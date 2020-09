Schwartzman: «Lo que más miedo me da es el test de coronavirus»

El argentino Diego Schwartzman, que perdió este lunes la final del Masters 1000 de Roma contra el serbio Novak Djokovic, reconoció que su principal preocupación a la hora de afrontar el próximo Roland Garros es el test de coronavirus, ya que hay factores que no pueden controlar para prevenir los contagios, a pesar de la atención que puedan tener los jugadores.

Schwartzman disputó este lunes la primera final de su carrera en un Masters 1000 y se rindió ante Djokovic por 7-5 y 6-3, pero se va del torneo del Foro Itálico satisfecho por haber dado un paso más en su crecimiento y por haber ganado por primera vez ante el español Rafael Nadal.

«Mi primera preocupación en París va a ser el test que te hacen al comienzo de los torneos, es lo que más miedo te da, porque aquí jugamos con mucha gente, hay gente que te abraza, que te toca y la verdad los jugadores estamos con pánico», dijo Schwartzman en la rueda de prensa posterior a la final.

«Aquí en la ceremonia había mucha gente que en el día a día no estaba en la burbuja y no se sabe lo que hacen. Está un poco ese miedo. No nos podemos cuidar más, pero lo que más miedo te da es ese primer test en los torneos. Esperas ese ‘mail’ y lo abrís con un ‘cagazo’ terrible», agregó con una sonrisa.

En lo deportivo, el argentino espera que Roland Garros, el Grand Slam que se juega la semana que viene, sea su revancha después de haberse ido en la primera ronda del US Open. Sin embargo, no quiere confiarse pese a haber llegado a la final en Roma. «El año pasado ya había hecho semifinales acá y llegué allá y perdí contra Leo Mayer en segunda ronda. Me hubiese gustado hacerlo mejor», recordó el Peque.

«Después de varios años vengo de jugar mal en el US Open y, eso lo tengo en la cabeza, quiero revancha en el Grand Slam rápido porque los últimos años habían sido muy buenos allí. La confianza aparece, se va, va para arriba y viene. Esperemos que la semana que viene sea buena para mí, pueda jugar un gran tenis. Siempre digo lo mismo, pero es la realidad: si entro en calor bien, mis golpes van bien y tomo ritmo en los entrenamientos, yo tengo mucha confianza en que las cosas van a salir bien. Espero que cuando llegue allí tenga buenas sensaciones en el primer entrenamiento y el torneo vaya fluyendo bien. Cómo solo defiendo una segunda ronda tengo margen para sumar algunos puntos», se esperanzó el porteño, que aparecerá en el puesto 13 del ranking mundial.

Schwartzman colocó a Djokovic y a Nadal como los favoritos para el torneo. «Novak nunca perdió en la cancha este año, perdió por descalificación en Estados Unidos, pero no en el partido. Está con mucha confianza, pero Nadal es el rey, es su casa, ha ido a Roland Garros y ganó doce. Creo que Rafa es siempre el chico que gana allí, pero también Dominic Thiem y Novak son competitivos», afirmó el jugador argentino.

Fuente: Página 12

