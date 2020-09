Eldorado: brindaron reconocimientos a Federico Hoefner, veterinario-pionero y a la Despensa y Carniceria “Las Palmas”

En el marco del 101° aniversario de Eldorado, el intendente Fabio Martínez brindó un reconocimiento por su trayectoria profesional al Dr. Federico Fritz Hoefner, quien ejerció como médico veterinario en la zona desde 1958 hasta el 2014, y fue profesor de la EAE desde 1960 hasta el 2006. Y en la oportunidad también reconoció la trayectoria comercial de la Despensa y Carnicería «Las Palmas» de Cleto Chávez, que funciona desde 1967 en la avenida San Martín del km 4.

Durante todo el mes de septiembre el intendente de la ciudad de Eldorado- Fabio Martínez, viene realizando reconocimientos a profesionales y comercios con más de 30 años de trayectoria, en el marco del 101° aniversario de la localidad.

Las distinciones están destinadas a los profesionales y comerciantes que por su constancia, esfuerzo, trabajo y compromiso con la ciudad, forman parte del crecimiento y la historia de la Capital del Trabajo.

En este contexto, este miércoles 23 de septiembre, el jefe comunal brindó un reconocimiento por su trayectoria profesional al Dr. Federico Fritz Hoefner (89), quien ejerció como médico veterinario en la zona desde 1958 hasta el 2014, y fue profesor de la Escuela Agrotécnica Eldorado (EAE) desde 1960 hasta el 2006 (se jubiló en 1996 pero continuó dando clases hasta el 2006 como contratado).

Recién llegado a Misiones, Hoefner trabajó en Montecarlo como parte del equipo técnico de la Secretaría de Asuntos Agrarios para todo el Norte de la provincia, y más adelante fue Interventor del Frigorífico Zaimán y Director interino de Ganadería en el Ministerio de Asuntos Agrarios de Misiones (en el año 1972).

Y en la misma oportunidad, el intendente también reconoció la trayectoria comercial de la Despensa y Carnicería «Las Palmas» de Cleto Chavez, la misma está ubicada en la avenida San Martín del km 4 y funciona en el lugar desde el año 1967.

Al respecto el intendente de la ciudad de Eldorado sostuvo que «continuamos con los reconocimientos de los que forjaron la historia de Eldorado, Cleto Chávez es un ícono del comercio en el km 4, y hoy su hijo sigue en el negocio con el esfuerzo y perseverancia que le enseñó su padre».

Y agregó «y el Dr. Hoefner cuando llegó a nuestra ciudad se encontró con una realidad muy diferente donde a 300 kilómetros a la redonda no había otro veterinario según lo que él mismo contó. Desde la base profesional inició una atención de calidad para los animales, ocupándose de la sanidad de los mismos, algo que repecute directamente en la salud de población también, por ende su función fue primordial en esa época. Y actualmente su legado intachable es seguido por los jóvenes profesionales que ejercen la medicina veterinaria. Además es reconocido y querido por sus alumnos por las enseñanzas que brindó siendo profesor en la Escuela Agrotécnica, así es que sin dudas el Dr. Hoeffner es una persona importante en nuestra sociedad y en la historia de nuestra ciudad».

Homenajeados

Por su parte, Federico Chávez- hijo de Cleto Chávez, quien recibió el reconocimiento de manos del jefe comunal, expresó que es él quien le da continuidad al comercio de su padre: Despensa y Carnicería «Las Palmas».

Y dijo que «es un honor para mi recibir este reconocimiento y agradezco a Fabio Martínez que se haya acordado de mi papá. Este es un reconocimiento muy emotivo para toda nuestra familia, es un premio al esfuerzo y el trabajo digno en este mes aniversario de los 101añosde Eldorado».

En tanto que el Dr. Hoeffner señalóque «este emotivo reconocimiento significa para mi la culminación de mi carrera profesional y personal en la provincia de Misiones».

Y recordó que «cuando llegué había trabajo de sobra aquí, llegué desde Buenos Aires en 1958 a Caraguatay y luego vine a Eldorado, ingresé al equipo técnico de la Secretaría de Asuntos Agrarios porque todo estaba en formación, hacía poco que Misiones había sido declarada provincia (diciembre de 1953) y yo formé parte de esos inicios. Entre otras cosas, en 1960 con la creación de la Escuela Agrotécnica Eldorado, ocupé el cargo de Profesor Titular de Zootecnia, Veterinaria, Zoología, Granja y Producción animal, en forma ininterrumpida hasta mi jubilación en diciembre de 1996 pero ya jubilado seguí enseñandohasta el 2006, y además ejercí como veterinario hasta el 2014″.

Hoeffner dijo emocionado que «le agradezco al intendente este reconocimiento porque siento que no pasé desapercibido, sé que somos muchos veterinarios y me hace sentir muy bien que no me olviden. Los colegas me han homenajeado también porque soy el más viejo de los veterinarios (dijo entre risas). Así es que me pone felíz eso, ahora estoy disfrutando mi jubilación y de la vida con mi compañera, sabiendo que he dejado una buena huella en los que me rodean».

PP-EP