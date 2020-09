Con todas las tarjetas y con entrega a domicilio, Compras Misiones comercializa desde hoy el calzado deportivo Salomon

Compras Misiones comercializa desde hoy la reconocida marca de zapatillas Salomon, dotadas de una tecnología pensada para correr en distintos terrenos, en disciplinas como el running, trekking o hikking, con un ajuste perfecto y a la vanguardia internacional del diseño. Conocé todos los modelos disponibles.

En Compras Misiones, el sitio de compra de los misioneros, y de la mano de Sommer Deportes, vas a poder encontrar desde hoy los modelos de la reconocida marca internacional de vanguardia Salomon, el calzado deportivo de mayor tecnología pensado para correr en distintas intensidades y terrenos y también para el uso urbano, con toques de diseño de excelencia.

Como siempre te lo contamos, en www.comprasmisiones.com.ar tu compra es muy sencilla. Elegís el producto de tu preferencia, lo cargás en el carrito, y lo pagás con cualquier tarjeta de crédito o de débito para recibirlo en las siguientes 24 en tu domicilio de Posadas, y en no más de 48 horas en cualquier punto de la provincia de Misiones.

En Compras Misiones, además de que el plazo de entrega es mucho mas corto que con cualquier otra plataforma, vas a encontrar un calzado como salomon a un precio muy conveniente. Acompañanos a conocer los modelos disponibles para vos.

Sense Flow

La Salomon Sense Flow mantiene los pies cómodos, ya estés en un camino de campo o en pleno centro de la ciudad. Esta zapatilla, que se ajusta como una media, sigue el movimiento natural del pie y tiene características específicas para el sendero que mejoran el agarre y la sujeción del pie.

Corredores que buscan ir más rápido en el trail running. Zapatilla fácil, cómoda para correr por terrenos poco técnicos y distancias cortas o medias. La suela es de taco en herradura, poco prominente, preparado para recibir el impacto del peso del cuerpo del corredor. El resto de la suela prioriza todas las zonas de flexión y logra una gran amortiguación, para que el corredor se siente ligero y cómodo.

El mesh de la zapatilla, es decir, toda la parte superior que sujeta el pie, por encima de la suela, tiene nervios que dan buena sujeción, aunque no es una zapatilla para corredores pesados ni para terrenos técnicos. La plantilla interior es de Ortholite, material que no se deforma con el paso del tiempo ni de los kilómetros y que no toma n expide olores.

No te pierdas tus Sense Flow! Miralas acá: https://bit.ly/3mAdMZJ.

La Serie Supercross

La serie Supercross de Salomon llegó para enfrentar cualquier tipo de terreno por más suave o duro que sea. Con estas zapatillas de trekking/running hay agarre, ajuste, comodidad y resistencia asegurada durante horas y horas. La suela Contagrip TD proporciona un excelente agarre tanto en superficies blandas, húmedas o secas gracias a sus tacos agresivos y en espiga, de 5 milímetros.

La Serie Supercross tiene una entresuela potente, de eva Energy Cell de 20 milímetros de espesor en la parte de talón y 10 milimetros en la parte delantera, que da mucha comodidad y permite prolongar la distancia del recorrido hasta alcanzar una media maratón, mientras amortigua la caída y las pisadas en cualquier terreno sea de asfalto o roca.

Es ideal para corredores de peso medio, que no necesariamente sean profesionales, si no corredores eventuales o principiantes.

Dentro de la serie Supercross, el modelo Alphacross es compañera ideal para el entrenamiento, ben sea que se trate simplemente de unas vueltas por la Costanera o si vas por un lugar más técnico.

Si te gusta el senderismo, o trotar de vez en cuando, Alphacross tiene las prestaciones adecuadas. Por otra parte, están pensadas para zonas húmedas y de mucha lluvia como lo es Misiones, y por eso todo su diseño garantiza muy buen agarre, al mismo tiempo que las espigas de la zona del taco son bien espaciadas, para evitar que se agarre el barro en ellas.

Otra característica importante es que su drop de 10 milímetros en la suela te da muchísima amortiguación, con lo cual trabajan y descansan mucho mejor las piernas. La talonera es alta y se prolonga en una protección para el talón de Aquiles.

