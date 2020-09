Turismo: impuesto del 35% a la compra del dólar encarecería los pasajes al exterior hasta en un 75%

Las Agencias de Turismo de Misiones solicitan al Gobierno Nacional, analizar el impacto en el sector de la resolución que exige un impuesto del 35% para la compra de dólar ahorro o gastos con tarjeta en el exterior, anunciado por el Banco Central de Reserva de Argentina. Hoy con ese objetivo se realizó una marcha a nivel nacional organizada por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT) que en Misiones estuve presente en Posadas y Puerto Iguazú.

El titular de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (AMAT) y referente provincial de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVyT), Héctor “Toly” Dopazo, afirmó que la situación de las empresas del sector se hace más insostenible debido a las últimas medidas anunciadas por el Banco Central de Reserva de Argentina.

En ese sentido, hoy a partir de las 11 am se reunieron para marchar y exigir al Gobierno Nacional que tome medidas que ayuden a rescatar al sector que ha sido fuertemente golpeado y que, según sostiene, no puede recuperarse por la falta de previsibilidad.

«Esta es una movilización que hemos decidido llevar adelante. Este es el peor momento en nuestra historia como agencias de viajes. Queremos que se nos escuche cuáles son los motivos por los que solicitamos que estas medidas impositivas, esta nueva Resolución General y todas las demás se vuelvan a rever», dijo.

«Esta RG 4815/2020 que aplica el 35% es un tiro de gracia para las agencias. Ya veníamos con un 30% del impuesto país, que generó que la temporada turística sea muy tibia, a eso tenemos un arrastre el 5% del pago en efectivo que era la RG3819 más el 7% que sumábamos por el DNT y si ahora a todo eso le sumamos un 35% más, estamos casi en un 77% y 80% de impuesto sobre cualquier valor de un servicio que podamos vender al exterior y eso afecta a la actividad y la hace inviable».

Agregó que: «No hay empresa en el mundo que soporte tremendo peso impositivo».

Si bien buscan que se analice esta medida y ver la forma de reverla, sostienen la importancia de analizar el impacto que tendrá en el sector.

«Quienes han tomado la determinación de emitir esa medida, no están analizando el efecto de este al sector Sabemos que es difícil que se revierta esto, pero por lo menos pedimos un periodo de gracia para el sector hasta que se reactive y vuelva a la normalidad. Te imaginás que si estamos como estamos y encima a las pocas ventas debemos recargar ese impuesto…».

Precisó en otra entrevista para Radio República que un pasaje al exterior con valor base de US$ 1.000 ellos le tendrán que sumar US$ 750 «Esto hace que la actividad sea inviable. Yo no puedo validar una venta y plantearle a un pasajero que tiene que pagar 80% más por un pasaje».

El titular de la AMAT indicó que esta medida no solo afecta al turismo, sino a una serie de servicios turísticos que intervienen en el exterior.

«Se dice siempre que el turismo vació las arcas del Estado, pero el turismo representa apenas el 19% del total de dólares derogados por el BCRA y esta es una información que emana del Mercado Unico del Libre Cambio (MULC), el resto del porcentaje corresponde a compras privadas o insumos de las empresas», explicó en Radio Libertad.

Ley de Emergencia Turística para ayudar al sector turismo

Para Dopazo no hay voluntad para sancionar la ley . «De hecho se ha sancionado la Ley que determina la emergencia turística para varios sectores, pero no así para el turismo. Lo que hemos logrado obtener es una ley de reactivación para el turismo que no es lo mismo, porque la palabra reactivación y emergencia abarcan aspecto muy distintos y los resultados son diferentes».

Explicó que esta última tampoco está reglamentada. «Lo que el sector y el país necesita es la previsibilidad y es algo que no tenemos».

Agregó que no pueden programar ningún tipo de servicios ni reservas, si no se tienen ideas concretas, haciendo referencia a la suspensión de la reactivación de vuelos de cabotaje que inicialmente se programó para septiembre.

En otro medio expresó que son casi 5.600 agencias en el país de las cuales casi un millón depende de la situación laboral. «Hay muchas empresas que están pronto al cierre».

Para el presidente de la Asociación Misionera De Agencias De Turismo (AMAT), regional de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turimo (FAEVYT), Hecto Dopazo, el enfoque de sus servicios será el de la reprogramación de los viajes, debido a la poca certidumbre que se tiene en este contexto de pandemia.

Hector Dopazo, presidente de la Asociación Misionera De Agencias De Turismo (AMAT), regional de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turimo (FAEVYT) sostuvo que «el turismo fue de hecho el primero (de los rubros) que se paró y el último en volver y a partir de mañana logramos la autorización».

Si bien rescata el gran paso de poder abrir sus puertas, señaló que la recuperación del sector todavía va a demorar.

«El hecho de que arranquemos mañana no quiere decir que todo vuelva a la normalidad. No tenemos muchos de los servicios conectos y otros están muy limitados , por lo tanto la actividad de las agencias de viaje hoy en día se va a focalizar en la reprogramación de los servicios pendientes y reubicar a los pasajeros con los que no se pudo definir fechas de viaje y voilver a retomar contacto con los operadores», dijo Dopazo.

Añadió que las negociaciones con los clientes está más orientada a la reprogramación de viajes.

«En general la mayoría de la gente reprogramó sus viajes con antelación y otros viajes más complejos se debió esperar tener las condiciones de las hotelerías y prestadores de servicio y se logró reformular, más no reconfirmarlos porque dependemos de otros factores».

