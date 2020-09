“Estamos escribiendo las mejores páginas del club y contribuyendo a la historia grande del deporte misionero”, indicó Sergio Feversani, presidente de OTC. 

Oberá Tenis Club es Liga Nacional. Luego de 25 años, Misiones volverá a tener un equipo en la élite del básquet argenino. En las últimas horas, se confirmó que OTC jugará la temporada 2020/21 con los mejores equipos del básquetbol. “Es una emoción muy grande, estamos muy felices por el logro”, confesó el presidente Sergio Feversani

25 años atrás Luz y Fuerza de Posadas representaba la Tierra Colorada en la máxima categoría del básquet argentino. Hoy, 25 años después OTC será el segundo equipo en llevar a Misiones a lo más alto.

El año 2020 estará marcado por la pandemia del Coronavirus que se originó en China y que debió suspender muchísimos espectáculos deportivos, inclusive los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero para el elenco de la Capital del Monte será un año para el recuerdo debido a tres sucesos históricos; primero logró organizar y coronarse con el Súper Cuatro, luego la clasificación a Liga Sudamericana (siendo el primer club de Misiones en jugar un torneo internacional) y por último, la obtención de la plaza para disputar la Liga Nacional de básquet.

En la jornada de hoy, la Comisión Directiva del Oberá Tenis Club confirmó el arribo de el Celeste a la Liga Nacional de Básquet tras acordar la adquisición de la plaza con el Club Estudiantes de Concordia.

“Es una emoción tremenda, durante el día recibí miles y miles de mensajes y de llamadas, es una noticia importante para todo el deporte misionero”, explicó Feversani en diálogo con Misiones OnLine.

Sergio Feversani, presidente de OTC

Luego de varias idas y vueltas, finalmente hubo acuerdo entre Estudiantes de Concordia y la dirigencia obereña “fueron muchas semanas de negociaciones, primero se cayeron y luego retomamos, estamos conformes con la negociación. El acuerdo que hicimos con Estudiantes se basa en los derechos televisivos”, comentó el dirigente.

En este marco, el mandamás de OTC remarcó y aclaró que las negociaciones se basaron únicamente en el dinero “importante” que genera los derechos televisivos por la participación en la temporada 2020/2021 y además, el club de Concordia se quedará con la plaza que le pertenecía a OTC en Liga Argentina.

Según precisó el dirigente “esto no pasa porque sí, esto significa muchos años de pelearla, hay un montón de gente detrás de este proyecto. Alejandro Kupermman fue fundamental en esto, armando una base que luego llegó Leo Hiriart y también aportó lo suyo, hay muchos colaboradores que están detrás y es un logro para todos ellos también. Hay muchas personas trabajando para y por el club”, comentó Feversani y destacó el trabajo de cada uno de ellos.

“Ayer hubo una reunión de la gente de la Asociación de Clubes y de los dirigentes de la Confederación Argentina de Básquetbol para definir el torneo con el Ministro de Deportes y Turismo Matias Lammens, el lunes tendremos novedades de cómo se realizará el torneo y dónde serán las burbujas”, confesó el presidente celeste.

Seguidamente, Sergio Feversani reconoció “va ser complicado, me imagino un torneo muy duro y tendremos que estar a la altura. La ilusión ya está en marcha… desde el martes el plantel está entrenando, y hoy llegó la jirafa, los muchachos están ansiosos por tirar al aro”, comentó.

El elenco Celeste confirmó la contratación del extranjero Anthony Kent que llegará a la Capital del Monte en los próximos días. Además, Agustín Brocal, ocupará la última ficha U23 que restaba ser ocupada. El jugador de 22 años se desempeña como escolta y viene de defender los colores de Estudiantes de Olavarría. Allí, en la última temporada promedió 12,5 puntos en los 32 juegos que estuvo presente.

25 años atrás, Luz y Fuerza era el representante misionero en la elite del básquet argentino y Sergio Feversani recordó “por esos años estaba viviendo y estudiando en Córdoba, seguía al equipo por los pocos medios que había en esos tiempos, no había celulares ni tantos medios digitales. Me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a verlo al estadio ante Atenas y justamente era el aniversario de no sé cuántos partidos de Marcelo Milanesio y pude ir al estadio, me acuerdo que fue una emoción muy grande ver a un equipo misionero compitiendo, éramos muchos misioneros en la tribuna, era un Atenas histórico”, recordó el dirigente celeste.

Hoy la realidad es otra, Feversani cumplió los estudios en Córdoba y retornó a la Tierra Colorada, se puso al mando del celeste y llegaron las alegrías para todo Oberá. “Ahora tengo la posibilidad de estar al frente del segundo club que jugará la Liga Nacional es una emoción inmensa, estoy muy emocionado”, dijo entre lágrimas el dirigente celeste.

Para finalizar, el presidente de la institución de Oberá reflexionó “estamos escribiendo las mejores páginas del club, agrandando la historia del club y contribuyendo a la historia grande del deporte misionero”, dijo y apuntó que el objetivo es “mantenernos y ser sostenible y que OTC pueda ser una ventana para los chicos, ojalá podamos ser el hilo conductor para la gurisada”, concluyó Sergio Feversani, dirigente de Oberá Tenis Club que dirá presente a partir de noviembre en la elite del básquet argentino.

