Todo sobre los Premios Emmy: horario, nominados y dónde ver la atípica gala 2020

Jimmy Kimmel presentará la ceremonia de entrega del galardón más importante de la TV de Estados Unidos, la más extraña celebrada en 72 años debido a la pandemia de coronavirus. Se realizará por streaming, no habrá alfombra roja y los candidatos estarán en sus casas.

La 72° entrega de los premios Emmy, conocidos también por los “Oscar de la televisión”, se celebrarán este domingo en una ceremonia totalmente atípica marcada por el distanciamiento social que obliga la pandemia. Sin público ni alfombra roja, la gala se realizará de forma remota, vía streaming, que tendrá a Jimmy Kimmel como anfitrión y a todos los nominados vestidos de gala desde sus casas.

El COViD-19 ha causado un nueva normalidad en gran parte del mundo, y la gala de los Emmys no será la excepción. Aunque no habrá público, el anfitrión no estará solo ya que tendrá acompañado, tanto físicamente como virtualmente, por otros copresentadores. Algunos de ellos estarán de forma presencial.

Kimmel estará en el escenario desde el Staples Center de Los Ángeles con un grupo de celebridades cuyos papeles dentro de la premiación no han sido revelados. Morgan Freeman, Lin-Manuel Miranda, D-Nice, Patrick Stewart y Oprah Winfrey son algunos de esos famosos.

Los productores de los Emmy han querido mantener el espíritu festivo del evento más importante de la pantalla chica en los Estados Unidos con un gran despliegue técnico en directo. Prometen una ceremonia inédita, divertida e inesperada.

Y hay más de 100 posibilidades de que una falla en la conexión a internet haga que la ceremonia del domingo se detenga.

“¿Qué podría salir mal?”, dijo en broma Ian Stewart mientras él y su compañero productor ejecutivo Reginald Hudlin detallaban los esfuerzos para celebrar lo mejor de la televisión sin un público en el teatro o el glamour de las alfombras rojas y con abrumadores retos técnicos.

Afortunadamente el ágil Kimmel “ama la televisión en vivo y ama el caos”, dijo Stewart. “Creo que de hecho espera que las cosas salgan mal, para ser honestos”.

Las casas de los propios actores pueden convertirse en las verdaderas protagonistas de la noche. Así lo explicaron los productores ejecutivos del evento a la revista Variety, quienes informaron a los candidatos que “si quieren estar en jogging en su sofá estará bien”.

El objetivo es realizar una gala “mucho más informal y divertida” . Además, apuntaron que “muchas veces los ganadores dedican sus premios a sus hijos. Esta vez podrán estar a su lado. Quizás estés agradeciendo el galardón desde su habitación”.

En lugar de tener discursos de agradecimientos pregrabados o de conectar con los nominados vía Zoom, trasladaron equipos profesionales y técnicos a los lugares en los que estén los 140 nominados, que podrán estar en cualquier punto del mundo. De esta forma buscan garantizar que la transmisión sea de máxima calidad durante el vivo. “Estamos intentando no hacer los Zoomies, sino los Emmy”.

Las instalaciones del Staples Center (preparado para acoger grandes eventos) cuentan con la logística y capacidad de recepción necesaria para manejar las múltiples conexiones en directo que se necesitarán en la ceremonia.

“Lo que hemos tratado es que sea algo divertido de hacer, no algo complicado, no algo premeditado”, dijo Stewart.

Para hacer que funcione la participación a larga distancia y que valga la pena verlo, 130 unidades que incluyen cámaras sofisticadas, iluminación y micrófonos serán enviadas a los nominados divididos en 10 países y 20 ciudades incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Toronto, Tel Aviv, Londres y Berlín

Aunque en la invitación se les recordaba que era una noche muy especial, cada nominado podrá decidir la forma en la que quiere aparecer ante los espectadores.

Los actores tendrán una mayor libertad a la hora de vestirse en comparación con las gala tradicionales. “Nuestro lema para la noche es ‘ven como eres, pero haz un esfuerzo’”, explicaron a los famosos en el correo electrónico enviado en julio.

Los nominados se podrán poner cómodos en su locación de elección y no están obligados a llevar ropa de diseñador. Incluso se mandaron a hacer pijamas de los Emmy a la medida,

Al ser grabados en sus casas u otra ubicación de su preferencia, los nominados podrán elegir estar en escena solos o acompañados. Se espera que los discursos de los triunfadores sean distintos a los habituales, porque podrán ser más espontáneos y celebrarlos con sus seres queridos. Un nominado reveló la posibilidad de incluir a su perro, y los productores también están abiertos a eso.

