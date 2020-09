La FeMAD confirmó la cancelación de Campeonatos de Karting y Pista 2020: “Es una decisión que no costó mucho”, indicaron

Se concretó la cancelación de Campeonatos. La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) informó un mediante comunicado que se resolvió en conjunto con el Comité Ejecutivo que no se volverán a las competencias de los Campeonato Misionero Pista y Karting 2020 debido a la situación actual que se vive por la pandemia del Covid 19.

En cuanto a la decisión, se debió a que no se está en condiciones para el regreso a las competencias. Se evaluó luego de realizar diferentes consultas también a los pilotos, preparadores, autoridades y organizadores que están involucrados en el automovilismo misionero. Además, en lo resuelto se tuvo en cuenta el transcurso del año como para organizar un campeonato.

“Esto lo veníamos trabajando hace rato, con los clubes y federaciones esperando cuando podíamos volver. Teníamos fecha tope para hacer un campeonato, pero dialogamos con las autoridades provinciales y no estamos en condiciones de realizar”, comentó Oscar Mieres, presidente de la FeMAD a Misiones OnLine

Seguidamente, aclaró que “hablé con los pilotos y consensuamos que sería complicado volver. Vamos a encarar el año que viene de la mejor manera”, aclaró.

“Para hacer dos fechas, la situación económica no era la mejor. Es una decisión que no costó mucho, pero no queda otra y la decisión de no comenzar con las competencias este año”, dijo Mieres.

“La competencia de la federación ya bajó la persiana, lastimosamente no nos da el tiempo para la organización. Se charlo bastante, no fue fácil. Ahora vamo a comenzar a trabajar para hacer una linda competencia el año que viene”, comentó Mieres.

Con respecto al 2020, la FeMAD informó también que seguirán habilitados los autódromos con los protocolos vigentes para pruebas y prácticas. Asimismo, comentaron que no se descarta la realización de pruebas comunitarias cronometradas a futuro en el vigente año.

Cabe mencionar que, luego de esta gestión pertinente a nivel provincial, los clubes que administran los autódromos debieron gestionar los respectivos protocolos junto a las demás actividades deportivas con sus respectivos municipios esperando la aprobación final y comenzar próximamente con las pruebas mencionadas.

De este modo, el objetivo principal en este año de las autoridades será trabajar para encarar un gran Campeonato 2021.

AR-EP