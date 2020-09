“Los de Flamengo pedían que no los boludeáramos”, confesó el misionero Richard Schunke

El misionero Richard Schunke se tomó revancha de la final de la Recopa y su equipo, Independiente del Valle, goleó por 5 a 0 al Flamengo, el último campeón de la Copa Libertadores. “Creo que impusimos un estilo de juego y una forma en la que no pudieron encontrar el juego que tenían”, comentó el defensor.

Richard Schunke, oriundo de 25 de mayo, fue titular en el retorno de Independiente del Valle a la Copa Libertadores y tuvo una buena presentación ante Flamengo, rival que derrotaron por 5 a 0 en el retorno a la competencia internacional.

“Creo que impusimos un estilo de juego y una forma en la que no pudieron encontrar el juego que tenían. Ahí estuvo la clave, y aprovechamos la altura y la cancha rápida, que es fundamental para nosotros”, contó el misionero Richard Schunke a Olé.

Luego del parate de la Copa Libertadores, debido al avance del Coronavirus covid-19 en el continente, el misionero habló luego del encuentro a los brasileros y mencionó que, “Ya nos tocó jugar la Recopa, y al jugar una final ahí en el Maracaná, vimos que hacen la diferencia. Ahí se notó que le habían ganado a River, que estaban en gran nivel, y marcaban esa diferencia. Gabigol, Bruno Henrique, De Arrascaeta, futbolistas con categorías individuales muy superiores a las nuestras… Nosotros lo que tratamos de hacer fue competir a ese nivel y tratar de hacer lo mejor que podíamos durante el partido”, dijo Schunke.

Además de los cinco goles que han convertido ante Flamengo, el elenco ecuatoriano demostró que será un rival duro a vencer y que además juega muy bien con la pelota entre los pies.

El misionero Richard Schunke y Preciado

En ese sentido, Schunke confesó que los brasileros le pedían que “no los boludeáramos, que no hagamos esas cosas de la canchereada. Igual, creo que no lo hicimos en ningún momento. Por ahí es lo que hace el arquero Pinos, que tiene esa forma de jugar. Lo hacía en el 0 a 0: de amagar a patear y salir jugando».

Seguidamente explicó “la verdad es que no hicimos nada para desmerecer al rival y creo que mientras nosotros pudimos seguimos atacando y de buscar otro gol, y siempre de la misma forma de jugar, que es la que veníamos haciendo”, aclaró el misionero, quien gritó campeón de la Copa Sudamericana ante Colón en Asunción.

Al respecto de los objetivos en club ecuatoriano, el misionero reconoció que “la Libertadores es diferente a la Sudamericana, tiene mejores equipos, rivales difíciles. No nos planteamos nada, por ahora. Estamos tratando de clasificar a octavos, el martes tenemos que enfrentar a Junior. Queremos sacar un buen resultado”, señaló

Y añadió “en el torneo local estamos con un partido más que Liga, que está arriba con nosotros. Queremos competir y ganar lo que nos queda y estar más cerca de los objetivos. Si bien no hay un objetivo a futuro, el inmediato. Nosotros no tenemos gran jerarquía, pero sí tratamos de competir a nuestro máximo nivel”, sostuvo el defensor de 28 años.

Para finalizar, Schunke, quien solamente tuvo un paso por Almagro en el fútbol argentino, no destacó tener revancha en territorio nacional, pero aclaró que todavía está cómodo en Ecuador, donde es titular indiscutido “me queda un año de contrato, hasta 2021. Estoy contento con la actualidad. Si se pudiera dar en algún momento en algún club en Argentina, sería lindo. Ahora me toca esta realidad, que disfruto, con los torneos que puedan venir. Seguir acá sería lindo, como ir a otro club a otro nivel”, concluyó el misionero Richard Schunke, quien el jueves goleó por 5 a 0 al último campeón de la Copa Libertadores.

#Deportes De 25 de Mayo a conquistar el continente: Richard Schunke, el misionero que alcanzó la gloria con Independiente del Valle https://t.co/EDR8L8UF7h pic.twitter.com/vwZfyGi1SS — misionesonline.net (@misionesonline) November 12, 2019