Alphacross tiene una confortabilidad tal que te permite convertirla en una zapatilla de uso diario y cotidiano en la ciudad, lo que llamamos uso urbano.

¿Cómo resumir sus características principales?

– Protege y su tracción es agresiva, pero también es ligera y lo suficientemente cómoda como para correr todos los días en cualquier parte.

– Tipo de terreno: Terrenos blandos o embarrados. Especial para trial/running, trekking y montaña

– Precio más bajo que calzados con esta tecnología que en otras marcas no bajan de los $ 9.000.

Conocé los modelos de Alphacross acá:

-Alphacross Blast M: https://bit.ly/32LYclG

-Alphacross Blast W: https://bit.ly/2FzK7zj

-Alphacross Blast W India Ink: https://bit.ly/35S6M4C

Sense Feel

La Sense Feel es, ante todo, comodidad. Tiene un peso muy liviano de 287 gramos el par y está recomendada para deportes como running, o solo para pasear por un sendero o la ciudad. Si la vas a utilizar para correr, debe ser para distancias cortas. Tiene un diseño que se ajusta anatómicamente al pie, y no tiene ninguna estructura que pueda legar a incomodarlo.

Es tan sencilla y práctica que ni siquiera te demanda tiempo para atarte los cordones: viene con un quick lace de ajuste elástico. La suela es Contagrip, sencilla, sin marcas estridente. El mesh, está compuesto por una malla hidrofóbica en el exterior y EndoFit en el interior, que es una funda de ajuste interno diseñada para abrazar el pie y darle la sujeción precisa. ¿La plantilla? Ortholite, sin olores y sin desgaste con el paso del tiempo.

Miralas acá: https://bit.ly/35Owt5R

Conocé todos los demás modelos de Salomon para vos

La Salomon Tech Lite está fabricada con materiales sostenibles, naturales y reciclados, como el material del interior hecho de granos de café. Con una construcción sin costuras, materiales de secado rápido y aspecto urbano, esta zapatilla transpirable es perfecta para todas tus actividades al aire libre, desde pequeñas caminatas hasta visitas al centro de la ciudad.

Tus Tech Lite están disponibles acá: https://bit.ly/3hKGIdX.

La Crossamphibian Swift 2 W está hecha con gran cantidad de materiales reciclados y naturales. Es una zapatilla de rendimiento muy cómoda que transpira, drena y se ajusta perfectamente a todas las aventuras estivales al aire libre. Recomendada para deportes acuáticos.

Pedí tus Crossamphibian Swift 2 W acá: https://bit.ly/33Fuiix.

Las Salomon Speedcross tienen un gran agarre, y una parte superior más dinámica establece una nueva barra alta en rendimiento y ajuste. Y con una mejor estabilidad y un aspecto refinado, ha llegado la cuarta edición de esta icónica zapatilla de trail running con mucha tecnología para su perfeccionamiento.

Un modelo de Speedcross te espera acá.

-Speedcross 4 W: https://bit.ly/2RIq048.

-Speedcross 5 W: https://bit.ly/3hMHib8.

Salomon Fury 3 utiliza una elegante parte superior de Softshell con sistema Quicklace de de atado sin cordones con ajuste rápido y suficiente amortiguación para llevarte donde quieras. Son ideales como calzado cómodo para usar durante viajes y mismo tiempo se ven geniales en la jungla urbana.

Elegi tu modelo Salomon Fury acá: https://bit.ly/2FzLeyZ

Las zapatillas Salomon Xa Kuban, son un calzado cómodo y resistente para los que desean realizar trail running, running o solo caminar por la ciudad. Se caracterizan por su gran amortiguación, flexibilidad, estabilidad y durabilidad.

Mirá tus XA Kuban acá: https://bit.ly/2ZRELq6

En cambio, el modelo Salomon XA Bondcliff está ideado para practicar hikking de alta velocidad, con un armazon y una suela intermedia más baja que la hace más estable y amortiguan gran parte del golpe de talón.

XA Bondcliff de Salomon, podes adquirirlas acá: https://bit.ly/35PlVn3.