La custodia de los sobres con los nombres de los ganadores de cada categoría será la misma que en cualquier gala, por lo que la producción no los conocerá hasta que llegue el momento de anunciarlos. Aún no han dico si han encontrado alguna alternativa que permita que los ganadores hagan sus palabras de agradecimiento con la estatuilla en mano o si tendrán que esperar un tiempo para tener el premio en su poder.

Fecha, horario y dónde ver la gala

La primera gala de premiaciones realizada a distancia como consecuencia de la pandemia por COVID-19, será transmitida por TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original), a las 19.00 (COL / MEX) / 21.00 (ARG / CHI) horas, con las traducciones de Ileana Rodríguez y Sebastián Pinardi, y los comentarios de Rafa Sarmiento. Una hora antes, a las 18.00 (COL / MEX) / 20.00 (ARG / CHI) horas, se emitirá un pres-show con todos los detalles de la gala. Mientras que el canal E! Entertainment ofrecerá una emisión especial a través de sus redes sociales (Facebook/ YouTube/Twitter @EOnlineLatino) llamada E! Front Row Emmys.

La lista de nominados a los premios Emmy 2020:

La miniserie de HBO “Watchmen” lidera con 26 las nominaciones a los Emmy por delante de “The Marvelous Mrs. Maisel” de Amazon, que logró 20 candidaturas, y de “Ozark” y “Succession”, que se anotaron cada una 18 candidaturas.

La serie “The Mandalorian”, protagonizada por el chileno Pedro Pascal, tiene 15, en las primeras nominaciones para la plataforma Disney+. En tanto, Apple TV+, también debutante, cosechó 18 candidaturas, incluida una por su drama “The Morning Show” con Steve Carrell y Jennifer Aniston, también nominados.

Entre las categorías más destacadas, para mejor drama la lucha estará entre “Better Call Saul”, “The Crown”, “The Handmaid’s Tale”, “Killing Eve”, “The Mandalorian”, “Ozark”, “Stranger Things” y “Succession”. El galardón a la mejor comedia se decidirá entre “Curb Your Enthusiasm”, “Dead to Me”, “The Good Place”, “Insecure”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Schitt’s Creek” y “What We Do in the Shadows”. En tanto, “Watchmen” parte como aspirante destacada en el apartado de serie limitada, donde también fueron nominadas “Little Fires Everywhere”, “Mrs. America”, “Unbelievable” y “Unorthodox”.

La ceremonia también deja ver la dura batalla de la televisión entre las plataformas de streaming y canales tradicionales. Netflix marca su liderazgo en esta edición al superar fácilmente a HBO con 160 nominaciones en total frente a 107 de su gran rival.

Mejor actor de comedia:

Anthony Anderson (“Black-ish”)

Don Cheadle (“Black Monday”)

Ted Danson (“The Good Place”)

Michael Douglas (“The Kominsky Method”)

Eugene Levy (“Schitt’s Creek”)

Ramy Youssef (“Ramy”)

Mejor actriz de comedia:

Christina Applegate (“Dead to Me”)

Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Linda Cardellini (“Dead to Me”)

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

Issa Rae (“Insecure”)

Tracee Ellis Ross (“Black-ish”)

Mejor actor secundario en comedia:

Mahershala Ali (“Ramy”)

Andre Braugher (“Brooklyn Nine-Nine”)

Alan Arkin (“The Kominsky Method”)

Sterling K. Brown (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Dan Levy (“Schitt’s Creek”)

Tony Shalhoub (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

William Jackson Harper (“The Good Place”)

Mejor actriz secundaria en comedia:

Alex Borstein (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

D’Arcy Carden (“The Good Place”)

Betty Gilpin (“GLOW”)

Marin Hinkle (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Kate McKinnon (“Saturday Night Live”)

Annie Murphy (“Schitt’s Creek”)

Yvonne Orji (“Insecure”)

Cecily Strong (“Saturday Night Live”)

Programas de variedades y talk-show:

“Daily Show with Trevor Noah”

“Full Frontal with Samantha Bee”

“Jimmy Kimmel Live”

“Last Week Tonight with John Oliver”

