El cofundador de Duty Free donó US$ 8000 millones en secreto

Tiene 89 años, se llama Charles Francis Feeney, le dicen «Chuck» y vive feliz tras donar su fortuna y dejar de ser un multimillonario. Se trata del cofundador del grupo Duty Free Shoppers, una iniciativa que comenzó en 1960 y le valió miles de millones de dólares aunque vivía de manera simple, como un monje, según sus allegados.

Algunas décadas después, luego de una disputa comercial que tomó estado público, saltó a la luz que «Chuck» había estado donando su riqueza y que su sueño era morir «en bancarrota».

Feeney fue uno de los pioneros del movimiento «Dar mientras se vive», que consiste en derivar la propia fortuna a obras benéficas antes de morir. De esa manera, Charles donó unos 8.000 millones de dólares y se quedó con dos para garantizar afrontar el resto de su vida junto a su esposa.

Esta semana la revista Forbes le rindió homenaje y publicó su historia. «Aprendimos mucho. Haríamos algunas cosas de manera diferente, pero estoy muy satisfecho. Me siento muy bien por haber completado esto en mi guardia», le dijo «Chuck» a ese medio.

Y lanzó un mensaje para los millonarios: «Mi agradecimiento a todos los que se unieron a nosotros en este viaje. Y a aquellos que se preguntan sobre dar en vida: pruébenlo, les gustará».

Sobre su vida actual, se sabe que Feeney alquila un departamento, vuela en clase económica, no tiene auto y usa un reloj de 10 dólares. «Hasta los 75 años, viajaba sólo en autobús, y llevaba material de lectura en una bolsa de plástico», contó el exmultimillonario a The New York Times en 2017.

Además, agregó: «Durante muchos años, cuando estaba en Nueva York, no almorzaba en los restaurantes de lujo de la ciudad, sino en los acogedores confines del ‘Pabellón Irlandés de Tommy Makem’ en la calle 57 Este, donde comía las hamburguesas».

Fuente: Telefé Noticias

