para los comerciantes de la Tierra Colorada, produjo un efecto inverso en los negocios paraguayos, cuyos dueños ahora lideran una empedernida protesta en busca de la apertura de los pasos fronterizos. Brasil cedió y abrirá el Puente de la Amistad en Foz. Argentina por su parte se mantiene firme en su postura de preservar la salud de sus habitantes.

En ese sentido, el diputado Ricardo Wellbach fue contundente y expresó su preocupación ya que “las razones son muy claras, la primera que a mi me preocupa es sustancial, nosotros no vamos a reclamar nuestros derechos del otro lado. Los paraguayos en estas circunstancias están reclamando derechos para comercializar con un país vecino que la mayoría de las veces se da en situación de desventaja. Y tampoco están teniendo en cuenta la situación de que nosotros estamos protegiendo la vida de los misioneros”.

“Yo en esto soy contundente. Yo creo que los paraguayos tienen que ir a reclamar a su Presidente que implemente también el ATP o el IFE, lo que está haciendo Argentina para resolver su problema, no ir a buscar respuestas del otro lado”, añadió.

“Nosotros no vamos a buscar ninguna resolución de problemas en Paraguay de los problemas de los argentinos. Nosotros resolvemos nuestros problema. Los vamos a plantear a nuestro presidente y a nuestras autoridades”.

“Si tienen que implementar, ATP o IFE o algún programa de ayuda lo tendrán que hacer con la plata de ellos. Un país que no tiene inflación, que está en situación económica buena, pero están acostumbrados por ahí a que los problemas los tengamos que resolver nosotros. Me parece que lo sustancial es que uno no tiene que ir a reclamar derechos en la casa a la casa del vecino, los tiene que resolver en casa”, finalizó el Diputado nacional.

