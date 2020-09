Enviaron carta con un veneno a Trump y una mujer fue detenida  

Comprobaron que el sobre que estaba dirigido a Trump, tenía ricina, un veneno capaz de matar en un minuto a quien la trague o inhale. La sospechosa es una mujer que portaba un arma al ser detenida, dijeron medios estadounidenses.

Una persona fue detenida por el envío a la Casa Blanca de un sobre para el presidente Donald Trump que contenía una sustancia venenosa identificada como ricina, confirmaron el domingo autoridades estadounidenses.

La sospechosa es una mujer que portaba un arma al ser detenida, dijeron medios estadounidenses.

«Puedo confirmar que se hizo un arresto en Peace Bridge en Buffalo, Nueva York», dijo a la AFP Aaron Bowker oficial del servicio de protección de aduanas y fronteras. El puente Peace une a Canadá con el estado de Nueva York.

El sábado medios estadounidenses informaron que las autoridades habían interceptado un sobre dirigido a Trump que contenía ricina.

La carta fue descubierta la semana pasada y no llegó a la Casa Blanca, según el diario The New York Times y la cadena CNN.

Según el periódico, se presumía que había sido despachada desde Canadá.

La correspondencia a la Casa Blanca es primero inspeccionada y clasificada en las afueras de Washington.

CNN dijo que el sobre fue inspeccionado y testeado varias veces y se confirmó que tenía ricina; un veneno capaz de matar en un minuto a quien la trague, inhale o le sea inyectada.

Un funcionario que no esta autorizada a informar del tema, dijo a la AFP que la persona arrestada será llevada el lunes a una corte.

LEA TAMBIÉN: Rusia: Alexei Navalny, el opositor de Vladimir Putin salió del coma

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos: arrestan a un estudiante que bloqueó las clases online durante tres días

Fuente: El Once

E.B.-CP