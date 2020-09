Orgullo misionero: las Cataratas del Iguazú se posicionan entre los destinos con mayor demanda, superando incluso a Bariloche

¿Cuáles son los destinos turísticos que le ganan a la pandemia? Las pocas ventas que se registran actualmente apuntan a un verano atípico, lejos del mar. El Caribe all inclusive se impone por lejos a Brasil y en destinos locales, El ranking de ventas nacionales ahora lo domina Iguazú y sus cataratas, que hoy se vende más que Bariloche, el principal destino del Hot Sale, según Avantrip.

Son muchos los argentinos que hoy piensan en viajes. La necesidad de planificar vacaciones, tras seis meses de cuarentena, invita a fantasear con un verano 2021 lejos del encierro que plantea la pandemia y en contacto con la naturaleza.

Hecha esta aclaración, también es cierto que pensar en viajes no significa comprar viajes. A decir verdad, si bien existe una gran demanda de viajeros contenida, no son muchos los que se animan a comprar un ticket de avión, un paquete, o reservar un hotel para usar en el corto o mediano plazo. El futuro sigue siendo incierto para los argentinos y no es un dato menor a la hora de planificar hacia adelante.

Sin embargo, poco a poco el mercado va reaccionando. Las súper ofertas que circulan en los portales de las agencias de viajes, a pagar en hasta 12 cuotas y en pesos, sumado a la posibilidad de cambio de fecha sin penalidades, son determinantes en la decisión de compra.

Los ganadores: Iguazú entre los favoritos

Bariloche, El Calafate, Iguazú y Mendoza rindieron muy bien en el Hot Sale. Sin embargo, sin vuelos internos a la espera de lo que decidan las provincias, las últimas 3 semanas las ventas se concentraron fundamentalmente en destinos internacionales dadas las buenas ofertas para enero y febrero de 2021.

El Caribe all inclusive se impone por lejos a Brasil. Cabe aclarar que para el caso de productos al exterior, aún no se vende paquetes en conjunto. Las compras son sólo de vuelos por el momento.

En el caso del cabotaje, lo ideal es aprovechar las condiciones de flexibilidad y el programa Ahora 12, sin dudas la vedette del momento. La combinación de vuelo, alojamiento y traslados está en un muy buen nivel de precios.

“El ranking de ventas ahora lo domina Iguazú que hoy se vende más que Bariloche, el principal destino del Hot Sale. Tercero viene Salta, seguido de Mendoza. No es casualidad que estas ciudades estén siendo más demandas que otras del país debido a la cercanía de espacios abiertos y naturales que evitan la concentración”, aseguran desde Avantrip.

Para Erika Schamis, Head of Packages-Hotels & Media de Almundo, “las búsquedas indican intención y concreción de viaje entre diciembre 2020 y marzo 2021 en mayor instancia”. Los destinos más demandados según esta agencia de viajes son:

Bariloche

Ushuaia

Mendoza

Iguazú

Salta

El Calafate

“En Argentina tenemos ofertas hasta 40% off y con hasta 12 cuotas sin interés y muy buenas tarifas en aéreos. Como ejemplo, un paquete a Bariloche 7 noches en enero se consigue desde 32.000 por persona + circuito de regalo”, agraga Schamis. En el plano internacional, se pueden encontrar ofertas de hasta 65% off con financiación, sobre todo a Caribe y Estados Unidos.

En Almundo coinciden con sus competidores sobre el crecimiento del mercado doméstico. También hay coincidencia a cerca de los destinos más elegidos: Bariloche, Ushuaia-Calafate, Mendoza e Iguazú. En segundo plano aparecen otros como Puerto Madryn, el norte argentino y destinos cercanos al punto de origen en todas las provincias del país.

Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, está en línea con sus colegas. “Más del 85% de los viajes que los argentinos han comprado en la plataforma tiene como fecha de viaje enero y febrero 2021, principalmente hacia los destinos nacionales. Los viajes cortos y cercanos están cobrando relevancia, porque las personas, atentas a la situación sanitaria, se sentirán más tranquilas visitando aquellos lugares donde tienen un mayor conocimiento del tema sanitario y a los que pueden llegar en auto”, asegura la ejecutiva.

«La pasión por viajar está intacta entre los argentinos, y la recuperación de la industria comenzará por el turismo interno. Esto es muy importante porque tiene un efecto dinamizador en las economías regionales. Además, vemos también el peso que tiene la financiación para los viajeros, así como la flexibilidad para cambios de fecha y la atención a los protocolos sanitarios, que hemos identificado como las grandes tendencias del turismo pospandemia» afirma Cristi.

Recientemente Despegar realizó un estudio acerca de cómo será el primer viaje de los argentinos Post Covid-19. El 58% de los encuestados afirmó que será al interior del país. El avión sigue siendo la opción de viaje más escogida, con el 50% de las respuestas, aunque se observa una tendencia en crecimiento en cuanto a los viajes en auto.

La costa atlántica, relegada

El dato relevante es que estas ciudades le están ganando el partido a los destinos de playa, los cuales se están quedando sin tiempo de recuperar terreno de cara al verano. Para aquellos que se animen a pensar en viajes, “el nuevo formato de mini vacaciones ofrece productos muy tentadores en pretemporada (noviembre y diciembre) y con un precio inmejorable”, agrega Posse.

Fuente: Ámbito Financiero

