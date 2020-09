Tiene cáncer, es argentino y solicita su ingreso al país para continuar su tratamiento: «Si no regreso a tratarme, quizá nunca más lo haga»

Alberto Villalba es argentino, vive en Posadas y desde hace cinco años que realiza su tratamiento para el cáncer de riñón que padece en el Hospital Madariaga. Por temas familiares viajó a Hohenau – Paraguay y allí el cierre de fronteras debido a la pandemia impidió que pudiera regresar. Hoy ya solicitó su ingreso al país y ya va más de un mes que se cumplió el plazo máximo para el control de su enfermedad, tratamiento para el que tenía turno el 26 de agosto.

Alberto Neri Villalba viajaba constantemente a Paraguay para visitar a familiares y fue en una de esas visitas que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio y el cierre definitivo de las fronteras.

En un inicio Villalba pensó que las restricciones durarían solo algunas semanas, debido a que su tratamiento contra el cáncer que padece hace cinco años tenía un periodo de máximo cuatro meses para la siguiente dosis, confió en que pronto podría hacer su ingreso al país, regresar a su vivienda en la capital misionera y continuar con su rutina médica.

Y es que Villalba sufrió la extirpación de uno de sus riñones y las células cancerígenas se expandieron a otras zonas de su cuerpo, por lo que debía ser constante en su tratamiento.

Solicitó su ingreso al país

«Estoy solicitando mi ingreso al país desde hace 45 días cuando envié toda la documentación , los certificados que me envió la doctora argentina para que retome el tratamiento, una constancia de salud en Paraguay, todo está presentado. Yo no solicité antes porque estaba esperando que se abra la frontera y vi que pasaron los días y todo fue empeorando».

Añadió: «Debía controlarme dentro de los 4 meses y cuando se cumplió menos de ese periodo yo envié la solicitud al consulado para que me dejen pasar».

Sostuvo que a pesar de que tiene medios propios, es argentino, tiene vivienda en Posadas y está dispuesto a pagar el hisopado para descartar covid-19, y lograr el ingreso al país, pero no ha tenido ninguna respuesta favorable.

«He bajado 12 kilos en 45 días, mi voz no es la misma. No puedo comer, me cuesta mucho comer y mi situación es cada vez más complicada, yo debo regresar a hacer mi tratamiento en Posadas. Si no ingreso al país a tratarme en estos días, quizá nunca regrese».

En un inicio trató de solventar con sus ahorros algún tipo de tratamiento en el vecino país, pero las cifras son extremadamente caras, más aún para un ciudadano argentino.

Por ejemplo, una tomografía puede costar 50 mil pesos. «Yo no tengo esa capacidad de pago, por eso es que necesito regresar a mi país porque ya es mucho tiempo sin mi tratamiento», lamentó.

Sostuvo que, aunque trabaja en plataformas digitales, su salud empeora cada vez más y eso lo imposibilita. «Ya voy dos meses que no puedo trabajar, porque no puedo estar frente a la computadora. A mí me extrajeron un riñón y ese riñón que tenía cáncer, el cáncer se expandió a otras partes de mi cuerpo y eso me tiene mal».

El pedido lo realizó su hijo Aarón que vive en Posadas quien solicitó a las autoridades gestionar el regreso de su padre, debido a la gravedad de su situación.

Aarón informó que su padre ha conversado con el cónsul paraguayo, con Migraciones y no tiene ninguna respuesta positiva, «solo debe esperar».

Días atrás, se conoció la historia de Paola Barchuk una misionera que vive en Posadas y hace medio año que está intentando que dejen ingresar al país a su marido, que no tiene DNI ni residencia argentina. “Necesito que alguien me ayude”, implora.

El cierre de fronteras producto del aislamiento social obligatorio, impuesto en la Argentina desde el 20 marzo por la pandemia de coronavirus, dejó a muchas personas varadas sin poder regresar al país. Paola Barchuk es de Misiones, en 2019 se casó con un ciudadano paraguayo y lleva seis meses sin poder lograr que lo dejen ingresar al país.

