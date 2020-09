«Michael Schumacher debe estar en estado vegetativo»: la mirada de un reconocido neurocirujano sobre el séptuple campeón.

Las precisiones no abundan desde la impactante noticia, aquel 29 de diciembre de 2013, cuando Michael Schumacher sufrió un grave accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses, en un sector de riesgo y fuera de la zona de seguridad de la pista. Desde entonces, la familia del ex séptuple campeón mundial de Fórmula 1 impuso una estricta reserva sobre el verdadero estado de salud del corredor. Únicamente hubo algunas consideraciones de amigos de la familia, pero sin entrar en precisiones. Como lo fue el caso del presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, quien fue un pilar en Ferrari durante la gran campaña del piloto alemán: «Está luchando para que el mundo pueda volver a verlo», dijo hace poco.

Pasaron casi 7 años y nadie tiene la verdad sobre Michael Schumacher, hoy ya con 51. En las últimas horas, se conoció un documental inédito de origen francés, «Michael Schumacher, en quête de vérité», es decir, «Michael Schumacher, en busca de la verdad». El programa fue emitido por RMC Story, de la TV gala. Y allí, el reputado neurocirujano suizo Erich Riederer, de Zúrich, dio sus impresiones sobre el caso Schumy.

«Considero que los especialistas franceses tardaron demasiado en intervenir», señala Riederer. Que es muy crudo al referirse a si Schumacher podrá volver a ser algún día el que era antes del accidente: «Realmente no lo creo».

¿Cómo entiende Riederer que se encuentra hoy Schumacher, luego de todo este tiempo y de las severas lesiones que sufrió en el accidente? «Creo que Schumacher está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde». Y amplió su mirada: «Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él».

Y volvió sobre los médicos franceses que en un primer momento trataron al alemán en el hospital de Grenoble, inmediatamente después del accidente: «Los neurocirujanos dicen siempre que ‘el tiempo corre’, lo que significa que hay que actuar con celeridad. En mi opinión, tardaron demasiado hasta que se alivió el cerebro. Si dejas el tiempo pasar, vas a destruir sustancias cerebrales», comentó tajantemente el experto suizo.

Y un último detalle del documental emitido por la cadena privada RMC Story, con declaraciones de testigos del hecho que revelaron hechos desconocidos. Entre ellos, se afirma que la lesión neurocerebral que sufrió Michael Schumacher obedeció a la contusión en la cabeza que le produjo la cámara Go Pro que llevaba en el casco en el momento de estar esquiando.

🏎️ Plongez dans les coulisses de l’un des accidents les plus mystérieux du sport mondial, qui a privé le monde de la course automobile de l’une de ses plus prestigieuses icônes : #MichaelSchumacher

📺Michael Schumacher : en quête de vérité, #inédit, ce soir à 21h05 sur #RMCStory pic.twitter.com/WsQixYHOQt

— RMC Story (@RMCStory) September 16, 2020