Tras la cancelación del Misionero de Rally, los pilotos respetan la decisión tomada y encaran rumbo al 2021 con todas las expectativas

Como un amague, el pasado 20 de junio en Garupá, algunos protagonistas del rally misionero vivieron una jornada de prueba piloto luego de más de 100 días sin arrancar motores. La recorrida en el predio que tiene la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes del Rally (AMPyNaR) tenía por objetivo sentar las bases de las actividades que vendrían después, sin embargo eso quedó descartado a causa de la pandemia de Covid-19.

Agustín Garzón Maceda, campeón Sudamericano de Rally de la Clase RC5 y quien está al mando de un VW Gol, fue de los primeros en probar terreno luego de tanto tiempo en inactividad, desde inicios de marzo. En comunicación con Misiones Online, expresó su descontento con la cancelación del rally misionero, pero aseguró que aprovechará el tiempo para dedicarse a su carrera profesional y, por qué no, invertir tiempo las en mejoras necesarias.

“De todas formas iba a ser un año complicado, realmente no cambia tanto. Si salía, pensaba que por ahí podía haber una fecha, pero no iba a contar siquiera como campeonato. A estas alturas, de seguro que a más de uno se le iba a complicar correr, no creo que haya gente en desacuerdo con la decisión tomada”, manifestó el piloto.

Agustín Garzón Maceda y Néstor García Da Rosa, jefe de seguridad de la asociación.

Se refirió además al costo que implicaría organizar un encuentro en estas circunstancias, teniendo en cuenta las responsabilidades que deben asumir las autoridades de los municipios y así también para los mismos equipos -de 40 autos y 25 motos estimó-. “Significa mucho movimiento desde distintos puntos de la Provincia, por lo que no era una decisión fácil de tomar”, expresó.

Con el foco puesto en el 2021, afirmó que “probablemente corra el misionero, pero también quiero aprovechar para establecerme con mi carrera profesional. Si las competencias salen, no tengo dudas de que serán de la mejor manera porque desde la AMPyNaR y la FeMAD se encargan de que todo salga bien y están siempre en las mejores condiciones”.

El presidente de la AMPyNaR, Ignacio Allende, y el piloto Agustín Garzón Maceda.

Con el panorama liberado de aquí hasta marzo, cuando inician las competencias, aseguró que aprovechará “para hacerle todos los detalles que le hagan falta al auto, ya que como nunca hay tiempo esas cosas se quedan para después. Después pienso ir a entrenar al predio de Garupá y al de Apóstoles, que me dijeron que está lindo, así como el de Tres Capones”.

Respecto a las previsiones que tenía en este 2020, contó que la idea era participar del Campeonato Mundial de Rally que se iba a disputar en Córdoba el pasado mayo, por lo que la convocatoria quedó postergada.

Una decisión previsible: cancelaron el Campeonato Misionero de Rally 2020

Tras la reunión mensual de la Comisión Directiva de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR), en la que se analizó la situación actual por la pandemia de coronavirus (Covid-19), las autoridades tomaron la decisión de cancelar el Campeonato Misionero de Rally 2020.

Según indicaron, la resolución fue en base “a la realidad que hoy no toca vivir en Misiones y los municipios”, no obstante aseguraron que continuarán las pruebas bajo protocolo de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), las cuales se desarrollan en los circuitos y predios autorizados.

Desde la comisión directiva, junto a los pilotos, navegantes y amigos del rally, continuarán trabajando con las mismas ganas para un nuevo Campeonato del Rally Misionero en el 2021.

Desde la FeMAD, por otro lado, confirmaron la suspensión de los campeonatos de Karting y Pista 2020, alegando que por fortuna no fue una decisión que haya tomado demasiado trabajo, teniendo en cuenta las implicancias en la organización de los encuentros por lo que los propios pilotos se mantuvieron de acuerdo.

Oscar Mieres, presidente de la entidad, había señalado en diálogo con Misiones Online que “lo veníamos trabajando desde hacía rato con los clubes y las federaciones. Teníamos fecha tope para hacer un campeonato, pero lo charlamos con las autoridades provinciales y entendimos que no estamos en condiciones de realizarlo”.

Oscar Mieres.

Aseguró que, previa comunicación con los pilotos, sería complicado organizar “la vuelta”. En ese sentido, aclaró que pondrán las expectativas en el año próximo. “Para hacer dos fechas, la situación económica no es la mejor. La decisión de no comenzar con las competencias este año fue algo que nos costó mucho, pero no queda otra”, manifestó.

Para no perderle el gustito, los predios estarán habilitados para la realización de pruebas

Prueba piloto realizada en junio.

Con respecto al 2020, desde la FeMAD informaron también que seguirán habilitados los autódromos, siempre bajo los protocolos sanitarios correspondientes, para realizar pruebas y prácticas. Asimismo, comentaron que aún no descartan la realización de pruebas comunitarias cronometradas a futuro en el vigente año.

Luego de este anuncio, en los clubes que administran los autódromos debieron gestionar las respectivas medidas de bioseguridad junto a las demás actividades deportivas los municipios donde se ubican los predios, esperando la aprobación final para comenzar a desarrollar las pruebas mencionadas.

AV-EP