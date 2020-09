Parlamento Virtual Estudiantil 2020: mayoría de proyectos presentados se relacionan con conectividad, robótica y democratización de acceso a tecnologías

El 48° período legislativo del Paralamento Virtual Estudiantil 2020, con la defensa de los proyectos presentados por los representantes de los colegios secundarios de la provincia tuvo lugar este miércoles, a través de videoconferencia y con la participación de los legisladores en ejercicio, acompañando la presentación de cada iniciativa.

En la pantalla compartida de la platarforma utilizada, los rostros de los diputados adultos y de los jóvenes daban cuenta de la interacción y el trabajo parlamentario asistido que redunda en la presentación de proyectos cuyos ejes giran en torno a los temas que los estudiantes consideran prioritarios y este año fue casi exclusivamente internet, conectividad y robótica, con la excepción de un proyecto sobre creación de un centro de contención para víctimas de violencia de género en el departamento General San Martín.

Con problemas técnicos propios y repetidos en videoconferencias de todo tipo, los jóvenes se las ingeniaron para resolverlos con rapidez y avanzar en la presentación, defensa y lectura de dictámenes de los proyectos.

El primero de ellos, precisamente propuso resolver los problemas de concectividad a internet, exclusivamente en las zonas rurales, donde la falta del servicio o la deficiencia en la prestación del mismo genera distinto grado de posibilidades de acceder al conocimiento y a la educación a distancia, agravado en esta etapa de pandemia.

En los fundamentos los estudiantes que representan a colegios de Comandante Andresito, San Antonio y Bernardo de Irigoyen, mencionaron que esta cuestión se vivió como una problemática que impidió acceder al estudio a los integrantes del colegios alejados de los centros urbanos.

«Concectividad Rural Misionera» es el nombre con el que denominaron a la iniciativa parlamentaria que refiere la situación de «las familias de las zonas rurales que son las más postergadas en materia de inclusión», según afirma el texto cuyo dictamen fue aprobado y podrá ser tratado en el recinto, durante la sesión especial del Parlamento juvenil.

Víctor Sayas, alumno originario de Comandante Andresito fue el encargado de leer los objetivos, entre los cuales se destacaron el de «reconocer el derecho al acceso gratuito y equitativo, a la red pública de conectividad del territorio provincial, la adequisición de antenas de telefonía móvil en las zonas rurales y reducir la brecha social vigente en los distinos estratos de la sociedad misionera».

Paradas inteligentes y sustentables

Alumnos de Aristóbulo del Valle, Campo Grande y Dos de Mayo defendieron el proyecto de ley que propone crear espacios «Maker» en las escuelas y «paradas de colectivos, inteligentes» y en su lectura se produjeron inconvenientes que en sus lugares de orígenes son recurrentes: cortes de luz que impidieron la participación de algunos integrantes.

«Maker» -espacios Maker o makerspaces también conocidos como espacios de creación, son lugares físicos donde los alumnos pueden explorar una variedad de herramientas y materiales para construir y crear sus propios proyectos escolares- y en este sentido, la idea es trabajar desde estos espacios, todo lo atinente a las «paradas inteligentes».

«No solo va a beneficiar a los estudiantes, sino a la comunidad en general que podrán incorporar innovación y tecnología» sostiene el texto que fue presentado para su consideración en la Comisión 1 y que asocia dos proyectos en uno, para beneficio de todos.

Respecto del espacio «Maker» se propone como una posibilidad que debe estar disponible en cada una de las instituciones escolares de la provincia, de modo tal que los alumnos tengan un lugar donde indagar, proponer y construir soluciones tecnológicas que beneficien a todos.

Respecto de las paradas inteligentes, surgieron que las características de estos refugios para pasajeros del transporte urbano e interurbano será contar con cartelería con escritura en sistema Braille «para proporcionar a todos los individuos, igualdad de condiciones»; pantallas y cargadores solares para la carga de celulares en caso de ser necesario; luces led y sensores de iluminación para mejorar las condiciones en las zonas oscuras en inmediaciones de cada parada.

