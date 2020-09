Domingo en Misiones con tiempo bueno y fresco por la mañana

Durante la mañana de este domingo en Misiones se sentirán temperaturas frescas en toda la provincia, el cielo se presentará despejado y por la tarde el ambiente será agradable.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de lluvias: 0/5%. Probabilidad de nieblas y neblinas: alto.

Vientos: predominantes del sureste. Se esperan intensidades medias de hasta 20 km/h, con probabilidad de ráfagas de hasta 29-32km/h. Calidad del aire: bueno, aire fresco.

Temperaturas: amanecerá frío, la tarde será cálida, máxima provincial estimada en 26ºC en Andresito con 25 °C de sensación térmica, mínima de 7ºC en Cerro Azul con 4°C de sensación térmica.

Lunes 21 de septiembre

Tiempo bueno y cielo despejado en toda la provincia debido a un sistema de alta presión (1028hpa), algunas localidades entre Oberá, Alem y San Javier podrán registrar heladas débiles en zonas bajas. La humedad irá en descenso.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de lluvias: 0/5%. Probabilidad de nieblas y neblinas: moderado.

Vientos: predominantes del sureste. Se esperan intensidades medias de hasta 10 km/h, con probabilidad de ráfagas de hasta 23-29km/h. Calidad del aire: muy bueno aire fresco.

Temperaturas: amanecerá frio, la tarde será cálida, máxima provincial estimada en 28ºC en Puerto Iguazú con 29°C de sensación térmica, mínima de 4ºC en Oberá con 3°C de sensación térmica.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones.

Primavera: una estación ideal para mejorar tus hábitos alimentarios

Cada estación del año nos ofrece diferentes tipos de alimentos. Al comienzo de la primavera venimos, por lo general, de los excesos cometidos durante el invierno, estación en la que estamos acostumbrados a comer platos con un mayor aporte de grasas y calorías para combatir el frío y en mayor cantidad, además de llevar una vida más sedentaria.

En primavera, llega el buen clima y es un motivo más para realizar un cambio en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida. Nos apetecen alimentos frescos, mayor cantidad de líquidos y nos movemos más, estamos más activos.

Nuestra alimentación debe ser correcta en todas las épocas del año. Nutrirse con alimentos frescos es siempre recomendable y en estos meses, debemos aprovechar las hortalizas y frutas estacionales que nos brinda la naturaleza.

La alimentación varía de una persona a otra. Hay que tener en cuenta el estilo de vida, la edad, la actividad física, si padece algún tipo de enfermedad, etc. Por este motivo, no existe una dieta (alimentación) única para todo el mundo, pero sí podemos hablar de una pauta general que todos podemos seguir: variar la alimentación cuanto sea posible.

Algunas estrategias para mejorar tus hábitos alimentarios y notar los cambios son:

Realizar un buen desayuno. Es una de las comidas más importante del día. Nuestro desayuno debe estar formado por alimento del grupo de lácteos (descremados), un cereal (mejor integral) y una fruta, como mínimo. Ejemplo: 1 yogur con cereales mix y fruta picada.

Comenzar con una buena ensalada o verdura de temporada. Continuar con un alimento proteico (pescado, vaca o pollo, huevo, legumbre) y un poco de cereales como arroz o fideos integrales. Terminar con una fruta fresca.

No olvidar la media mañana o media tarde. En lo posible una fruta fresca, una gelatina sola o con frutas, un licuado, etc.

Consumir al menos 4 o 5 porciones de frutas y verduras al día: aprovechemos las de estación, que son más económicas y las podemos encontrar en cualquier verdulería. Las frutas de primavera/verano son Ananá, Bananas, Frutillas, Limones, Manzanas, Naranjas, Paltas. Verduras como Acelga, Apio, Alcaucil, Lechuga, Puerro, Radicha, Remolacha, Zapallito.

Hidratarnos: Mantener el cuerpo bien hidratado en fundamental para contribuir al buen desarrollo de las distintas funciones orgánicas, más aún con el aumento de las temperaturas, necesitamos mayor cantidad de agua, ya que perdemos más líquidos por la transpiración. Tomemos agua pura y saborizada con trozos de frutas o menta, jengibre, manzanilla, etc.

No abusar del aceite, el azúcar y la sal. Puedes sustituir la sal por hierbas aromáticas (orégano, cebollino, pimienta, albahaca), dan mucho sabor a los platos, el azúcar reemplazar por edulcorante. Elegir aceites de girasol alto oleico, oliva o canola para nuestras ensaladas.

Si bien, debemos cuidar nuestra alimentación durante todo el año, la primavera es una estación que nos ayuda a motivarnos por realizar esos cambios en la dieta que nos cuestan más en temporadas de frio, debido a que las temperaturas son más altas, hay mayor cantidad de días soleados, lo cual nos permite hacer actividad física al aire libre, comer alimentos más frescos y tomar más líquidos.

Lic. Romina Krauss-Nutricionista

M.P. n° 147

