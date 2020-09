Era albañil, pero aprovechó su parecido con Brad Pitt para hacer otra carrera

Nathan Meads es un constructor de Oxford, Inglaterra, que sabe perfectamente lo que sienten los famosos cuando pasean por la calle y los fans les paran con la intención de pedirle una foto. Pero no porque él sea una celebridad, sino porque tiene un gran parecido con Brad Pitt. Este hombre de 33 años no es el doble oficial del actor, pero aprovecha su fama y en redes sociales se ofrece para contrataciones, eventos, programas de televisión y sesiones de fotos.

«No puedo ir a ningún lado. No puedo ni entrar en las tiendas, veo a los dependientes detrás del mostrador empujándose unos a otros porque piensan que soy Brad Pitt», contó el constructor.

Según recogió el medio británico Mirror, mucha gente se acerca a Meads para pedirle fotos y autógrafos y también le envían cientos de mensajes a diario por redes sociales. Algo que al británico no le molesta: «Si eso les hace sonreír, lo hago muy felizmente».

Nathan Meads explicó que se ha dejado crecer un poco la barba para parecerse más a Pitt, pero no ha cambiado nada más. Aun así, él mismo no ve el parecido que tiene con la estrella, aunque todo el mundo se lo diga. «No soy uno de esos chicos que piensa que son muy guapos», aseguró él. «He tenido muchas novias, pero nunca he pensado que era uno de esos hombres que son atractivos para todo el mundo».

Su similitud con Brad Pitt le ha hecho incluso encontrar el amor con su actual novia, Adiel Mckinven, una joven que conoció a través de Facebook después de que ella le hablara por parecerse al actor.

Esta mujer de 30 años, que no se creyó que su aspecto fuera real hasta que lo vio en persona, asegura que no se pone celosa cuando le piden fotos a su novio: «Nathan se ríe cuando pasa eso y a mí también me hace gracia. ¡Es una pena que yo no me parezca a Angelina Jolie!».

Meads cuenta que, al contrario que con su actual pareja, sí ha tenido problemas en sus anteriores relaciones por su parecido. De hecho, rompió con la madre de sus dos hijas, Laila y Grace, por este motivo: «Odiaba que no pudiéramos ir a ningún lado sin que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos».

Su trabajo como Brad Pitt

El constructor sueña con poder dejar su trabajo y convertirse en doble del actor de Hollywood a tiempo completo. Durante estos dos últimos años, Nathan Meads ha hecho algunos trabajos como doble de Brad Pitt por los que ha cobrado de 500 a 1.000 euros. Algunas de sus labores han sido asistir a la inauguración del pub del futbolista Rio Ferdinand en Manchester, a estrenos de cine y a fiestas de diferentes celebridades.

También ha aparecido en televisión, en la serie de la BBCSilent Witness cuando se rodó en Oxford, e incluso fue propuesto para entrar en «Big Brother» (Gran Hermano).

Fuente: MDZ Online

