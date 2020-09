Especial Estudiantina: una ingeniería de funcionamiento, cuestiones técnicas

Por Ivanna Roth, periodista.

En el 2016, hubo 29 escuelas participantes de la Estudiantina, 21 de ellas con algo más que reina y carroza. La cantidad de integrantes arranca en 50… y en algunos casos llega a 400. Las categorías en que se puede participar son varias: A o B de acuerdo a la cantidad de integrantes… y luego Banda de Música o Scola de Samba de acuerdo a los ritmos. Y Cuerpo de Baile o Cuerpo de Baile de Scola. Más Carroza Ingeniosa o Carroza Artística.

De acuerdo a la cantidad de integrantes, cada escuela tiene entre 18 y 23 minutos para hacer su show frente a los palcos. En la estimación inicial de los últimos años, el desfile arrancaría a las 18.00… y a las 2.20 estaría saliendo la última escuela del último palco. En la práctica suele extenderse bastante más. Y a eso hay que sumar las horas previas de concentración y el ritual de las arengas de cada escuela, luego de la hacer sus shows.

Toda una ingeniería de funcionamiento… que la comunidad misma ha ido generando, en la búsqueda de una solución a situaciones que se han suscitado en el pasado.

La normativa vigente en torno a la Estudiantina se ha ido y se va sedimentando año a año. Algunas reglas generan más de una incomodidad, pero surgieron de una necesidad.

De los ruidos molestos al orden consensuado

A medida que al fiesta fue creciendo, fue necesitando más reglas. En la década del 90, la sociedad se quejaba de los “ruidos molestos”. Y razones había: los ensayos podían copar cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Actualmente (hasta el 2019) se generó un orden que no se hubiera soñado en las épocas primeras: sólo suenan los tambores de 18.00 a 21.00 y sólo lo hacen en espacios en que los vecinos lo han permitido o no se han quejado por ruidos molestos.

Aquí también funciona otra ingeniería: cada escuela tiene dos días entre semana y un sábado o domingo para ensayar. Y deben comportarse en el espacio de ensayos, ya que si dañan propiedad pública o privada en el predio son multados.

Antes (años 80, 90), los ensayos duraban menos de dos meses. Hoy se extienden más de tres, aunque los directores de cada área ya se nombran el año anterior y todo el tiempo están pensando estrategias para innovar y sorprender.

“Este año mis alumnos me mandan mensajes: profe, la extrañamos”, cuenta Karina Alonso, que fue profesora asesora de la Comercio 18. “Se están juntando a tocar entre 4 o 5. Quieren tocar. Creo que no se termina de reconocer el poder convocante que tiene la Estudiantina en la vida de los jóvenes, el espacio de contención que significa Sobre todo para los que no son ‘del centro’’.

Calendario y Modalidad



La Estudiantina de Posadas se inició con la modalidad de desfile en la vía pública, aunque hoy de eso solo queda el nombre.

En un principio (hasta los años 80) eran tres noches: viernes, sábado y domingo… Si llovía en esas fechas era probable que alguna jornada no se llevara a cabo). Luego se sumó la cuarta noche o “Show de scolas”, en el anfiteatro de la ciudad.

Actualmente son cuatro noches de desfile, que se cumplimentan sí o sí, aunque haya que extender la fecha en el almanaque de acuerdo al pronóstico meteorológico. Finalizadas las noches de calle, se realiza el show de scolas en el Anfiteatro.

Hace pocos años, de los tres palcos establecidos se ha pasado a dos. Y actualmente, aunque se llame desfile -y se arme una estructura de calle como para acompañarlo- el espectáculo que ofrecen las escuelas toma la forma de dos shows, que se despliega en un espacio concreto frente a estos palcos. El que no haya conseguido ubicarse bien cuando una escuela está «entrando»… verá muy poco de lo que hacen los chicos.

Los ensayos empiezan en julio. La fiesta se hace a fines de septiembre…o en adelante, de acuerdo al clima.

UNA HISTORIA HECHA ENTRE TODOS

Hasta aquí vimos la estructura y los reglamentos. Pero también la dinámica interna de la fiesta ha ido creciendo en base a experiencias compartidas.

La fiesta de los estudiantes posadeños -que se inició con tres escuelas y grupos de escasas 50 personas-, hoy moviliza cerca de 30 colegios y algunas formaciones llegan a los 400 integrantes.

Con la semillita que se ha ido gestando año tras año, escuela tras escuela, se ha ido edificando una tradición muy interesante. Por ejemplo:

* En el libro de la licenciada Karina Alonso está documentada la génesis del instrumento hoy tan popular: la chancha, por obra y gracia de la ocurrencia de un grupo.

* Hubo una época en que “salir reina” implicaba privarse de bailar… hasta que una bella se atrevió a pisar el asfalto… y luego se instaló la tradición. Hoy todas las soberanas bailan en algún momento.

* La presencia masculina en el podio de la belleza era privativa de las escuelas técnicas (y mucho tiempo atrás, mirada con sorna por sus pares). Hoy esa mirada irónica desapareció: todas las escuelas que participan presentan rey y reina y a nadie le llama la atención.