También incluye la propuesta de una aplicación para celulares con horarios y recorridos de las distintas líneas de colectivos, con detalle de cada parada; conexión a WiFi gratis y cronometrado de diez o quince minutos para cada usuario y cámaras de seguridad.

Riego adecuado y buen uso de tecnologías

Representantes de Colonia Alberdi, Caaá Yarí, Guaraní, Campo Viera y Campo Grande a su vez, presentaron un proyecto de Comunicación en el que proponen la creación de «sistema de riego adecuado y buen uso de las tecnologías» (la integrante de Campo Viera no pudo participar por un corte de luz en su localidad).

La iniciativa refiere no solo al riego en espacios de producción agrícola primaria, sino también en el tratamiento de árboles y bosques nativos.

Espacios verdes recreativos-culturales

El último proyecto tratado en la comisión que sesionó en la mañana de este miércoles corresponde a representantes estudiantiles de las localidades de Dos de Arroyos, Gobernador López, Cerro Azul y Olegario Víctor Andrade.

La propuesta es de creación de un espacio verde recreativo cultural y de aprendizaje múltiples en cada una de las localidad participantes, como lugar de reunión, de manifestación cultural y de aprendizaje para todos los integrantes de las familias.

Proyectos presentados en la Comisión 2

Los alumnos de localidades del Alto Paraná misionero presentaron un proyecto de comunicación en el cual piden «se arbitren los mecanismos necesarios para propiciar la instalación de «puntos digitales gratuitos de conectividad con acceso de red inalámbrica, emisoras de banda ancha, en áreas públicas de distintos puntos de la provincia de Misiones» y «gestionar herramientas necesarias para continuar con la enseñanza y el aprendizaje en el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías educativas».

En la introducción para fundamentar su iniciativa, aludieron a los «problemas de conectividad, agudizados en época de pandemia, que nos corrió de la presencialidad y nos colocó en el espacio virtual y en el camino, quedaron muchos».

En ese sentido, sostienen que «la problemática que vimos es que la posibilidad de acceso a la virtualidad ya era difícil antes de esta situación porque las familias no contaban con un servicio de internet en sus casas y antes de esto, en los colegios, cuando todos se conectaban, el sistema colapsaba. En pandemia, esta complejidad se agudizó dentro de cada hogar. Todos nos vimos afectados, en un cuadro en el cual no podemos manejarnos de manera fluida, por conectividad o por no conocer muy bien las herramientas digitales, como las aulas virtuales, la edición de videos, la búsqueda y el recorte de información, los programas que existen y están disponibles y nosotros no conocemos y nos impide aprender de manera más simple y más clara».

En la continuidad, se presentó el proyecto de creación de la «Escuela de Robótica itinerante», de manera tal que las posibilidad abiertas en la sede Posadas pueda trasladar cursos y capacitaciones en distintos lugares de la provincia. Una alumna de Colonia Delicia fue la encargada de defender la idea que promueve «igualdad de condiciones en el acceso a las posibilidades que brinda la Escuela de Robótica, para que no sea solo para chicos de Posadas».

En el mismo sentido, otro grupo constituido por alumnos de El Soberbio, San Vicente, Santiago de Liniers y San Pedro propuso la creación de talleres de robótica e informática en el sistema educativo, para alumnos de tercero y cuarto año, en contraturno, de manera tal que puedan hacer uso del kit de robótica que recibieron los establecimientos.

Alumnos de Caraguataí, El Alcázar, Puerto Piray y Montecarlo propusieron además, incorporar al sistema educativo secundario talleres impulsados por el Polo Tic, Polo de Diseño, biofábrica y Escuela de Robótica, entre otros.

Finalmente, estudiantes de Garuhapé, Puerto Rico y Ruiz de Montoya proponen la creación de un Centro de Contención para Mujeres víctimas de violencia de género en el departamento Libertador General San Martín.

Mañana jueves se realizará la sesión plenaria, momento cúlmine de esta iniciativa que tiene cada año a representantes de distintas localidades y establecimientos educativos sentados en las butacas que normalmente ocupan los legisladores provinciales; solo que esta vez se realizó de manera virtual.

