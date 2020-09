UCR Misiones: Fuertes críticas internas a Gustavo González y a Pepe Pianesi, a quien además acusan por nepotismo

El economista y dirigente del partido radical Federico Villagra, criticó la forma en que los diputados provinciales de su partido pretenden acaparar todos los espacios y decisiones, en detrimento de las nuevas figuras que intentan ganar su espacio con ideas que atraigan al electorado. Afirmó que para la elección de candidatos del año que viene, buscará que el armado de listas sea por consenso o internas, pero que no quede en la decisión de unas pocas personas. También que por el bien del partido se deben desprender del PRO. Criticó con dureza a Gustavo Gonzalez y a Pepe Pianesi hasta lo acusó de nepotismo

Villagra es actualmente uno de los convencionales del partido en Misiones y es quien intentó por varios medios el año pasado, que la elección de los candidatos surgiera de comicios internos, cuestión que finalmente no ocurrió. Insistió e insiste en que la alianza con el Pro (macrismo) los iba a llevar a la derrota y así fue en 2019, por eso cada vez que dialoga con los medios ratifica que el partido debería desprenderse de todo lo que le genera un contrapeso, en este caso el partido del ex presidente.

“La historia y los hechos lo demuestran que Cambiemos no funcionó, fue una fusión en la cual con mucho optimismo le inyectaron esteroides para que crezca, pero adentro eran una serie de partidos políticos en la cual predominó el PRO, y donde erraron todos los penales, de cinco por ahí algunos pegaron en el palo, pero erraron todos. Así que sería un error otra vez mezclarnos en una lista con el PRO, porque no nos llevó a ningún lugar esa asociación. Tampoco veo que en el futuro la gente nos vote, por ahí la gente anti K o anti peronista nos vote, pero yo creo que el radicalismo solo con su esencia, raíces, valores y principios puede darle batalla tanto al PRO, como a la Renovación, que es un rival muy difícil. Para eso tenemos que prepararnos bien, para eso hay que sacarse todo el contrapeso, y para mí el contrapeso es el PRO. Tenemos que tratar de ir solos y ver cómo nos va, porque para ser rehenes de vuelta como lo fuimos en los últimos cuatro años, la verdad me quedo en mi casa y me dedico a otra cosa. El radicalismo solo puede tener figuras nuevas que pueden surgir y tener propuestas nuevas que atraigan al electorado” aseguró en diálogo con Radio Libertad.



Federico Villagra

Autoritarismo en la UCR Misiones

Villagra ratificó sus intenciones y de otros dirigentes, mencionó al presidente del Comité Provincia, de impulsar en 2021 una interna para elegir a los candidatos para las elecciones legislativas. “Ya no queremos que ocurra que entre cuatro o cinco personas elijan los candidatos a diputados como pasó el año pasado. Yo a eso voy a tratar de impedirlo y con la gente que se quiera sumar, pero no vamos a permitir que tanto Gustavo González como Pianesi (diputados provinciales) armen las listas. Intentaremos el consenso y si no con una interna, porque la UCR tiene sus mecanismos internos propios para que el afiliado elija. Somos un partido institucionalmente organizado como para afrontar cualquier embate del autoritarismo. Pero hay veces que el autoritarismo es tan fuerte que no se puede, yo lo comprobé en 2018”.

El economista consideró que esos diputados tienen hoy más poder dentro del partido que el propio presidente de la UCR (Andersen). “Yo considero que tienen mucho poder internamente y con eso generan mucho daño, porque no dejan participar a dirigentes jóvenes, nuevos actores. Ellos siempre se quieren reinventar, y hay momentos en la vida en que hay que dejar pasar al que sigue, ya la gente no ve bueno que siempre estén los mismos y no dejen espacio a los que vienen detrás, con otras visiones, con otras perspectivas. Detecto que en estas dos personas hay autoritarismo. Y a pesar de que no es gente grande, han adoptado las practicas malignas de dirigentes anteriores”.

En cuanto al diputado provincial José Pianesi, Villagra recordó con indignación cuando se descubrió que varios de sus familiares directos fueron designados en cargos en la Universidad Nacional del Alto Uruguay.

“La verdad que es lamentable y es un hecho real y comprobado que mucha gente del entorno de él, terminaron perteneciendo a esa institución, no sé cómo hicieron para acaparar tanto poder en una universidad, poner toda tu familia en un lugar así es nepotismo, porque los espacios en una universidad se ganan por concurso, por mérito, por idoneidad. Yo me enteré por las noticias y después investigué y corroboré que era así. Nosotros lo hablamos internamente en el partido, y me indigna bastante, porque nos deja mal a todos los radicales, la gente ve eso y piensa que es la práctica del radicalismo, sin embargo, es la práctica de una sola persona”.

Dólares, eterno problema de los gobiernos argentinos

En su rol de economista Villagra opinó al respecto del momento de la economía nacional y las últimas medidas que se tomaron, por ejemplo, en cuanto al mercado cambiario.

“Lo que siempre caracterizó a la Argentina es la volatilidad en la parte económica y sobre todo financiera, lo que más me preocupa a mí y entiendo que al gobierno también, es la financiera. Por una situación de que si te quedas sin reservas, que es lo que está tratando de que no ocurra el gobierno, podría haber una mega devaluación. Acá no hay ninguna medida donde todos ganen, todas las medidas tienen una parte perdedora, lo que el gobierno tomó es una medida de urgencia, como cuando llega un paciente grave al que se le está yendo toda la sangre, le haces un torniquete y luego ves cómo lo solucionas. Con el dólar pasa que hay un exceso de pesos hoy, que hace que se vayan a precios o dólares, y como no hay reservas suficientes lo que se hace es tratar de restringir la compra. Es un parche momentáneo, para solucionar el tema de fondo hay que atacar la cultura del ahorro en dólares, algo que es muy difícil porque el argentino está muy mimetizado con el dólar. Pero hay que decir que al comprar dólares dañamos a nuestro país y generamos a la vez mas inflación. Así que a esto lo veo como un parche, y esperemos que haya un plan de desarrollo económico en el futuro que vislumbre un horizonte para empresarios que quieran invertir”.

