Premios Emmy 2020: conocé a todos los ganadores

Catherine O’Hara fue elegida mejor actriz de comedia. Zendaya hizo lo propio como mejor protagonista de serie dramática por “Euphoria”. Acá te contamos quienes fueron los ganadores de la gran noche de los Emmy 2020.

El domingo, desde el Staples Center de Los Ángeles, se llevó adelante la edición N°72 de los Premios Emmy, a lo mejor de la TV estadounidense. Jimmy Kimmel fue maestro de ceremonias de la gala, que contó con la participación -en forma virtual por la pandemia- de las principales estrellas de Hollywood.

Morgan Freeman, Lin-Manuel Miranda, Patrick Stewart y Oprah Winfrey, entre otras figuras también fueron convocadas para presentar diferentes categorías.

En una noche llena de emociones y marcada por la pandemia por el coronavirus, las celebrities se conectaron con el Staples Center de Los Ángeles, donde se encontraba Kimmel, para agradecer sus premios.

Succession, que gira en torno a la vida de los Redstone, una familia de multimillonarios, ricos y poderosos, fue reconocida como Mejor serie dramática, mientras que Schitt’s Creek, que habla sobre los problemas que afrontan los Rose, una familia que lo pierde todo después de que su gerente de negocios sea condenado por fraude, fue distinguida como Mejor comedia. Watchmen, de HBO, resultó seleccionada como Mejor miniserie

Catherine O’Hara fue elegida mejor actriz de comedia por su trabajo en Schitt’s Creek. Eugene Levy, en tanto, se impuso como mejor actor de comedia por su labor en esa misma serie. Como actor protagonista en serie dramática el favorecido fue Jeremy Strong por Succession, mientras que en la categoría Actriz protagonista en serie dramática, la galardonada fue Zendaya por Euphoria.

Lista de ganadores de los Emmy 2020:

Actriz protagonista en una serie de comedia: Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Actor protagonista en serie de comedia: Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Guión en serie de comedia: Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Dirección en una serie de comedia: Andrew Cividino, Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Actor de reparto en serie de comedia: Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Actriz de reparto en serie de comedia: Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Serie de comedia: Schitt’s Creek

Programa de variedades: Last Week Tonight with John Oliver

Actriz protagonista de una miniserie o película: Regina King (Watchmen)

Actor protagonista de una miniserie o película: Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Guión de una miniserie o película: Watchmen(Damon Lindelof y Cord Jefferson)

Dirección de una miniserie o película: Maria Schrader (Unorthodox)

Actor de reparto de una miniserie o película: Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Actriz de reparto en una miniserie o película: Uzo Aduba (Mrs. America)

Miniserie: Watchmen

Programa de competición: RuPaul’s Drag Race

Actor protagonista en serie dramática: Jeremy Strong (Succession)

Actriz protagonista en serie dramática: Zendaya (Euphoria)

Guión en serie dramática:Jesse Armstrong (Succession)

Dirección en serie dramática: Andrij Parekh (Succession)

Actor de reparto en serie dramática: Billy Crudup (The Morning Show)

Actriz de reparto en serie dramática: Julia Garner(Ozark)

Mejor serie dramática: Succession.

Fuente: TN

E.B.-CP