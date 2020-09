Coronavirus: cuatro de cada diez fumadores incrementaron el consumo de cigarrillos durante la cuarentena por covid-19

A través de una nueva estrategia enfocada en la mitigación de daños ocasionados por el consumo de cigarrillos y no solo en la prevención del mismo, el Centro de Investigaciones de Enfermedades No Trasmisibles(CIENTA), invitaron a trabajar para tener una ‘Argentina libre de humo de tabaco en los próximos 20 años». Advirtieron que en tiempo de cuarentena, se elevó la cantidad de cigarrillos consumidos.

Con una nueva propuesta orientada no solo a la prevención, sino a la mitigación de daños ocasionados por el tabaco, desde el Centro de Investigaciones de Enfermedades No Trasmisibles(CIENTA) plantearon alternativas que ayuden a lograr que al 2040 el 95% de los argentinos no fume.

En la actualidad, la cantidad de adultos que fuman en la argentina representan el 20% y el 22% de la población según una encuesta nacional.

Si bien, la Dra. Marta Angueira, médica cardióloga especializada en Cesación Tabáquica y Presidenta de CIENTA, destacó que esta cifra ha disminuido en los últimos quince años, sostuvo que, los datos arrojados en una última encuesta que realizaron a nivel nacional demuestran que lamentablemente durante el tiempo de cuarentena por coronavirus el nivel de consumo de cigarrillos no disminuyó, sino que se fortaleció a expensas de la escasez de los cigarrillos y el alza de precio de los mismos.

«A pesar de que en un momento los cigarrillos estaban realmente muy caros, el consumo no se detuvo y nos encontramos con que cuatro de cada diez fumadores aumentó el número de los mismos. En estos momentos no hay consultas para dejar de fumar y la gente está lejos de pensar en concurrir a alguna institución para pedir ayuda», afirmó.

En relación a la edad de lo fumadores, la doctora indicó que ya los chicos prueban desde los 9 años, pero indicó que existen picos que se dan en la adolescencia. «Una cosa es el que prueba y otra el que queda enganchado y la prevalencia más alta de consumo de cigarrillos, se da entre los 25 y 30 años».

Para Angueira, este aumento del consumo de cigarrillos en pandemia responde a diversos factores. No obstante, indicó que la situación de reclusión de las personas incide en el mismo.

«La sensación de reclusión genera un aumento del consumo. En las cárceles, por ejemplo, la prevalencia de consumo y el número de cigarrillos es muy alto y esta gente ni piensa en dejar de fumar porque tiene como argumento que es el único placer que pueden tener y lo mismo ocurre en otros lugares de reclusión, sobre todo en instituciones psiquiátricas y acá tenemos como 7 meses de cuarentena y esto genera angustia, depresión y preocupaciones».

Argentina libre de humo al 2040: menor consumo de cigarrillos

La propuesta presentada muestra un enfoque de intervención distinto y novedoso con resultados exitosos en diferentes países.

«Nos encontramos con una realidad que la gente que consulta es muy poca apenas un 10% de los fumadores lo hacen y de los que consultan, no todos están decididos, sino promovidos por alguna campaña en particular y la gente que hace el tratamiento abandona».

Explicó que cualquier tratamiento desde una política pública busca que la gente deje de fumar, pero ¿qué hacemos con toda esa gente que no consulta, que no quiere y no puede dejar de fumar que es alrededor de un 5%? con esa interrogante, desde el CIENTA propusieron una estrategia de disminución de daño.

«El daño está, el objetivo es dejar de fumar, primero no empezar y el que fuma deja, pero con las personas que no quieren y no pueden, allí entra la estrategia de disminución de daños que se trata de ofrecer alternativas menos dañinas a la salud, para que ellos puedan seguir con su adicción pero haciéndose menos daño».

«No es una cosa nueva, ni loca, se hace todos los días. Por ejemplo, la Cola tenía gran cantidad de azúcar y perjudicaba a la población y se mantuvo la misma fórmula que tampoco es completamente buena, pero se quitó el azúcar y surgió la Coca Cola Diet. Esto sería como el cigarrillo diet y son alternativas estudiadas hace muchísimos años, las farmacológicas, cremas con nicotina, el cigarrillo electrónico».

En todos esos casos, puede ayudar el uso del, cigarrillo electrónico, los parches y chicles de nicotina e incluso medicamentos aprobados en cesación tabáquica”, consignó la Dra. Angueira. Algunos trabajos científicos afirman incluso que el cigarrillo electrónico demostró ser un 95% menos nocivo que el cigarrillo a combustión.

Con este argumento, algunos países vienen desarrollando estrategias de reducción de daños con productos alternativos de tabaco, como snus (una especie de tabaco molido que se empaca en pequeños sobres y puede contener saborizantes) en Suecia o cigarrillo electrónico en Inglaterra, por ejemplo.

A partir de la iniciativa ‘Libre de humo para 2040’ el descenso del tabaquismo en Inglaterra ha sido más rápido de lo proyectado, por lo que incluso se podría alcanzar la meta para el año 2030.

Esto según la médico, implicaría un verdadero cambio de paradigma para las enfermedades crónicas no trasmisibles, ya que la eliminación del tabaquismo contribuiría a mejorar notablemente la salud de la población.

«La idea es ofrecer una alternativa menos dañina para la salud y será evaluada por el médico», explicó la especialista. Agregó que esta propuesta parte de la base de que el mayor daño a la salud lo hace el humo del cigarrillo que la nicotina.