“Late Show with Stephen Colbert”

Mejor reality:

“The Masked Singer”

“Nailed It”

“RuPaul’s Drag Race”

“Top Chef”

“The Voice”

Mejor actriz principal en serie dramática:

Jennifer Aniston (“The Morning Show”)

Olivia Colman (“The Crown”)

Jodie Comer (“Killing Eve”)

Laura Linney (“Ozark”)

Sandra Oh (“Killing Eve”)

Zendaya (“Euphoria”)

Mejo actor principal en serie dramática:

Jason Bateman (“Ozark”)

Sterling K. Brown (“This Is Us”)

Steve Carell (“The Morning Show”)

Brian Cox (“Succession”)

Billy Porter (“Pose”)

Jeremy Strong (“Succession”)

Mejor actor de reparto en serie dramática:

Giancarlo Esposito (“Better Call Saul”)

Bradley Whitford (“The Handmaid’s Tale”)

Billy Crudup (“The Morning Show”)

Mark Duplass (“The Morning Show”)

Nicholas Braun (“Succession”)

Kieran Culkin (“Succession”)

Matthew Macfadyen (“Succession”)

Jeffrey Wright (“Westworld”)

Mejor actriz de reparto en serie dramática:

Helena Bonham Carter (“The Crown”)

Laura Dern (“Big Little Lies”)

Julia Garner (“Ozark”)

Fiona Shaw (“Killing Eve”)

Sarah Snook (“Succession”)

Meryl Streep (“Big Little Lies”)

Thandie Newton (“Westworld”)

Samira Wiley (“The Handmaid’s Tale”)

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión:

Cate Blanchett (“Mrs. America”)

Shira Haas (“Unorthodox”)

Regina King (“Watchmen”)

Octavia Spencer (“Self Made”)

Kerry Washington (“Little Fires Everywhere”)

Mejor actor en una miniserie o película para televisión:

Jeremy Irons (“Watchmen”)

Hugh Jackman (“Bad Education”)

Paul Mescal (“Normal People”)

Jeremy Pope (“Hollywood”)

Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión:

Uzo Aduba (“Mrs. America”)

Toni Collette (“Unbelievable”)

Margo Martindale (“Mrs. America”)

Jean Smart (“Watchmen”)

Holland Taylor (“Hollywood”)

Tracey Ullman (“Mrs. America”)

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión:

Yahya Abdul-Mateen II (“Watchmen”)

Tituss Burgess (“Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend”)

Dylan McDermott (“Hollywood”)

Jim Parsons (“Hollywood”)

Jovan Adepo ( “Watchmen”)

Louis Gossett Jr. (“Watchmen”)

Mejo actor invitado en una serie dramática:

Andrew Scott (“Black Mirror”)

Giancarlo Esposito (“The Mandalorian”)

Jason Bateman (“The Outsider”)

James Cromwell (“Succession”)

Martin Short (“The Morning Show”)

Ron Cephas Jones (“This Is Us”)

Mejo actriz invitada en una serie dramática:

Cicely Tyson (“How To Get Away With Murder”)

Cherry Jones (“Succession”)

Harriet Walter (“Succession”)

Alexis Bledel (“The Handmaid’s Tale”)

Laverne Cox (“Orange is the new black”)

Phylicia Rashad (“This Is Us”)

Mejor actriz invitada en una comedia:

Angela Bassett (“A Black Lady Sketch Show”)

Maya Rudolph (“Saturday Night Live”)

Phoebe Waller-Bridge (“Saturday Night Live”)

Maya Rudolph (“The Good Place”)

Wanda Sykes (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Bette Midler (“The Politician”)

Mejor actor invitado en una comedia:

Fred Willard (“Modern Family”)

Adam Driver (“Saturday Night Live”)

Brad Pitt (“Saturday Night Live”)

Dev Patel (“Modern Love”)

Eddie Murphy ( “Saturday Night Live”)

Luke Kirby (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Mejor miniserie:

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (FX on Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

Mejor comedia:

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Schitt’s Creek (Pop)

What We Do in the Shadows (FX)

Mejor serie dramática:

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (BBC America)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Filme de televisión:

American Son (Netflix)

Bad Education (HBO)

Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones (Netflix)

El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend (Netflix)

Mejor serie animada:

Big Mouth

Bob’s Burgers

BoJack Horseman

Rick And Morty

The Simpsons