Personalmente, luego de cubrir exhaustivamente la fiesta varios años… puedo marcar el año en que las chicas se apropiaron del instrumento cajita (1992)… y no lo soltaron más. O recordar a las primeras gimnastas audaces que conformaron lo que se llamó “escuadra especial”: un grupo usualmente de chicas, con destrezas de acrobacia y gimnasia artística. Hoy cada escuela tiene la suya y es un ítem mas a puntuar.

Hace años que en las bandas de música se instaló el «ritmo especial»: un espacio de tiempo que promueve la creatividad sonora de los estudiantes y en los que se permiten probar instrumentos nuevos o inventados, como también distintas sonoridades (papeles, bolsas de plástico, tubos de pvc, etc)

Podríamos continuar la lista -que cada año se engrosa-. Sólo son pequeñas anécdotas, para ejemplificar que lo que hoy ocurre en nuestras calles es fruto de una historia hecha entre todos. Sin dudas, la fiesta ha crecido muchísimo en cuanto a códigos de convivencia y reglamentos. El reglamento que hoy funciona está en permanente construcción.

Sin embargo, hay nuevas problemáticas que van surgiendo.



Finalidad: divertirse

Hay escuelas que reniegan de la Estudiantina, aunque los últimos años se vieron otras escuelas (privadas) que fomentaron la participación, para lograr más matricula… pues ha comprobado ser una estrategia que funciona.

El espectáculo que se realiza en las calles es un mínimo porcentaje de todos los procesos organizativos que involucra la Estudiantina. Basta tomarse el tiempo de estar cerca de algún ensayo o presenciar las palabras que los líderes de cada grupo dirigen a «su gente» en los distintos momentos para ver que la Estudiantina es un espacio de inclusión y una escuela de disciplina, liderazgo y motivación que surge de los propios jóvenes. Una «escuela» que no siempre funciona de diez y cuyo alcance se desperdicia en muchas ocasiones. Pero una escuela al fin.

Y si bien el resultado de cada año, con su lista de ganadores y premios tiene su peso, para el grueso de los integrantes de cada escuela es más importante hacer un buen papel en los desfiles. Y, por supuesto, divertirse.

Una prueba de que la finalidad principal es divertirse es la relevancia que han ido cobrando entre los participantes las «pruebas piloto».

Las pruebas piloto se hacen sin jurados, sin trajes y sin compromiso formal. Pero son ocasiones que cada escuela disfruta y que va resignificando. Los chicos se ponen distintas consignas para desfilar, como «todos con uniforme» o «todos con remera negra», o «los chicos con pollera y las chicas con pantalones», o «todos con el pelo trenzado», etc. Y hasta público tiene, aunque sea de familiares y otros participantes.

La prueba piloto no cuenta en la puntuacion, pero es otro show en sí mismo (al menos para los protagonistas).

Cualquier intervención que se pretenda realizar en la fiesta debe tener en cuenta todo este contexto.

“El vínculo de familia que se da entre la banda de música es bastante sorprendente. En la escuela sos más visto, y te empezas a relacionar con gente que no conocías. Te abre un aspecto social muy diferente. Yo viví lo mejor de dos mundos”, asegura Matias Rovira (18 años), alumno de la Normal Mixta y actual presidente de Apes. “La emoción en tu primer noche de calle… no te la saca nadie del cuerpo. Pero también encontré esa emoción en ponerme a organizar. Y hasta creo que me gustó más”..

¿Qué ha quedado en el camino?

A la hora de apelar al recuerdo de quienes participaron en la Estudiantina, es fácil que surjan la nostalgia y los suspiros. Las fotos y los recortes de diario se entremezclan con anécdotas personales, alguna ilusión adolescente mezclado en un evento que salió en los diraios. Sin embargo, la estudiantina del presente genera otros comentarios.

¿Algo se perdió algo en el camino, o simplemente “todo tiempo pasado fue mejor”?

“Hay que volver a los chicos, buscar ahí las respuestas. Obvio que no se los puede hacer cargo del manejo de la ciudad esos días. Pero ellos encuentran la manera y tienen el espíritu de la fiesta”, dice Karina Alonso, autora de la tesis y publicación “La Estudiantina, procesos utilizados para crear la música”, quizás el primer libro que aborda la estudiantina desde adentro.

Karina no olvida lo que vió el año pasado, cuando por algún incidente, la Municipalidad había prohibido los ensayos unos días. Los ruidos en realidad. “Los chicos de ‘la Indu’ estaban ensayando… sin instrumentos! Era muy fuerte ver eso. El director tarareaba, las cajitas hacían palmas, el resto hacia ruido con la boca… me dejó muy impresionada esa escena”, asegura esta profesora de Música que no deja de sorprenderse por la manera de traspasar conocimientos que implica la estudiantina. “La capacidad que tienen para acomodarse a las circunstancias”. Por otra parte, destaca que cada escuela tiene una cultura interna con respecto a la estudiantina, una forma de organizarse y de generar su participación, que es única y valiosa”.

Este año no hay tambores ni ensayos. Nos queda apelar al recuerdo de “la fiesta mayor de los estudiantes posadeños”. Quizás esta pausa sirva para que, como comunidad, podamos recuperar el amor por una celebración que nació en el corazón de la ciudad, le altera el pulso varios meses al año y que da identidad a muchas generaciones de estudiantes.

GS-EP