Se trata de una mujer de 20 años que tuvo fiebre. Por recomendación médica se realizó un hisopado cuyo resultado fue positivo para coronavirus en Posadas. El resto de su familia también fue examinada, pero nadie más está contagiado. El hisopado se lo realizó en un laboratorio privado

Ayer por la tarde cuando se hizo público el parte oficial de casos de coronavirus en Misiones, no se informaba de este caso en particular, por lo que la periodista posadeña Florencia Uranga, advirtió en su cuenta de Twitter que había un caso confirmado que no estaba siendo reportado por las autoridades.

Inmediatamente tras publicar en Twitter su inquietud fue el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad quien personalmente se comunicó con la periodista para indagar sobre el caso.

Allí la profesional explicó que la persona que resultó con diagnóstico positivo para coronavirus en Posadas era su conocida y que, con esa noticia, por recomendación médica les indicaron que debían tomar todos los recaudos necesarios ya que habían estado en contacto con la familia.

Positivo para coronavirus en Posadas

Según contó la chica de 20 años no viajó a ningún lado, pero tuvo fiebre por lo que consultó a un médico. Por su cuadro le practican un hisopado en un laboratorio privado y el resultado fue positivo.

Por esta razón toda la familia se aisló y también fueron testeados, pero nadie más está contagiado.

La chica permanece aislada y está bien en términos generales. Los demás integrantes de su familia no están enfermos, pero por prevención están aislados.

Según explicó Uranga el propio Gobernador le indicó que es responsabilidad del organismo privado informar sobre un caso positivo a Salud Pública, y que seguramente la información aún no había llegado cuando se emitió el parte de ayer por la tarde.

De todas maneras se pusieron en contacto con los involucrados para activar los protocolos correspondientes.

SP-A