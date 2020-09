En Iguazú intentó abusarla en la calle: “Le rompió el short, y estaba muy asustada y golpeada” dijo el testigo que la salvó

El hecho se registró en la noche de ayer en una calle de la Zona de Granjas, cuando un motociclista abordó a la joven de 18 años e intentó abusarla en la calle. Logró romperle el pantalón y le tenía la cabeza apretada contra el suelo, cuando apareció un vecino. El delincuente al verlo, le robó el celular a la mujer y se escapó.

La víctima manifestó que se encontraba caminando por una calle de ese lugar cuando fue sorprendida por un joven a bordo de una motocicleta negra, quien tras golpearla, romperle la ropa y forcejear le robó un teléfono celular.

Desde la fuerza de seguridad aseguraron que con los datos aportados y el Identikit labrado, además de las declaraciones testimoniales, logró dar con la identificación primeramente y ubicación de un joven de 23 años quien tiene domicilio en Zona de Granjas precisamente y está detenido a disposición de la justicia.

El hecho sucedió por la calle Eldorado del barrio Zona de Granjas y una cámara de seguridad que pertenece a un complejo de cabañas, solo tomó el paso de la joven y posteriormente el del motociclista.

Intentó abusarla en la calle: el ataque

Según los testimonios, el delincuente atacó a la chica que empezó a gritar cuando el hombre estaba arriba suyo. Finalmente le sacó el celular, subió a la moto y se dio a la fuga.

Walter Acosta, un vecino del lugar escuchó los gritos de la joven y se acercó a asistirla. “De casualidad salí afuera y escuché unos gritos, no entendí bien. En principio pensé que era una pelea de vecinos pero cuando me acerqué al portón de mi casa escuché nuevamente que una chica pedía ayuda. Cuando salí, el agresor me vio, la soltó, y se fue en la moto. No me dio tiempo a absolutamente nada”, relató en Radio Yguazú.

Walter relató que el delincuente le rompió el short, la tiró al suelo y le tenía la cabeza apretada contra el suelo. Dijo que la chica estaba muy asustada luego del hecho y golpeada, y que le contó que le robó y que el hombre le quiso sacar el pantalón.

