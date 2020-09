Conocé cuáles son las aplicaciones que monitorean el uso de WhatsApp sin consentimiento del usuario

Se trata de plataformas de terceros que permiten saber cuándo un número está online y envían esa notificación a quien hace uso de ese servicio.

Existen una gran cantidad de aplicaciones que se basan en rastrear la actividad de otros usuarios en WhatsApp sin su consentimiento. Una tendencia que invade la privacidad y parece estar en aumento, según un informe de Business Insider.

Estas apps notifican, a quien se las descarga, cuando la persona cuya actividad se quiere monitorear está en línea. Para eso, se le solicita al usuario que ingrese el número de móvil sobre el cual se quiere ejercer esta actividad de control. Una vez hecho esto, la aplicación notificará al usuario cuando esa persona esté online. En algunos casos incluso se ofrece la opción de ver un informe cronológico donde se ven los momentos del día en el cual se estuvo usando la plataforma

Cabe señalar que la leyenda “en línea” no se puede desactivar en WhatsApp. En este aspecto, es imposible estar dentro del servicio y ser totalmente “invisible”.

Dentro del servicio de mensajería se pueden deshabilitar una serie de opciones como la hora de última conexión o la confirmación de lectura, pero no es posible evitar que se vea el mensaje “el línea” cuando el usuario está dentro de la aplicación.

Si bien estas aplicaciones no tienen acceso a las conversaciones, que están cifradas de extremo a extremo, logran de este modo obtener información sobre el hábito de consumo que hacen los usuarios; específicamente en relación a cuándo están navegando dentro del servicio.

Algunas apps permiten incluso comparar si dos números están online en simultáneo y a partir de allí permite inferir la posiblidad de que esas dos personas hayan estado en contacto. Claro que esto no se puede demostrar fehacientemente porque el sólo hecho de que dos eventos ocurran en simultáneo no asegura más que eso: que ocurrieron al mismo tiempo pero nada más. Así y todo lo que ofrecen estas apps de rastreo es sacar un porcentaje de posibilidad de interacción entre esos dos números en función del tiempo que ambos pasaron conectados.

Consultados sobre este tema, desde WhatsApp dijeron que mantienen sistemas automatizados contra el abuso que identifican y previenen el abuso por parte de aplicaciones que intentan detectar información de los usuarios de WhatsApp, y que trabajan constantemente para mejorar sus sistemas con el tiempo. «También solicitamos que las tiendas de aplicaciones eliminen las aplicaciones que abusan de nuestra marca y violan nuestros términos de servicio”, subrayaron.

Alerta por un mensaje que bloquea el WhatsApp

Hace un tiempo circularon mensajes por WhatsApp que contienen una sucesión de caracteres extraños y sin sentido que bloquean la aplicación. Así lo advierte el sitio especializado WABeta Info. Según se menciona en ese sitio, la combinación de caracteres raros impide que WhatsApp los pueda procesar, lo que ocasiona que se congele y deje de funcionar de manera correcta.

Existen muchos grupos de WhatsApp donde algunos usuarios comparten estos códigos, creados con el propósito de afectar el servicio de mensajería tanto en Android como en iOS.

En ocasiones, esos mensajes son tarjetas digitales vCards que si se abren se puede verificar que hay alrededor de 100 contactos asociados. “Cada contacto tiene un nombre extraño muy largo que contiene un código de bloqueo. A veces, la vCard también se modifica, editando/inyectando algo llamado Payload que empeora la situación”, se menciona en el texto.

Cabe señalar que WhatsApp anunció que lanzó y comenzó a distribuir una actualización para iOS que soluciona este problema. Así que como primera medida, para protegerse de este problema, es fundamental tener la app actualizada.

En caso de que no se haya descargado la última versión actualizada de la aplicación y haya mensaje malicioso, entonces se sugiere eliminar el mensaje desde WhatsApp web así como bloquear el contacto que lo mandó también desde WhatsApp Web. Luego es conveniente establecer en la configuración de privacidad de grupos una limitación para que solo puedan añadirte a chats grupales ciertos contactos. Para eso hay que ir hasta Ajustes/Privacidad/Grupos y allí elegir la opción deseada.

En caso de que no se pueda resolver de este modo, entonces habrá que borrar la aplicación y volver a instalarla. Se podrán recuperar los chats anteriores al reinstalar la app si es que previamente estaba habilitada la opción de back up, sino ya no se podrá acceder a ellos.

