La funcionaria de IPS desplazada por filmar un TikTok dijo que el video “no fue realizado en horarios de trabajo”

Lo hizo a través de una carta en la cual se dirige al público en general. Allí aclaró que “fue un error” y también aprovechó para desmentir algunas versiones respecto a su función dentro del IPS.

En la carta, la mujer aclaró que “si bien, reconozco, que haber grabado el Tik -Tok fue un error, quisiera que sepan que no fue realizado en horarios de trabajo, fue grabado al finalizar la jornada laboral, minutos antes de que cada uno nos fuéramos hacia nuestros domicilios”.

Además agregó que “no quitó horario de trabajo, no repercutió en ninguna decisión ni en ningún expediente relacionado al IPS, no provocó ningún daño a los elementos ni a la reputación de la administración. Y en caso de haber sido en horario laboral, que no fue así, gozamos del derecho a la pausa activa amparada por ley XVII-96, sobre el Programa Provincial de Lucha contra Sedentarismo, Misiones en Movimiento“.

“Pido disculpas a todas las personas que pudimos haber incomodado, la finalidad era reírnos esos 15 segundos que duró, no generar malestar ni faltar el respeto a la comunidad ni a la Institución”.

Finalizó pidiendo disculpas al Gobernador de la Provincia, al Presidente del IPS y “a todas las personas del público en general y de la administración pública que pude haber incomodado”.

El Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS) decidió desplazar de su cargo a Gladis Fabiana Davrieux, quien se desempeñaba como jefa de Departamento Acuerdos, por grabarse en su oficina bailando una coreografía para la red social tik-tok.

Según consideró la obra social, la mujer “transgredió las normas laborales de la institución en el desempeño de sus funciones” al conocerse públicamente el video en cuestión.

En la imagen, la funcionaria aparece acompañada por algunos de sus empleados, quienes también fueron sancionados, según informaron desde el IPS.

