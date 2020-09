Nuevas condiciones para acceder al IFE 4: ¿quiénes no podrán cobrar?

La Administración Nacional de la Seguridad Social estableció nuevas condiciones para los beneficiarios que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció nuevos requisitos que se tendrán en cuenta en el caso de que el Gobierno oficialice el pago del cuarto bono del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Según indicaron desde el organismo, se continuará entregando hasta que la pandemia de coronavirus COVID-19 deje de “tener un efecto sobre los ingresos de las familias”.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, puntualizó que el pago del bono del IFE 4 “se está discutiendo, pero la instrucción que viene del Presidente, Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en conjunto con el ministro de Economía, Martín Guzmán”. Y aclaro que “si los miembros del Gabinete ven que la pandemia sigue teniendo un efecto muy fuerte sobre el ingreso de las familias, deberán continuarlo”.

Sin embargo, adelantó que lo que puede llegar a ocurrir durante el pago del cuarto IFE es que algunos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) queden sin cobrar el bono. La persona que la percibe pierde la prestación en el caso que él o los hijos hayan cumplido la mayoría de edad. En ese caso, dejará de cobrar la AUH y por lo tanto, el IFE.

Sobre los jubilados que hayan cobrado el bono de $10.000 durante este último período pero que ahora ingresaron a cobrar la prestación por jubilación, no accederán a la cuarta entrega.

Requisitos para cobrar el IFE:

-Estar desocupado/a

-Estar trabajando en la economía informal

-Ser monotributista inscripto/a en la categoría “A” o “B”

-Ser monotributista social

-Ser trabajador/a de casas particulares

-Ser argentino/a, nativo/a o naturalizado/a

-Tener residencia legal en el país no inferior a dos (2) años contados desde la fecha de esta solicitud.

-Tener entre 18 y 65 años.

-No convivir con mis padres en caso de ser menor a 25 años.

-No estar registrado/a como monotributista en la categoría “C” o una categoría superior, y no estar registrado/a en el régimen de autónomos.

-No tener miembro/s de mi grupo familiar registrado/s como monotributista/s en la categoría “C” o una categoría superior ni registrado/s en el régimen de autónomos.

-No encontrarme privado/a de la libertad, bajo cualquier modalidad.

No accederán al cobro:

-Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado.

-Prestación por desempleo.

-Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Planes sociales, salario social complementario, los programas “Hacemos Futuro”, “Potenciar Trabajo” u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales (Nota: quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR).

Esta semana se incluyeron dos requisitos: personas presas de su libertad y menores de 25 con mismo domicilio que sus padres.

Fuente: Radio Mitre

VD-CP